Důležité
Muniční iniciativu rušit nebudeme, Česko ji bude koordinovat, řekl Babiš Zobrazit

Muniční iniciativu rušit nebudeme, Česko ji bude koordinovat, řekl Babiš


6. 1. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Muniční iniciativu rušit nebudeme, Česká republika ji bude koordinovat, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Rozhodl se tak po dohodě s koaličními partnery, napsal na sociální síti X. Dříve během úterý Babiš sdělil, že česká vláda nebude na iniciativu dávat peníze, ale umožní její pokračování, když ji budou financovat jiné státy.

„Máme know-how, naše firmy mají know-how. Samozřejmě musí to být transparentně a bez korupce,“ řekl Babiš v úterý po jednání lídrů takzvané koalice ochotných v Paříži. O budoucnosti iniciativy bude ve středu jednat Bezpečnostní rada státu.

5 minut
Premiér Babiš poprvé na schůzce zemí podporujících Ukrajinu
Zdroj: ČT24

Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu napadenou Ruskem. Babiš před loňskými sněmovními volbami iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Koncem roku 2025 uvedl, že v principu je to dobrá věc, jde však o to, zda se obešla bez korupce.

Předseda SPD Okamura v pondělí řekl, že stanovisko vlády k muniční iniciativě projedná po Bezpečnostní radě státu i koalice. Vládní strany se podle něj shodují, že Česko ze svého rozpočtu v rámci iniciativy financovat nákupy nebude.

Macron, Starmer a Zelenskyj podepsali prohlášení o zárukách pro Ukrajinu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron

Babiš v úterý prohlásil, že s koaličními partnery o věci hovořil i před jednáním v Paříži. „Myslím, že jsme se na tom domluvili,“ dodal.

Podle bývalého ministra zahraničí a poslance za ODS Jana Lipavského na munici pro Ukrajinu dárci věnovali sto miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispěl český stát. Na muniční iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. V roce 2025 Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů.

Okamura v novoročním projevu ostře kritizoval pomoc Ukrajině. Podle velvyslance nedůstojně
Předseda Poslanecké sněmovny a lídr SPD Tomio Okamura

Výběr redakce

„Nebezpečné a nehumánní místo“. Madurovým domovem bude na další měsíce newyorské vězení

„Nebezpečné a nehumánní místo“. Madurovým domovem bude na další měsíce newyorské vězení

Právě teď
Macron, Starmer a Zelenskyj podepsali prohlášení o zárukách pro Ukrajinu

Macron, Starmer a Zelenskyj podepsali prohlášení o zárukách pro Ukrajinu

01:42Aktualizovánopřed 2 mminutami
Muniční iniciativu rušit nebudeme, Česko ji bude koordinovat, řekl Babiš

Muniční iniciativu rušit nebudeme, Česko ji bude koordinovat, řekl Babiš

20:34Aktualizovánopřed 6 mminutami
Děti z dětských domovů v Pardubickém kraji se učí žít mimo ústav

Děti z dětských domovů v Pardubickém kraji se učí žít mimo ústav

před 22 mminutami
Porucha horkovodu připravila část Prahy 4 o dodávky tepla a teplé vody

Porucha horkovodu připravila část Prahy 4 o dodávky tepla a teplé vody

09:23Aktualizovánopřed 57 mminutami
Rozpočet loni skončil v deficitu 290,7 miliardy korun. Stanjura nesouhlasí

Rozpočet loni skončil v deficitu 290,7 miliardy korun. Stanjura nesouhlasí

00:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Policie dopadla další aktéry z podvodných call center na Ukrajině

Policie dopadla další aktéry z podvodných call center na Ukrajině

před 3 hhodinami
Ministr zahraničí Macinka brzy navštíví Ukrajinu

Ministr zahraničí Macinka brzy navštíví Ukrajinu

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

„Nebezpečné a nehumánní místo“. Madurovým domovem bude na další měsíce newyorské vězení

Nicólas Maduro se nyní nachází v brooklynském vězení. V cele – minimálně zpočátku na samotce – stráví 23 hodin denně. Budovu věznice a poměry v ní označili za naprosto nehumánní a nehygienické známí zločinci, kteří jí v posledních letech prošli. Byl to například hudebník Sean Diddy Combs nebo Ghislaine Maxwellová, spolupachatelka zločinů kuplíře a pedofila Jeffreyho Epsteina.
Právě teď

Macron, Starmer a Zelenskyj podepsali prohlášení o zárukách pro Ukrajinu

Lídři Paříže, Londýna a Kyjeva podepsali na okraj úterního setkání koalice ochotných společnou deklaraci o budoucích bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, které podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona zahrnují nasazení mnohonárodních vojenských sil, které mají odradit případného agresora od dalších výpadů vůči Ukrajině. Jednání se poprvé zúčastnil premiér Andrej Babiš (ANO), který prohlásil, že české vojáky na Ukrajinu v rámci záruk nevyšle.
01:42Aktualizovánopřed 2 mminutami

Muniční iniciativu rušit nebudeme, Česko ji bude koordinovat, řekl Babiš

Muniční iniciativu rušit nebudeme, Česká republika ji bude koordinovat, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Rozhodl se tak po dohodě s koaličními partnery, napsal na sociální síti X. Dříve během úterý Babiš sdělil, že česká vláda nebude na iniciativu dávat peníze, ale umožní její pokračování, když ji budou financovat jiné státy.
20:34Aktualizovánopřed 6 mminutami

V Trumpově představě „řízení“ Venezuely zůstává opozice stranou

Po sobotním zajetí venezuelského vládce Nicoláse Madura americký prezident Donald Trump oznámil, že USA budou zemi „řídit“. Hovořil o spolupráci s nově jmenovanou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou, zatímco veřejně zpochybnil schopnost opoziční lídryně Maríe Coriny Machadové vést zemi. Podle řady expertů není jasné, jak by americké „řízení“ v praxi vypadalo. Zatím se navíc zdá, že Trumpova administrativa s venezuelskou opozicí nepočítá.
před 5 hhodinami

Při protestech v Íránu zemřelo 35 lidí, uvedla lidskoprávní organizace

Počet obětí přes týden trvajících protestů v Íránu vzrostl na 35 včetně čtyř dětí. Podle agentury AP to v úterý uvedla lidskoprávní organizace HRANA sídlící v USA. Zatčeno bylo 1200 lidí a protesty se dále šíří, den poté, co prezident USA Donald Trump znovu pohrozil Íránu tvrdým zásahem, pokud bude tamní režim zabíjet demonstranty. Mnozí obchodníci z významného Velkého bazaru v Teheránu na protest uzavřeli své obchody.
05:05Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Turecký opozičník Demirtas byl potrestán dalšími sedmnácti měsíci vězení

Kurdský opoziční politik Selahattin Demirtas, který je od roku 2016 v tureckém vězení, byl odsouzen k dalším sedmnácti měsícům za urážku prezidenta. S odvoláním na právníka vězněného muže to napsala agentura AFP. Dvaapadesátiletý Demirtas, který je ve věznici v Edirne na severozápadě Turecka, byl nově odsouzen k jednomu roku, pěti měsícům a patnácti dnům vězení za urážku prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Podle advokáta několik obvinění z urážky, týkajících se projevů starých nejméně deset let, bylo sloučeno do jedné obžaloby. Soud podle něj odmítl poskytnout dostatečnou lhůtu na přípravu obhajoby a spěchal s vynesením rozsudku.
před 5 hhodinami

Izrael opakovaně útočí na Gazu, zemřela pětiletá dívka, píší arabská média

Stanice al-Džazíra a agentura WAFA s odvoláním na palestinské představitele píší, že Izrael podnikl intenzivní dělostřelecké útoky na jižní Gazu, při kterých zasáhl stan s vysídlenými Palestinci v pobřežní oblasti Mavásí. Úder zabil pětiletou dívku spolu s jejím strýcem. Izraelské útoky přicházejí navzdory příměří podepsaném loni v říjnu.
před 6 hhodinami

V německé spolkové zemi Braniborsko se rozpadla vláda

V německé spolkové zemi Braniborsko se po roce fungování rozpadla vláda. Premiér Dietmar Woidke ze sociální demokracie (SPD) vypověděl koaliční smlouvu s levicově populistickým Spojenectvím Sahry Wagenknechtové (BSW). Zanikla tak první a dosud jediná koalice těchto dvou stran na zemské úrovni. Woidke zdůraznil, že chce hledat jiné řešení krize, než jsou předčasné volby. Opakované neshody s BSW znemožnily podle Woidkeho další spolupráci, uvedla Reuters.
před 7 hhodinami
Načítání...