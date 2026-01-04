Trump zopakoval touhu po Grónsku. Musí přestat, zní z Dánska


Americký prezident Donald Trump musí přestat se svými hrozbami vůči Dánsku ohledně možné anexe Grónska, zdůraznila podle agentury Reuters dánská premiérka Mette Frederiksenová. Trump v neděli, den po americké vojenské intervenci ve Venezuele, znovu zopakoval, že Spojené státy „potřebují Grónsko“.

Trump svůj zájem o získání tohoto ostrova dává najevo dlouhodobě, proti čemuž se Dánsko opakovaně ohrazuje. Téma se nyní znovu objevilo po americkém útoku ve Venezuele, při němž americké speciální síly zajaly a do USA převezly tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.

„Grónsko potřebujeme, rozhodně,“ řekl Trump magazínu a dánský ostrov popsal jako obklopený ruskými a čínskými loděmi.

Podle Fredriksenové jsou taková vyjádření nesmyslná. „USA nemají právo anektovat žádnou ze tří částí Dánského království,“ konstatovala podle agentury Reuters. Třetí částí Dánska jsou Faerské ostrovy.

Už jsme spojenci, připomíná diplomat

Už v sobotu, tedy v den americké intervence ve Venezuele, konzervativní influencerka Katie Millerová, která v letech 2017 až 2019 pracovala na několika pozicích pro první Trumpovu administrativu, zveřejnila na síti X obrázek mapy Grónska v barvách americké vlajky s komentářem „Brzy“.

Krátce poté se proti podobným projevům na stejné síti ohradil dánský velvyslanec v USA Jesper Møller Sørensen. „Jsme blízcí spojenci a jako takoví bychom měli i nadále spolupracovat. Bezpečnost USA je také bezpečností Grónska a Dánska. Grónsko je již součástí NATO,“ připomněl diplomat.

Dánsko a USA podle velvyslance spolupracují na zajištění bezpečnosti v Arktidě. Dále připomněl, že Dánsko v roce 2025 za tímto účelem vyčlenilo 13,7 miliardy dolarů. „Protože naši společnou bezpečnost bereme vážně. A ano, očekáváme plné respektování územní celistvosti Dánského království,“ ozřejmil.

Trump své plány na získání Grónska, při nichž dříve nevylučoval ani nasazení vojenské síly, již dříve zdůvodňoval národní bezpečností USA. Ostrov o rozloze 2,17 milionu kilometrů čtverečních má strategický význam a zároveň disponuje velkým nerostným bohatstvím.

Ostrov se zhruba 56 tisíci obyvateli býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.

EU ve společném prohlášení vyzvala k deeskalaci a mírovému řešení ve Venezuele

Evropská unie po americké vojenské intervenci ve Venezuele vyzývá všechny strany ke klidu a zdrženlivosti, aby se zabránilo eskalaci. Prohlášení vyzývající k mírovému řešení krize podpořilo 26 unijních zemí. Podle vlády Španělska, Brazílie, Chile, Kolumbie, Mexika a Uruguaye představuje americká vojenská intervence ve Venezuele mimořádně nebezpečný precedens pro mír a regionální bezpečnost a je také ohrožením civilního obyvatelstvo.
Ve Švýcarsku identifikovali poslední oběti požáru baru

Švýcarská policie v neděli identifikovala všechny zbývající oběti čtvrtečního požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana. Dopoledne nejprve zveřejnila národnost a věk šestnácti mrtvých, mezi nimiž bylo osm mladších osmnácti let. Večer podle agentury Reuters bez bližších podrobností oznámila, že identifikaci celkem čtyřiceti obětí tragédie dokončila. Země na příští pátek vyhlásila státní smutek.
11:42Aktualizovánopřed 23 mminutami

Lotyšsko eviduje další poškození optického kabelu v Baltu

V Baltském moři poblíž přístavního města Liepája bylo zjištěno poškození optického kabelu patřícího soukromé společnosti, oznámila na síti X lotyšská premiérka Evika Siliňová. Okolnosti incidentu se podle ní objasňují. Lotyšská policie později uvedla, že večer spolu s dalšími bezpečnostními složkami v souvislosti s incidentem vstoupila na palubu blíže neupřesněné lodi v Liepáji.
před 47 mminutami

CIA sledovala Madura měsíce, Delta Force nacvičovala na maketě jeho rezidence

USA v sobotu zajaly autoritářského vládce Nicoláse Madura. Horká fáze příprav zásahu v Caracasu začala už v polovině prosince a samotná vize vznikla ještě o měsíce dřív, tedy před prvním útokem americké armády na venezuelskou loď, která údajně pašovala drogy. CIA Madura dlouhodobě sledovala a vojáci čekali na vhodné okolnosti, mezi něž patřilo i počasí.
před 1 hhodinou

Chceme zásadní změny v „našem regionu“, řekl o Venezuele Rubio

USA očekávají od zbývajících představitelů vlády v Caracasu zásadní změny. Kohokoliv, s kým budou Spojené státy jednat, budou posuzovat podle toho, zda jejich podmínky dokáže splnit, uvedl americký ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru s televizí CBS. Mimo jiné je podle něj mezi požadavky odchod kolumbijských ozbrojených skupin ze země nebo ukončení vazeb na libanonský Hizballáh.
17:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Měly USA právo zaútočit v Caracasu? Panama může sloužit jako precedens

Dosavadní vyjádření americké administrativy se nezdají být dostatečná pro posouzení právnosti útoku v Caracasu, vyplývá z analýzy CNN. Prezident Donald Trump o akci neinformoval Kongres, přestože ještě v listopadu personální šéfka Bílého domu tvrdila, že bez jeho souhlasu legitimita pozemním úderům ve Venezuele chybí. Ač to vypadá, že se mise omezovala jen na odstranění venezuelského diktátora, Trumpovy výroky naznačují, že šlo o víc než zatčení. Věc by z právního hlediska nicméně mohla mít precedens v nápadně podobném případu.
16:23Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Venezuelská armáda je ve stavu pohotovosti, uvedl ministr obrany

Armáda jihoamerické země byla podle ministra obrany Vladimira Padrina uvedena do stavu pohotovosti, píše agentura Reuters. Šéf resortu zároveň vyzval obyvatele k obnovení „normální činnosti“. Zemi nyní vede viceprezidentka padlého vládce Nicoláse Madura, kterou do čela státu jmenoval venezuelský nejvyšší soud.
03:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami
