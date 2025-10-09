Na jihu Brna začala přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, která je součástí rozšíření D1 na šest pruhů. Zatím probíhají přípravné práce, větší dopravní komplikace nastanou od noci z pátku na sobotu, kdy začnou stavební práce. Do začátku ledna se bude po D1 jezdit oběma, i když zúženými, pruhy v každém směru. Od 6. ledna se uzavře jeden jízdní pás. Provoz bude omezen až do konce roku 2027.
Začala přestavba křižovatky D1 a D2 na jihu Brna
Kolony se v místě tvoří i za běžného provozu, v době dopravní špičky se situace ještě zkomplikuje. Místem projede denně kolem osmdesáti tisíc aut, z toho velkou část tvoří nákladní a tranzitní doprava. Podle zkušeností z rozšiřování sousedního úseku D1 mezi 194. a 196. kilometrem lze očekávat, že kolony kamionů mohou být i několik kilometrů dlouhé.
Podle zástupce vedoucího jihomoravské dopravní policie Lubomíra Sedláka policisté posílí hlídky a spolu se silničáři a ministerstvem dopravy připravují doplnění dopravního a proměnného značení s aktuálními informacemi. „Kolony lze očekávat. I když stavba bude probíhat za provozu, dojde k nim vlivem omezení v rámci stavebních činností. Očekáváme negativní dopady na plynulost provozu i na okolní silniční síti, nejen na samotných dálnicích,“ konstatoval Sedlák.
Za kritická místa označil především dojezdy do kolon před uzavírkami, kde často dochází k nehodám. „Doporučuji řidičům chovat se ukázněně a zvážit, zda danou lokalitou vůbec potřebují projíždět. Oblast bude dopravně velmi zatížená,“ dodal.
Čtyřlístek nahradí přímé rampy
Současná křižovatka má podobu čtyřlístku, který už ale kapacitně nevyhovuje. „Hlavním cílem je rozšíření D1 na šest pruhů, ale také zajištění plynulejšího průjezdu. Postavíme přímé větve a rampy mezi dálnicí D1 a D2,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
Stavba vyjde na 3,2 miliardy korun a hotová má být v listopadu 2027. Součástí projektu je 14 mostů, z toho sedm na samotných dálnicích D1 a D2.
Podle Mátla je největší výzvou fakt, že se bude stavět za plného provozu. Požádal proto řidiče o toleranci a ohleduplnost vůči dělníkům. „Po celou dobu výstavby udržíme na D1 i D2 režim 2+2 jízdní pruhy, ovšem zúžené. Největší komplikace přinesou nájezdy z jednotlivých větví. To nejnáročnější období začne na začátku příštího roku, kdy uzavřeme pravý jízdní pás D1 a stavět se bude na levém,“ doplnil.
Silničáři i policisté doufají, že si část kamionů najde alternativní trasy, které by brněnskému dálničnímu uzlu mohly ulevit. Od Bratislavy lze například sjet směrem na Ostravu už v Břeclavi a pokračovat po silnici I/55 a dálnici D55. Mezi Prahou a Ostravou lze využít dálnici D35, kde se ještě letos otevřou dva nové úseky a příští rok další.
Naopak Mátl nedoporučuje trasu z Rakouska do Prahy přes Znojmo. „Ve Znojmě by určitě nebyli rádi, kdybychom oficiálně naváděli kamiony tudy,“ upozornil s odkazem na chybějící obchvat města.