Zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 15 let prošel přes vládu

Debatu chce Výborný vést na odborné úrovni mezi ministerstvem zemědělství a ministerstvem zdravotnictví a také s předkladateli návrhu. Řešení by chtěl do návrhu zákona zakomponovat ve druhém čtení ve sněmovně. „Má to i souvislosti řekněme evropské, protože většina těchto nápojů k nám putuje z dovozu a v tomto případě, na rozdíl od alkoholu či tabáku, nemáme tyto předpisy evropsky harmonizované,“ uvedl Výborný.

Zákaz prodeje ve školách

Energetické nápoje by se vůbec nesměly prodávat ve zdravotnických zařízeních, ve školách a školských zařízeních, v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí a na akcích určených dětem do 15 let. Ministerstvo zdravotnictví by mohlo vydat vyhlášku, kterou by určilo požadavky na složení, označování a vzhled obalů energetických nápojů.

Reklama na tyto nápoje by nesměla mířit na děti a nesměla by nabádat k jejich nestřídmé konzumaci a vytvářet dojem, že jejich pití přispívá ke společenskému úspěchu nebo k řešení osobních problémů či má léčivé účinky.

Proti záměru omezení prodeje energetických nápojů se v září postavil Svaz výrobců nealkoholických nápojů. Odmítl mimo jiné přirovnání těchto nápojů k návykovým látkám jako nevědecké a nepřijatelné. Podle svazu by byla vhodnější osvěta a edukace dětí.