Rozšíření dálnice D1 v Brně má být hotové dřív. Stát za to připlatí 70 milionů

Rozšíření dálnice D1 mezi 194. a 196. kilometrem v Brně na šest pruhů by mělo být hotové o dva měsíce dříve, tedy v polovině dubna příštího roku. Na nočním brífinku to oznámil ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Stát za to zaplatí o sedmdesát milionů korun více. Podle Kupky jsou to dobře vynaložené peníze s ohledem na problémy, které stavba působí.

Dálnice D1 u Brna často připomíná spíš parkoviště. Rozšíření na šest pruhů má přinést úlevu. Omezení během stavby ale přivádí dopravu pravidelně ke kolapsu. Kolony kamionů stojí desítky kilometrů před rozšiřovaným úsekem z obou stran a cesta se tak řidičům protahuje i o mnoho hodin.

Resort dopravy proto usiluje o co nejrychlejší dokončení projektu. Hotovo má být dřív, práce tak pokračují i přes noc. Stát za rychlejší dokončení zaplatí sedmdesát milionů korun navíc, původní cena přesahovala miliardu korun. „Znamenalo to samozřejmě výpočet nákladů navíc za tu akceleraci, ale s ohledem na to, jak dramatickým zácpám Brňané a motoristé čelí, tak je to nepochybně velmi důležitý krok,“ podotkl Kupka.

Stavba je na úseku mezi 194. a 196. kilometrem dálnice D1 zhruba ve čtvrtině. V lednu dělníci zbourali most přes železniční koridor, teď budují most nový. Na podzim se přesunou práce do opačného směru na Ostravu, auta naopak ze zúžení na hotový most.

Dělníci pracují v noci i v zimě

Za vyššími náklady stojí i to, že se zrychlení projektu neobejde bez prací v zimních měsících. „Zejména za vytápěné stany, aby se mohly splnit i podmínky, které jsou stanoveny i pro takové práce. To znamená ve tmě a přes zimu, za přísných technologických opatření,“ popsal generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.