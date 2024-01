Poslanci uvažují o zákazu prodeje energetických nápojů dětem. Výrobci se brání, chtějí osvětu

Poslanci by chtěli omezit prodej energetických nápojů dětem – shodují se na tom bez ohledu na stranickou příslušnost. Podle Státního zdravotního ústavu má sklon k rizikové konzumaci energetických nápojů každý desátý dospívající. Složení podle odborníků přitom není pro děti vhodné, v některých je více cukru, než by měly zkonzumovat za celý den.

Děti se ve školách mohou dozvědět, jaká rizika jsou spojena s konzumací energetických nápojů, ale to je prozatím vše. Nakupovat je mohou bez omezení. A někteří se netají tím, že si je dávají. „Dvakrát do týdne to tam padne,“ připustil jeden z žáků psárské základní školy.

Podle vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické Jany Hajšlové je v nich až dvakrát tolik cukru, než by měly děti pozřít za celý den – doporučeno pro ně je 24 gramů. V nápojích je také kofein. Spolu s cukrem může způsobit zdravotní komplikace i závislost.

„Dítě může mít problémy s úzkostí, se špatným spánkem, zvýšením tepové frekvence. Je to koktejl chemikálií, které pro dítě určitě nejsou zdravé,“ přiblížila Hajšlová složení energetických nápojů.

Omezení prodeje takových produktů dětem by se mohlo v budoucnu stát realitou. Někteří poslanci, kteří reprezentují vládní i opoziční strany, by chtěli návrh na regulaci předložit. „Panuje mezi námi široká shoda na tom, že regulace jednoznačně je potřeba,“ zdůraznila poslankyně SPD Iveta Štefanová.

Detaily zatím nejsou doladěné. Podle Josefa Fleka (STAN) byla největší shoda na tom, že by se energetické nápoje nesměly prodávat lidem pod 18 let věku, pravidla by ale mohla být i mírnější. „Padaly návrhy a argumenty i pro regulaci do 15 let,“ nastínil.