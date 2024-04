Sladké nápoje by mohly podražit. Válek je pro speciální daň

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce zavést do příštích sněmovních voleb novou spotřební daň z nápojů s vysokým obsahem cukru, jak sdělil České televizi. Velmi sladké nápoje podle ministra škodí zdraví, mimo jiné vedou k obezitě. Zavedení speciální daně navrhla i Národní ekonomická rada vlády (NERV). Litr limonády nebo džusu by tak mohl podražit o několik korun. Plán podporuje většina vládních stran, proti návrhu se ale zatím staví ODS.

„Cukr a slazené nápoje mají řadu negativních dopadů na zdraví obyvatelstva. Slazené nápoje vedou ke zvýšenému riziku kazivosti zubů. To znamená, že za mě má návrh NERV podporu. Pevně věřím, že se nám podaří v nějaké formě takovýto návrh prosadit,“ prohlásil Válek.

Za litr běžné limonády s osmdesáti gramy cukru na litr by tak lidé platili daň ve výši zhruba čtyři koruny a padesát haléřů. Při započítání 21procentní sazby DPH by litr limonády mohl podražit o pět korun čtyřicet haléřů. O konkrétních parametrech návrhu je Válek ochotný jednat. „Slazené nápoje je potřeba nějakým způsobem regulovat,“ zdůrazňuje nicméně ministr.

Za každých dalších deset gramů cukru v nápoji by pak stát vybíral daň 35 haléřů. „(Daň) má velmi dobré zdravotní účinky, protože se opravdu ukazuje, že když ji uděláte dobře, tak výrobci snižují obsah cukru a snižuje se spotřeba slazených nápojů,“ říká sociolog PAQ Research a člen NERV Daniel Prokop.

Opatření je třeba, zní z koalice

Kromě Válkovy TOP 09 podporují novou daň ze slazených nápojů i Starostové a Piráti. „Cukr škodí. To, co se tady děje s reklamou na přeslazené nápoje, je úplně úděsné, pro děti je to jed,“ konstatoval předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).

„Asi v polovině států v Evropské unii je zavedená nějaká daň z cukru, aby když vydělávají výrobci těchto slazených nápojů, tak aby i přispívali do veřejných rozpočtů, stejně jako tam přispívají producenti cigaret,“ podotkl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Nutnost chránit veřejné zdraví zmiňují i lidovci. „Daně mohou být jedním z nástrojů. Ale je to složitá problematika. Je otázka, zda pouze slazené nápoje, nebo cukr ve všech potravinách,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Michael Kohajda.