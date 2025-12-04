Během pár týdnů se vyrovnaný rozpočet nedá sestavit, říká Ševčík

Místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miroslav Ševčík (za SPD) mluvil ve středečním Interview ČT24 zejména o rozpočtu na rok letošní a příští. Prozradil, kterým resortům by peníze přidal, kterým naopak sebral. Opakovaně kritizoval končící vládu. Zároveň ale připustil, že vyrovnaný rozpočet se „během pár týdnů“ sestavit nedá. Také sdělil, kdy chce prý šéf hnutí ANO Andrej Babiš oznámit, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. Rozhovor vedl Daniel Takáč.
Podle Ševčíka je rozpočet předložený končící vládou Petra Fialy (ODS) „lživý, neúplný a nereálný“, což ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS) již dříve odmítl a označil navržené příjmy a výdaje za realistické.
Ševčík na opakovanou otázku, co s celou věcí nastupující koalice udělá, odpověděl, že už na tom pracují a že někde budou muset škrtat a jinde přidávat. „Mým zájmem je co nejvíce šetřit,“ prohlásil. Později uvedl, že by nerad viděl schodek přes tři sta miliard korun, zákonná rozpočtová pravidla ho ale prý příliš netrápí. Následně doplnil, že během pár týdnů se nedá sestavit rozpočet, který bude vyrovnaný.
Peníze podle Ševčíka chybí třeba v resortu práce a sociálních věcí, kam by poslanec doplnil zhruba 32 miliard korun. Návrh této rozpočtové kapitoly z pera končící vlády označil rovněž za lživý, jelikož dle něj neodpovídá letošním výdajům resortu. Moderátor upozornil, že v příštím roce budou různé příspěvky poprvé zahrnuty v nové superdávce, což komplikuje odhad nákladů ministerstva.
Údajně chybějící prostředky pro ministerstvo práce by Ševčík převedl zejména z resortu obrany, kterému by naopak 25 miliard sebral. Finance na obranu podle něj nejsou využívány efektivně. Na ministerstvech, která by měli ve vznikající vládě vést odborníci navržení SPD, což zahrnuje i obranu, chce Ševčík nejprve udělat audit výdajů.
Tématem rozhovoru byly i problémy s rozpočtem na velké dopravní stavby. „Budeme se snažit to zreálnit tak, aby ty, které už běží, mohly být dál financovány,“ vyjádřil se k situaci poslanec. Následně ozřejmil, jaké jsou v rámci dopravy jeho osobní priority.
„Škrtat se bude možná v nějakých těch železnicích,“ prohlásil a dovysvětlil, že tím myslí zejména odložení výstavbu vysokorychlostních tratí. Ševčík naopak stojí o dokončení dálniční sítě, pro což by rád využil prostředky z EU. Jako příklad země, které se toto podařilo, uvedl Polsko.
Andrej Babiš a střet zájmů
V závěru rozhovoru došlo i na téma hrozícího střetu zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, pokud bude jmenován premiérem. „Co říká pan prezident, je totální nesmysl,“ odmítl Ševčík požadavek Petra Pavla, aby Babiš vysvětlil, jak hodlá řešit svůj střet zájmů dříve, než ho hlava státu jmenuje předsedou vlády.
Ševčík prohlásil, že to Babiš chce udělat již koncem tohoto týdne nebo začátkem příštího s tím, že neví, „jestli neprozrazuje tajemství“. Podle něj jde o krok nad rámec toho, co Babiš musí udělat. „Je měkkej…“ zopakoval několikrát na adresu šéfa ANO a doplnil, že on by řešení střetu zájmů představil až v okamžiku, kdy by byl jmenován.