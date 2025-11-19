Koaliční rada řešila harmonogram skládání vlády

ŽivěKoaliční rada řešila harmonogram skládání vlády


Zástupci vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů se shodli, že podpoří zmrazení platů politiků na letošní úrovni, uvedl předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání koaliční rady. Do sněmovny bude návrh podán ve čtvrtek. Okamura také informoval, že budoucí koalice do konce listopadu představí prezidentu Petru Pavlovi nominace na ministry. Znovu se koaliční rada sejde příští týden v úterý.

Okamura uvedl, že by zmrazení platů politiků mělo trvat pět let od 1. ledna 2026. „Chceme, aby okamžitě zasedl Senát, kde má ovšem vládní koalice Petra Fialy (ODS) většinu. Teď se ukáže pravá tvář Fialovy vlády,“ prohlásil. Návrh změny zákona je třeba podle něj projednat i ve sněmovně ve zrychleném režimu, čemuž může končící koalice zabránit. Rychlý postup očekává Okamura i od prezidenta Pavla.

Platy politiků, soudců či státních zástupců se od ledna mají zvednout automaticky podle předem známého vzorce. Ten uvádí, že výdělky politiků už nikdy nemohou z roku na rok růst o více než pět procent.

Nominace prezident dostane do konce měsíce, řekl Okamura

Koaliční rada také řešila harmonogram skládání vlády i státní rozpočet. Hrad v úterý oznámil, že Babiš přislíbil minulý týden Pavlovi předložení seznamu navrhovaných ministrů v týdnu po 24. listopadu. Dle Okamury budou nominace představeny do konce listopadu.

Prezident Pavel předpokládá, že poté v následujících dvou týdnech povede s ministerskými kandidáty konzultace. Následně očekává, že Babiš veřejně vyjasní způsob řešení svého střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Podle Hradu z něj má být zřetelné, že bude v souladu se zákony. Poté je prezident připraven do týdne předsedu ANO jmenovat premiérem.

Nechceme s prezidentem vykopávat válečnou sekeru, říká Havlíček
První místopředseda ANO Karel Havlíček

Babiš v úterý na instagramu uvedl, že pokud nebude mít jistotu, že ho Pavel jmenuje, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů. V odpovědích na dotazy občanů také zopakoval, že pokud bude jmenován předsedou vlády, vyřeší problém v souladu s evropskými zákony a českými soudy.

Šéf SPD ve středu sdělil, že od Babiše koaliční partneři veškeré informace k řešení střetu zájmů dostali. „Stanovil dokonce konkrétní časový horizont, přiblížil i více, co konkrétně je potřeba řešit z jeho pohledu v rámci jeho potenciálního střetu zájmů,“ podotkl. „Nám to vysvětlení je úplně dostačující, pan předseda Babiš minule šel určitým způsobem pod povrch,“ dodal.

