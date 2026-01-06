Policie dopadla další aktéry z podvodných call center na Ukrajině

Ukrajinští kriminalisté vydali do Česka muže a ženu zadržené v souvislosti s provozováním podvodných call center. Pardubičtí policisté je obvinili za podvod spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny. ČT to potvrdila pardubická krajská mluvčí Markéta Janovská. V případě odsouzení jim hrozí až deset let vězení. Muž měl navíc vykonávat v tuzemsku trest za dřívější trestnou činnost, žena bude stíhána vazebně. O případu podvodných call center informovala policie loni v srpnu.
Obvinění měli pod smyšlenou legendou bankéře, policisty a bezpečnostního pracovníka banky požadovat po lidech převedení jejich údajně ohrožených peněz na jiné bankovní účty nebo vložení do bitcoinmatů.
„V srpnu minulého roku jsme informovali o operaci s krycím názvem „MINCE“, kdy policisté Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru analytiky a kybernetické kriminality (OAKK) ve spolupráci s NCTEKK, policejními a justičními orgány ČR a Ukrajiny zasadili ránu několika podvodným call centrům na Ukrajině,“ vysvětlila Janovská s tím, že tehdy plánovali obvinit sedm osob, z toho už čtyři obvinili na jaře.
„Na zbylé tři kriminalisté požádali o vydání mezinárodních a evropských zatýkacích rozkazů, na jejich základě se podařilo dvě osoby zadržet na Ukrajině a umístit do vazby,“ uvedla.
Podle Janovské kriminalisté požádali o vydání těchto dvou osob k trestnímu stíhání do České republiky. „To se před koncem roku 2025 podařilo a ukrajinské orgány činné v trestním řízení rozhodli o vydání obou zadržených, muže ročník 1997, a ženy 1994, do Česka,“ řekla.
Muž skončil ve věznici kvůli tomu, že měl v Česku vykonávat trest za jinou trestnou činnost. „Následně byl, stejně jako zadržená žena, obviněn z trestného činu podvodu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny,“ řekla pardubická mluvčí.
„Policisté dali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby, což soudce akceptoval a žena je stíhána vazebně,“ pokračovala a doplnila, že oběma hrozí deset let odnětí svobody. „Stejný osud v České republice čeká i posledního pachatele, na kterého jsou zatýkací rozkazy také vydány,“ dodala na závěr.