Muniční iniciativu rušit nebudeme, Česko ji bude koordinovat, řekl Babiš

Muniční iniciativu rušit nebudeme, Česká republika ji bude koordinovat, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Rozhodl se tak po dohodě s koaličními partnery, napsal na sociální síti X. Dříve během úterý Babiš sdělil, že česká vláda nebude na iniciativu dávat peníze, ale umožní její pokračování, když ji budou financovat jiné státy.
„Máme know-how, naše firmy mají know-how. Samozřejmě musí to být transparentně a bez korupce,“ řekl Babiš v úterý po jednání lídrů takzvané koalice ochotných v Paříži. O budoucnosti iniciativy bude ve středu jednat Bezpečnostní rada státu.
Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu napadenou Ruskem. Babiš před loňskými sněmovními volbami iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Koncem roku 2025 uvedl, že v principu je to dobrá věc, jde však o to, zda se obešla bez korupce.
Předseda SPD Okamura v pondělí řekl, že stanovisko vlády k muniční iniciativě projedná po Bezpečnostní radě státu i koalice. Vládní strany se podle něj shodují, že Česko ze svého rozpočtu v rámci iniciativy financovat nákupy nebude.
Babiš v úterý prohlásil, že s koaličními partnery o věci hovořil i před jednáním v Paříži. „Myslím, že jsme se na tom domluvili,“ dodal.
Podle bývalého ministra zahraničí a poslance za ODS Jana Lipavského na munici pro Ukrajinu dárci věnovali sto miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispěl český stát. Na muniční iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. V roce 2025 Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů.