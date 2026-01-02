Na křížení D1 a D2 v Brně čekají řidiče další omezení


Na křížení dálnic D1 a D2 v Brně začaly přípravy na změny ve vedení dopravy. K těm dojde částečně už o víkendu a v plném rozsahu od úterního rána. Auta budou jezdit pouze po jednom ze dvou mostů. Rekonstrukce nejvytíženější křižovatky v Česku, kterou denně projede až osmdesát tisíc vozidel, potrvá do konce příštího roku a Ředitelství silnic a dálnic za ni zaplatí přibližně 3,2 miliardy korun.

Před dvěma a půl měsíci měla křižovatka dálnic D1 a D2 podobu klasického čtyřlístku, od té doby se postupně mění. Polovina listů už je pryč, naopak vyrostly tři provizorní nájezdy.

„Od dvacáté hodiny začneme přestavovat dopravní opatření tak, abychom byli schopni převést provoz do protějších jízdních pásů na D1. Provoz tam povedeme v režimu 2+2 do levého jízdního pásu, což znamená ve směru z Ostravy do Prahy. Auta od soboty od šesté hodiny ráno v pravém jízdním pásu ve směru na Ostravu jezdit nebudou,“ vysvětlil ředitel stavby společnosti OHLA ŽS Vojtěch Michálek.

Začala přestavba křižovatky D1 a D2 na jihu Brna
Současná podoba křížení D1 a D2 u Brna

Přípravné práce budou podle něj komplikovat klimatické podmínky. „V noci nás čeká docela silný mráz, což nám bude komplikovat práce na vodorovném dopravním značení. Samotná přestavba betonových svodidel bude také o to náročnější,“ řekl.

O víkendu začnou řidiči využívat pouze provizorní sjezd ve směru z Ostravy na Bratislavu. Dočasné rampy postavili silničáři celkem tři. Velká změna nastane také přímo na dvou mostech D1. Na jeden se během následujících dnů přesune veškerý provoz, zatímco druhý půjde příští víkend k zemi.

Policie varuje před riziky na příjezdu po D2

Přestavba křížení D1 a D2 v Brně komplikuje řidičům život už od poloviny října, kdy začala. „Předpokládali jsme, že v důsledku zahájení stavebních prací dojde k výraznému omezení plynulosti provozu přes křížení D1 a D2, což se také stalo. Generovalo to dlouhé kolony na počátku týdne ve směru z jihu na západ. Naopak v druhé polovině týdne, kdy je návratová špička, se kolony tvoří spíše směrem na jihovýchod,“ popsal krajský zástupce vedoucího odboru služby dopravní policie Lubomír Sedlák.

Nejrizikovější z hlediska dopravních nehod je podle něj dálnice D2 na příjezdu do Brna. „Především na dojezdu do kolony jsou nejvýraznější rizika nehody,“ vysvětlil. Zvýšil se i počet nehod přímo při průjezdu uzavírkou. „Tam, kde jsou zúžené jízdní pruhy a často omezení v levém pruhu, například proto, aby jej nevyužívala rozměrnější vozidla. V kombinaci s nekázní řidičů, kteří tato omezení nerespektují,“ dodal.

Řidiči by podle policisty měli respektovat dopravní omezení a vyznačený režim dopravy. „Tím, že tady probíhá stavba za provozu, klade to vysoké nároky na řidiče, aby se správně zorientovali při průjezdu stavbou. Nelze vycházet z toho, že řidič zná toto území a jede takzvaně podle zvyku,“ uzavřel.

Rozšíření dálnice D1 v Brně má být hotové dřív. Stát za to připlatí 70 milionů
Stavba rozšíření dálnice D1 mezi 194. a 196. kilometrem u Brna

Výsledkem rozsáhlé přestavby bude rozdělení větví tak, aby se auta z jednotlivých směrů vzájemně nepotkávala. Podmínka, že po celou dobu rekonstrukce musí zůstat křížení průjezdné, podle stavbařů protáhne práce přibližně o půl roku.

Všechna omezení na křížení dálnic v Brně by měla skončit na podzim roku 2027, kdy má být stavba za 3,2 miliardy korun hotová. Přestavba křižovatky je součástí ještě většího projektu – zhruba třicetikilometrového úseku dálnice D1 a jeho rozšíření na šest pruhů v okolí Brna od 182. kilometru u exitu Kývalka až po 210. kilometr u Holubic. Kompletně hotovo by mělo být do roku 2032.

