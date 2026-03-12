Čína schválila zákon o etnické jednotě. Dle kritiků oslabí menšiny

Čína schválila nový zákon o etnické jednotě, který má posílit národní identitu u 55 menšinových etnických skupin. Podle kritiků ale zákon ještě více oslabí identitu lidí, kteří nepatří k většinovému etniku Chanů, napsala agentura Reuters.
Zákon nařizuje, že základním jazykem výuky ve školách, ve státní správě a při úředních záležitostech je čínština. Ve veřejných prostorách, kde se používá čínština i jazyky menšin, musí být čínštině dána „přednost v umístění, pořadí a podobných ohledech“, uvádí zákon, který nicméně dodává, že „stát respektuje a chrání výuku a používání jazyků a písem menšin“.
Kritici se obávají, že by kdokoli, kdo tuto národní jednotu zpochybní, mohl dostat nálepku separatisty, kterého je možné pohnat před soud.
Zákon nazvaný „Podpora etnické jednoty a pokroku“ byl schválen na závěr výročního zasedání čínského parlamentu – Všečínského shromáždění lidových zástupců. Během zhruba týden trvajícího zasedání čínská vláda krom přijetí nových zákonů představila také pětiletý plán a klíčové cíle v oblasti politiky a ekonomiky.
Zareagoval i Tchaj-wan
Na novou normu zareagovala i vláda na Tchaj-wanu, podle níž by mohl Pekingu poskytnout další právní základ pro stíhání Tchajwanců, které považuje za separatisty. Zákon mimo jiné obsahuje ustanovení o ochraně suverenity a bezpečnosti Číny.
Čína, která považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za své území, už má zákony a předpisy proti stoupencům nezávislosti Tchaj-wanu. Jsou mezi nimi i pokyny zveřejněné v roce 2024, které trestají zaryté aktivisty, a to i trestem smrti, přestože čínské soudy nemají na ostrově žádnou jurisdikci.
Čína má oficiálně 56 uznaných etnických skupin, jimž dominují Chanové. Ti tvoří více než 91 procent z 1,4 miliardy obyvatel Číny. Etnické menšiny – včetně Tibeťanů, Mongolů, Mandžuů či Ujgurů – obývají regiony, které dohromady pokrývají přibližně polovinu rozlohy země a z velké části jsou bohaté na přírodní zdroje.
Politolog mluví o asimilaci
Cílem zákona je podle oficiálního zdůvodnění podporovat integraci mezi etnickými skupinami prostřednictvím vzdělávání, bydlení, migrace, komunitního života, kultury, cestovního ruchu a rozvoje.
Docent politologie na Cornellově univerzitě a odborník na čínskou zahraniční politiku Allen Carlson uvedl, že zákon podtrhuje směřování k asimilaci.
„Zákon jasněji než kdykoli předtím stanoví, že v Čínské lidové republice prezidenta Si Ťin-pchinga musejí občané jiných etnik, než jsou Chanové, více usilovat o integraci s chanskou většinou a především být loajální k Pekingu," dodal Carlson.