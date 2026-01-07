Nedostatečné značení komplikuje dopravu na křížení D1 a D2, přibývá nehod


Na přestavovaném křížení dálnic D1 a D2 u Brna komplikuje řidičům orientaci nedostatečné dopravní značení. Na nový režim dopravy si zvykají třetím dnem. Policisté upozorňují, že zatímco někde provizorní informace chybí, jinde dosud nezmizely staré dopravní značky. I kvůli tomu přibývá nehod.

Prvním z nedostatků, na který upozorňuje dopravní policie, je odlepená páska na staré dálniční směrovce na příjezdu do Brna od Bratislavy. „Není tam vůbec žádné zneplatnění, což je zavádějící informace. Působí to matoucím způsobem až nebezpečně,“ vysvětlil zástupce vedoucího odboru služby dopravní policie PČR Jihomoravského kraje Lubomír Sedlák.

Problematické je také provizorní značení před nájezdovou rampou na D1, které je výrazně menší než původní. „V pravém pruhu může jet nákladní vozidlo, řidič osobního auta si značení nemusí vůbec všimnout,“ poznamenal Sedlák.

  • Stále není kompletně instalováno směrové dopravní značení („velké zelené cedule“), analogicky pak nejsou dostatečně zneplatněny cedule už neaktuální
  • Staveništní sjezdy nejsou řádně vyznačeny, vozidla jedoucí na stavbu by měla využívat oranžový maják. Mimo jiné tak pomohou zlepšit orientaci ostatním, kteří je mohou nechtěně následovat
  • Není dostatečně přehledné a viditelné vodorovné dopravní značení, na mnoha místech chybí, někde je naopak změť čar ještě z předchozích etap. Při jízdě v noci či za snížené viditelnosti je cestování ještě složitější, chybí nebo jsou znečištěné odrazky

Zdroj: Policie ČR

V mrazu barva na vozovce špatně tvrdne

„Situaci operativně řešíme v úzké součinnosti s Policií ČR a investorem s cílem stávající dopravní situaci co nejlépe a nejrychleji optimalizovat,“ uvedla v e-mailu pro Českou televizi mluvčí stavební společnosti OHLA ŽS Iva Cachová.

„Do těchto zimních měsíců jsme naplánovali práce, které nevyžadují výrazná teplotní opatření. Některé činnosti se ale v těchto podmínkách nedají realizovat tak, aby byly stoprocentně kvalitní. Dopravní značení se stříká žlutou barvou, která v mrazech špatně tvrdne,“ vysvětlil ředitel stavby společnosti OHLA ŽS Vojtěch Michálek.

1 minuta
Situace na křížení D1 a D2
Zdroj: Policie ČR

Kvalitní dopravní značení není všechno

Na stavební firmy policisté také apelují, aby při vjezdu na stavbu používaly oranžové majáky a předcházely situacím, kdy osobní auta následují stavební stroje. „Máme tam spoustu drobných kolizí, uražená zrcátka a podobně,“ uvedl Sedlák. To, zda stavební firmy problémy řeší, prověří policie při čtvrteční kontrole.

Podle krajského koordinátora Besipu Pavla Čížka sice kvalitní dopravní značení přispívá k vyšší bezpečnosti, řidiči by ale měli být připraveni na rychle se měnící situaci. „Je potřeba apelovat na řidiče, kteří projíždějí stavbou, aby dodržovali větší rozestupy a mohli včas reagovat na změny v provozu,“ řekl. Lepší rozhled, nižší rychlost a zvýšená pozornost vůči ostatním účastníkům provozu jsou podle něj základními pravidly, která je nutné v dopravním omezení dodržovat.

Řidiči vjeli na stavbu křižovatky D1 a D2 u Brna. Policie je musela navést zpět
Situace na křížení D1 a D2 v Brně

Proč se křížení přestavuje

Křížení dálnic D1 a D2 je podle Ředitelství silnic a dálnic nutné přestavět, protože stávající křižovatka už nebyla schopna pojmout tak velké množství vozidel. Podle posledních údajů silničářů místem projede denně přibližně osmdesát tisíc aut, a to s výrazným podílem nákladní a tranzitní dopravy. Na nové křižovatce se sjíždějící a naopak najíždějící řidiči nebudou potkávat, provoz by tak měl být výrazně plynulejší.

Stavba bude stát 3,2 miliardy korun a hotová má být v listopadu 2027. Na možné komplikace v dopravě v souvislosti s přestavbou přitom policie upozorňovala už při jejím zahájení.

