Sněmovní výbor projednává návrh státního rozpočtu

V Poslanecké sněmovně ve středu poprvé zasedá rozpočtový výbor, aby v novém povolebním složení poprvé projednával poslední návrh státního rozpočtu, který předložila končící koaliční vláda Petra Fialy (ODS). Vláda v demisi navrhla schodek 286 miliard korun.
Rozpočtový výbor, v němž už mají nově většinu strany nastupující vládní koalice, tedy ANO, SPD a Motoristů, má poslancům vydat doporučení pro první čtení. Zákonodárci v něm schvalují základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje a schodek a způsob jeho vypořádání.
Příjmy rozpočtu se mají meziročně zvýšit o 36,6 miliardy na 2122,7 miliardy korun. Výdaje mají vzrůst o 81,6 miliardy 2408,7 miliardy korun. Návrh rozpočtu počítá s růstem ekonomiky v příštím roce o dvě procenta. Kolem dvou procent by se měla pohybovat i inflace. Vláda v demisi jako hlavní priority rozpočtu uvádí obranu a bezpečnost obyvatelstva, výzkum a inovace nebo investice do infrastruktury.
Členka výboru a pravděpodobná příští ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nechtěla rozhodnutí předjímat. Poslanci ANO podle ní chtějí hlavně klást otázky. „My teď studujeme ten rozpočet, studujeme jednotlivé kapitolní sešity, hlavně u největších problematických kapitol, a chceme klást dotazy a doufám, že uslyšíme odpovědi,“ sdělila.
Schillerová chce, aby na dotazy odpovídal ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS). Chce například vysvětlit chybějících 37,2 miliardy korun v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. První místopředseda ANO Karel Havlíček během jednání výboru sdělil, že po diskusi týkající se resortu dopravy se ukázalo, že v rozpočtu v této oblasti chybí až 47 miliard.
Schillerová se plánovala ptát také na chybějících sedm miliard korun na spolufinancování evropských fondů v kapitole ministerstva zemědělství. V rozpočtu ministerstva školství chybí podle ANO pět až sedm miliard.
Rozhodnutí nechtěl předjímat ani předseda výboru Pikora
Poslanci ANO se pak podle Schillerové poradí ještě během jednání výboru. Jejich postoj tak podle ní ještě není definitivní. Předseda rozpočtového výboru Vladimír Pikora (Motoristé) v úterý uvedl, že rozhodnutí nebude předjímat.
Stanjura už dříve upozornil na to, že podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený schodek 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta HDP a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.
Vláda v demisi před týdnem opětovně poslala návrh rozpočtu na příští rok do sněmovny. Je identický s původním návrhem z konce září. Končící kabinet už jednou rozpočet předložil, po říjnových volbách se jím ale nově zvolení poslanci nemohli zabývat. Nová koalice postup vlády v demisi kritizovala.