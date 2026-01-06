Využití americké armády k získání Grónska je jednou z možností, uvedl Bílý dům


Americký prezident Donald Trump a jeho tým zvažují různé možnosti k získání Grónska a využití americké armády je vždy možností, uvedl v úterý podle agentury Reuters Bílý dům. Trump podle něj dal jasně najevo, že získ největšího světového ostrova, který je bohatý na nerostné suroviny, je prioritou pro národní bezpečnost.

Nejmenovaný americký činitel Reuters řekl, že mezi administrativou zvažované možnosti patří koupě ostrova od Dánska nebo dohoda o volném připojení ke Spojeným státům. Trump by prý ale chtěl Grónsko každopádně získat za svého nynějšího funkčního období, které skončí v lednu 2029.

Grónsko je autonomní součástí Dánského království, které je členem Evropské unie. Dánská premiérka Mette Frederiksenová Trumpa už dříve vyzvala, aby s hrozbami anexí přestal. Společně s lídry Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska a Británie v úterý také v prohlášení uvedla, že Grónsko patří svému lidu a pouze Dánsko a Grónsko mohou rozhodovat o záležitostech, které se týkají jejich vztahů.

„Bezpečnost Arktidy zůstává klíčovou prioritou pro Evropu a je zásadní pro mezinárodní a transatlantickou bezpečnost,“ stojí v prohlášení, které podepsali francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz, italská premiérka Giorgia Meloniová, polský premiér Donald Tusk, španělský premiér Pedro Sánchez, britský premiér Keir Starmer a dánská premiérka.

Protest proti Trumpovi v Grónsku

Severoatlantická aliance podle nich jasně uvedla, že je arktický region pro pakt prioritou, a evropští spojenci již podnikli určité kroky. „My a mnoho dalších spojenců jsme posílili svou přítomnost, navýšili své aktivity i investice, abychom zajistili bezpečnost Arktidy a odradili protivníky. Dánské království – včetně Grónska – je součástí NATO,“ stojí v dokumentu.

Prohlášení rovněž zdůrazňuje důležitost dodržování zásad Charty OSN, včetně suverenity, územní celistvosti a nedotknutelnosti hranic. „Jedná se o univerzální zásady a my je nepřestaneme bránit,“ dodává text a označuje Spojené státy za zásadního partnera v tomto úsilí.

Americký činitel ale v úterý podotkl, že otázka Grónska nikam nezmizí a Trump chce věc dotáhnout navzdory námitkám zemí NATO.

Grónsko a Dánsko požádaly Rubia o schůzku

Grónsko a Dánsko v úterý také kvůli vývoji požádaly o urgentní schůzku s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem. „Cílem setkání je projednat významná prohlášení Spojených států týkající se Grónska,“ napsala grónská ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtová na facebooku.

„Rubio se dosud nemohl setkat s grónskou vládou, a to navzdory skutečnosti, že grónská vláda a dánská vláda po celý rok 2025 žádaly o schůzku na úrovni ministerstev zahraničních věcí,“ dodala šéfka grónské diplomacie.

Zvláštní vyslanec USA pro Grónsko Jeff Landry dříve v úterý v reakci na na společné prohlášení Evropanů televizi CNBC řekl, že „bezpečnost by měla být pro Spojené státy hlavním zájmem“. Na otázku, zda by se bezpečnost měla řešit ve spolupráci s NATO, odpověděl: „Myslím, že bychom se měli zeptat Gróňanů.“

Landry prohlásil, že Trump nabízí Grónsku ekonomické příležitosti, ale nemyslí si, že by si prezident ostrov vzal silou. „Myslím, že prezident podporuje nezávislé Grónsko s ekonomickými vazbami a obchodními příležitostmi pro Spojené státy,“ řekl Landry a dodal, že USA mají Grónsku co nabídnout více než Evropa.

Využití americké armády k získání Grónska je jednou z možností, uvedl Bílý dům

