Řidiči vjeli na stavbu křižovatky D1 a D2 u Brna. Policie je musela navést zpět

Jedno nákladní a několik osobních aut vjelo v pondělí ráno do prostoru stavby na křížení dálnic D1 a D2 u Brna. Řidiči zřejmě následovali nákladní vůz se stavebním materiálem. S návratem na správnou komunikaci jim museli asistovat policisté. Silničáři ráno v křižovatce uzavřeli jízdní pás na dálnici D1 ve směru na Ostravu, aby mohli pokračovat v přestavbě, kterou zahájili letos v říjnu. Aktuálně se místem projíždí dvěma zúženými pruhy v každém směru, uzavřené jsou také některé sjezdové a nájezdové větve.

„Zhruba kolem osmé hodiny ráno došlo k incidentu, kdy deset aut projelo mezi kužely a najelo až do prostoru stavby, kde uvízla. Museli přijet policisté a auta navádět zpět na dálnici. Při incidentu naštěstí nedošlo k nehodě,“ popsal redaktor České televize, který situaci na místě sleduje.

Ranní událost byla zatím jedinou komplikací, kterou dopravní omezení na křížení D1 a D2 v Brně přineslo. Podle webu Dopravní info je sice provoz hustý, pomalu jedoucí kolony se ale zatím netvoří a zdržení při průjezdu je dvě až šest minut.

Nové uspořádání provozu na křížení dálnic D1 a D2 v Brně
Zdroj: ŘSD

Zatímco na dálnici D1 je doprava vedena pouze v jízdním pásu ve směru na Prahu, na dálnici D2 se jezdí jen pásem ve směru na Bratislavu a také v přídatném jízdním pruhu, který umožňuje sjezd do obchodního centra Avion. Horší situace může nastat ve chvíli, kdy se po svátcích plně obnoví kamionová doprava. Při přestavbě sousedního úseku mezi 194. a 196. kilometrem se v minulosti tvořily kolony kamionů dlouhé i desítky kilometrů.

Na křížení D1 a D2 v Brně čekají řidiče další omezení
Rekonstrukce křížení D1 a D2 v Brně

V provozu jsou nyní některá provizorní napojení a v některých směrech je nutné využívat objízdné trasy. Z Brna směrem na Ostravu jedou auta po D2 na kruhový objezd u Avionu a poté se vracejí opačným směrem zpět k Brnu. Stejný postup musejí řidiči zvolit také při cestě z Brna do Prahy.

Z Ostravy do Brna není v této křižovatce možné sjet vůbec, řidiči tak musí využít dřívější nebo následující exit. Z Prahy do Brna je možné buď sjet na některém z předchozích výjezdů, nebo na křižovatce odbočit směrem na Bratislavu a přes kruhový objezd u Avionu se vrátit zpět do Brna.

Přestavba křižovatky má stát 3,2 miliardy korun a hotová by měla být v listopadu 2027. Silničáři rozšíří dálnici D1 na šest pruhů a přestaví ramena křižovatky tak, aby se doprava nemusela zpomalovat jako dosud.

