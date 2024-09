Omezení nestačí, volá Selinger po regulaci energy drinků. Pánek je skeptický

Podle průzkumů jeden z pěti školáků vypije energetický nápoj každý týden. „Musíme si uvědomit, že energetické nápoje jsou plné cukru a v jedné plechovce obsah cukru velmi často přesahuje doporučení i pro dospělého, natož pak pro dítě. Takže jakékoliv množství, které školák vypije, je více, než by měl. A samozřejmě to platí i u kofeinu,“ poznamenala Selinger.

Konzumace energetických nápojů mezi mladistvými stoupá. Podle Selinger to potvrzují statistická data i informace z praxe, od učitelů i od lékařů. „Setkávají s tím, že i velmi malé děti tyto nápoje konzumují ve velkém množství prakticky každý den. A bohužel lékaři hlásí i případy hospitalizovaných dětí. Z našeho úhlu pohledu s ohledem na to, že ten produkt je pro děti úplně zbytečný, tak jakákoliv rizika s ním spojená jsou nadměrná,“ řekla.

Podle Selinger není problém v tom, že by energetické nápoje kupovali rodiče. Ve škole to navíc řeší pamlsková vyhláška. „Dítě velmi často odejde z domu a rodič ani netuší, že si jde koupit energetický nápoj, protože z domu odchází se zdravou svačinou. Dítě se po cestě staví v nějaké večerce nebo v supermarketu, tam nápoje nakoupí, ve škole nebo před školou je s kamarády vypije, vyhodí plechovku a domů přijde už zase bez energetického nápoje,“ popsala.

„Možná konzumace stoupá. To je na posouzení odborníků, ale ne na všechny problémy je lékem legislativa,“ poznamenal ředitel Institutu liberálních studií Martin Pánek. Efektivnější než zakázat prodej energetických nápojů zákonem je podle Pánka například neprodávat je ve školách, apelovat na vedoucí ve skautu či dalších kroužcích, aby hlídali děti, aby si je nekupovaly. „A jak na rodiče, to upřímně nevím, na to jsou asi jiní odborníci, jak změnit smýšlení v populaci,“ řekl.

I když je osvěta mezi rodiči důležitá, je to potřeba dát důrazněji najevo obchodníkům. Zákon vytvoří podle Selinger překážku pro děti, aby pro ně nebylo tak jednoduché si produkt sehnat. „A pro obchodníky to bude jednoznačná zpráva, že tohle se to dělat nemá, a případně dá úřadům možnost zasáhnout ve chvíli, kdy zjistí, že nějaký obchodník toto porušuje,“ nastínila.

Jak má vypadat regulace

Podle ní se nabízí zdanění nebo regulace marketingu cílícího na děti. „Protože my bohužel z dostupných dat víme, že školáci to pijí právě proto, že to vidí u youtuberů, influencerů, vidí to u sportovců, u nějakých dalších vzorů, které zvlášť v některém věku jsou pro ně už vzorem více než rodiče nebo učitelé, a i to samozřejmě ovlivňuje to jejich chování.“

Podle Pánka také záleží na tom, o jak staré děti nebo mladistvé se jedná. „Pokud se bavíme o mladistvých do osmnácti let, tam si myslím, že by se měl legalizovat prodej alkoholu a cigaret, protože pokud si je každý bez problémů koupí a je to nelegální, tak to nevede k respektování zákona a není to dobrá veřejná politika,“ poznamenal.