Nákladná opatření, která odráží hlavně priority ANO, říkají k programu vlády analytici

Programové prohlášení vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů obsahuje mnoho nákladných opatření a jen velmi málo zdrojů k jejich pokrytí, tvrdí někteří analytici. Vznikne tak podle nich tlak na větší deficit státního rozpočtu krátkodobě o vyšší desítky, dlouhodobě o stovky miliard korun ročně. Program vlády je podle dalších hlasů bez překvapení, odráží hlavně priority hnutí ANO.
„Ve volebním programu nacházím snad vše, čeho se makroekonom může obávat ze strany vládních příjmů i výdajů. Výdaje masivně narostou, zatímco daně se budou snižovat návratem před poslední fiskální konsolidaci. Schodky rozpočtu ale nemají překročit tři procenta HDP a výhledově mají směřovat k nule. Váhám, zda je výstižnější charakteristikou takového programu příběh barona Prášila nebo ‚po nás potopa‘,“ řekl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.
Pro tuzemskou ekonomiku bude vládní program, pokud se splní, znamenat návrat zvýšené inflace, míní analytik Natlandu Petr Bartoň. To je podle něj nevyhnutelný zákon ekonomie, vláda totiž plánuje zvýšit výdaje a snížit příjmy. Někde sice plánuje vybrat více, například na EET, ale to nepokryje ani to, kolik snížených daní už nyní naslibovala v jiných částech prohlášení. A k tomu deficitu je potřeba přičíst i stamiliardy zvýšených výdajů, které také programové prohlášení slibuje, podotkl.
V dlouhodobém horizontu nejvíce vynikají úpravy parametrů důchodového systému, které v budoucnu prohloubí jeho deficit až o stovky miliard korun ročně, uvedl analytik Investiky Vít Hradil. Krátkodobě bude zřejmě nejdražší snížení daně z příjmu právnických osob, zvyšování platů, dotace bydlení, dotace plateb za energie či převedení plateb za veřejnoprávní média na státní rozpočet. „Výsledkem tak zřejmě bude mnohem uvolněnější fiskální politika a dočasný ekonomicky růstový impuls na dluh. V delším horizontu to bude naopak znamenat dražší obsluhu dluhu a nepříjemnou rozpočtovou kocovinu,“ doplnil.
Silnější růst ekonomiky
Ekonomové se podle analytika Portu Jana Berky v zásadě shodují v tom, že tolik peněz, kolik se očekává z omezení šedé ekonomiky, tedy vyšší desítky miliard, se nevybere. Jediné, na co se může budoucí vláda spolehnout, je prý silnější růst ekonomiky. „K tomu máme nakročeno. Více ukáže například aktualizovaná prognóza ČNB a ministerstva financí, ale stále to stojí na vratkých základech s ohledem na globální nejistoty,“ poznamenal.
Analytik XTB Pavel Peterka upozornil na upravení rétoriky u deficitu veřejných financí, kde strany vznikající vlády slíbily, že zůstane pod hranicí tří procent HDP. „V současné situaci se pohybujeme lehce nad dvěma procenty. Prostor pro růst tempa zadlužení tak návrh prohlášení nechává. Nedivím se vzhledem k četnosti a finanční náročnosti slibů od zvýšení výdajů důchodového systému, zvyšování platů ve veřejném sektoru, investic, k podpoře mladým rodinám a spousty dalších. Roste tím riziko narušení fiskální stability země v delším horizontu,“ dodal.
„Dominance hnutí ANO“
„Největší překvapení programového prohlášení je, že v něm nejsou žádná překvapení. Je z něj ale patrná dominance hnutí ANO,“ řekl Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Zároveň upozornil na to, že voliče Motoristů uspokojí odmítnutí ukončení prodeje a výroby aut se spalovacími motory do roku 2035 a voliče SPD příprava zákona o celostátním referendu.
Potvrzuje to také Lukáš Vomlela z Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě: „Přestože programové prohlášení v mnohých rysech odpovídá především programovým prioritám ANO, v některých oblastech odráží i zájmy menších budoucích koaličních partnerů,“ uvedl. Podle něj prohlášení vychází vstříc Motoristům i v otázce budoucí podoby státních rozpočtů. „Nová vláda chce směřovat k vyrovnaným rozpočtům, přesto tak chce učinit až v závěru svého čtyřletého funkčního období a v prvních letech se chce zaměřit především na investice,“ podotkl.
Prohlášení podle Vomlely kopíruje především nejdůležitější témata volební kampaně, například příslib levnějších energií, zajištění dostupného bydlení, zastropování důchodového věku na 65 letech a posílení vnitřní bezpečnosti státu.
Tím, že prohlášení odpovídá především prioritám ANO, podle Školníka ukazuje, jak je pro hnutí program důležitý. „Možná, že jsou tím na druhé straně vykoupené ty personální otázky nové vlády. Motoristé dostanou čtyři ministerstva, SPD tři a předsedu sněmovny, což je ze strany ANO poměrně velkorysé. Menší koaliční strany tak budou asi primárně spokojeny hlavně s počtem křesel,“ dodal Školník.
Vomlela míní, že prohlášení obsahuje i poměrně kontroverzní body, mezi něž řadí zrušení trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. „Dalším z nich je plán na zvýšení kontroly neziskových organizací, a to zejména těch, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financovány ze zahraničí,“ dodal.