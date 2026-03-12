Za útok na koncertní sál uložil ruský soud doživotí patnácti lidem

Ruský vojenský soud ve čtvrtek uložil doživotní tresty čtyřem autorům teroristického útoku na koncertní sál Crocus City Hall v Krasnogorsku v roce 2024. Informovala o tom státní agentura TASS. Doživotí dostalo i jedenáct dalších lidí, jak chtěla obžaloba. Útok na předměstí Moskvy si vyžádal 149 životů.
Útok se odehrál 22. března 2024 večer v hudebním sále obchodního centra Krokus Siti. Podle vyšetřovatelů i dostupných záběrů čtyři útočníci začali střílet z automatických zbraní před vystoupením rockové kapely. Použili také výbušniny, které vyvolaly mohutný požár.
Jednalo se o jeden z nejtragičtějších útoků v zemi za desítky let, zemřelo 149 lidí a další stovky byly zraněny. Téměř polovinu obětí zabil kouř a oxid uhelnatý z požáru, nikoliv střelba, napsala agentura AFP s odvoláním na dřívější zprávu TASS a materiály k případu.