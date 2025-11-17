V rozpočtu může chybět až čtrnáct miliard na dávky, řekl Jurečka. Podle ANO je to víc

V návrhu rozpočtu na příští rok může chybět až čtrnáct miliard na sociální výdaje, připustil pro ČT ministr práce a sociálních věcí v demisi Marian Jurečka (KDU–ČSL). Ujistil však, že na důchody nebo dávky stát peníze prostě najít musí. Odmítl také kritiku hnutí ANO, že v resortu může scházet skoro 32 miliard korun. Pravděpodobná budoucí vládní koalice tvrdí, že v rozpočtu chybí celkem desítky miliard korun.
Ministr práce a sociálních věcí v demisi Jurečka ještě před svým odchodem z čela resortu připustil, že v návrhu rozpočtu, který poslal do sněmovny kabinet v demisi, můžou chybět na sociální dávky miliardy korun. „Ano, může se ukázat, že v příštím roce bude potřeba v resortu ještě doplnit někde mezi deseti a čtrnácti miliardami korun,“ uvedl pro ČT.
Stát bude podle Jurečky potřebovat tuto částku třeba na podpory v nezaměstnanosti nebo na příspěvek na péči. Hnutí ANO ale tvrdí, že problém je podstatně větší.
Místopředsedkyně hnutí ANO a zřejmě budoucí ministryně financí Alena Schillerová předtím v pořadu Otázky Václava Moravce na základě materiálů, které jí údajně zaslal vysoce postavený úředník ministerstva práce a sociálních věcí, tvrdila, že v rozpočtu resortu chybí nejméně 31,6 miliardy na mandatorních, tedy povinných, výdajích.
Jurečka to však popírá. „V zásadě naprosto jednoznačně odmítám, že chybí 32 miliard korun, to opravdu není pravda,“ prohlásil.
Podle budoucí vlády rozpočtu chybí desítky miliard
Podle hnutí ANO může v současném návrhu rozpočtu se schodkem 286 miliard chybět na výdajové straně celkem až 85 miliard korun. Schillerová chce nejprve situaci zanalyzovat a rozebrat stav veřejných financí s úředníky z jednotlivých resortů. „Poté se musí naše koaliční rada pobavit, co s tím dál, co udělat s takovým rozsahem děr, které se v rozpočtu nachází,“ dodala.
I předseda Motoristů Petr Macinka tvrdí, že v rozpočtu scházejí finance. „Desítky miliard tam chybí, bude to dosahovat téměř sto miliard korun,“ odhaduje. „Je to absolutní nezodpovědnost, amatérismus a diletantství,“ prohlásil.
Ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (za ODS) namítá, že v rozpočtu peníze nechybí. Končící kabinet hospodaří odpovědně, ubezpečuje. „Hnutí ANO s Motoristy chtějí utrácet, a proto tvrdí, že tam ty peníze chybí,“ řekl.
Že je programové prohlášení nastupující vlády fiskálně nevyvážené, ostatně tvrdí i ekonomové. „Pokud budoucí vládní koalice chce splnit aspoň část toho kaleidoskopu slibů a přání, tak se bez změny zákona o rozpočtové odpovědnosti nemůže obejít,“ míní například bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok.
Schillerová také potvrdila, že koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů se chce vyhnout rozpočtovému provizoriu. Poslanci by tak mohli rozpočet na příští rok v závěrečném třetím čtení schvalovat 17. prosince.