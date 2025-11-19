Nechceme s prezidentem vykopávat válečnou sekeru, říká Havlíček


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24
29 minut
Interview ČT24: Karel Havlíček (ANO)
Zdroj: ČT24

Podmínka prezidenta Petra Pavla, aby šéf ANO Andrej Babiš sdělil před jmenováním premiérem, jak vyřeší svůj střet zájmů, podle prvního místopředsedy hnutí Karla Havlíčka nevyplývá ze zákona, ale přesto bude akceptována. „Z mého pohledu se jedná o seriózní přístup, jedná se o vstřícný krok a my nechceme vykopávat žádnou válečnou sekeru s panem prezidentem,“ zdůraznil Havlíček v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.

„Když si poslechnete některé ústavní právníky, tak zcela jasně sdělují, že se to má řešit až v momentě jmenování a že nic není nikde uvedeno tak, že před jmenováním by si měl prezident klást tyto podmínky. A i přesto, že to nikde není, tak pan Babiš na tuto hru přistoupil s tím, že je připraven to sdělit. Já myslím, že vstřícnější postup už nemůže být,“ míní Havlíček.

Pavel svůj požadavek odůvodňuje závazným nálezem Ústavního soudu z roku 2020, který ukládá hlavě státu, aby při zvažování, koho jmenovat předsedou nebo jiným členem vlády, přihlížela k možnému vzniku střetu zájmů a možnostem jeho řešení.

Babiš podle Havlíčka nikdy nezpochybňoval, že představí, jakým způsobem střet zájmů vyřeší. Jediné, v čem se podle místopředsedy ANO možný budoucí premiér s hlavou státu nedokázali shodnout, bylo to, že Babiš byl po rozhovorech s prezidentem přesvědčen o tom, že řešení střetu zájmů nejdříve sdělí jemu, poté bude jmenován a až následně představí řešení veřejnosti.

Pavel po Babišovi ovšem chce, aby řešení veřejnosti představil ještě předtím, než bude jmenován. Odbor komunikace prezidentské kanceláře v úterý vpodvečer uvedl, že hlava státu předpokládá, že v týdnu po 24. listopadu obdrží seznam navrhovaných ministrů. Pavel s nimi pak v následujících dvou týdnech povede konzultace. Následně očekává, že Babiš veřejně vyjasní způsob řešení svého střetu zájmů, z něhož má být podle Hradu zřetelné, že bude v souladu se zákony. Poté je Pavel připraven do týdne Babiše jmenovat premiérem.

Babiš slíbil předložit seznam kandidátů na ministry příští týden, uvedl Hrad
Petr Pavel

Důvodem, proč tak předseda ANO dosud neučinil, podle Havlíčka není to, že by „někdo chtěl něco skrývat“. „Uvědomme si, že Agrofert je gigantickou společností, která zaměstnává desítky tisíc lidí. Je velkým investorem nejenom v Česku,“ poznamenal místopředseda hnutí, podle něhož je to o „určitých rodinných vztazích, vztazích s dodavateli, odběrateli, s bankami a tak dále“. „A hraje se tam skutečně o mnohé,“ konstatoval.

Babiš podle Havlíčka potřebuje mít jistotu, že bude jmenován

Babiš v úterý ještě před vyjádřením Hradu prohlásil, že pokud nebude mít jistotu, že ho prezident Petr Pavel jmenuje premiérem, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů. Hrad přitom již v tiskové zprávě z minulého týdne uvedl, že „pokud Andrej Babiš učiní kroky, které budou zřetelně ukazovat, že chce konflikt vyřešit a že má řešení v souladu se zákony, je prezident připraven jmenovat ho předsedou vlády bez odkladu“.

Havlíček zopakoval Babišovo tvrzení, že má-li udělat nevratné kroky, potřebuje mít nějakou míru jistoty, že skutečně jmenován bude. „Pokud se tohle vyjasní, potom předpokládám, že nebude žádný problém to sdělit,“ podotkl s tím, že je třeba, aby se Babiš s Pavlem ještě jednou setkali a řekli si scénář, jak situace bude nadále probíhat.

Babiš odmítá nevratné kroky ve věci střetu zájmů, dokud nebude jisté jeho jmenování
Šéf ANO Andrej Babiš

Šéf ANO navíc podle Havlíčka na řešení střetu zájmů pracuje. Proces ale podle něj nějakou dobu trvá. „V momentě, kdy to bude dokončeno a bude to připraveno k tomu, aby to jasně sdělil panu prezidentovi a následně ostatním, tak to učiní. A jestli to bude za čtrnáct dní, za tři týdny nebo za deset dní, já v tuto chvíli říct definitivně neumím,“ sdělil Havlíček, který možný způsob řešení komentovat nechtěl.

„Andrej Babiš si zvolil jednu z těch cest, která je naprosto jasná, která je z pohledu střetu zájmů akceptovatelná, uznatelná a která bude mít dostatečnou právní oporu, a to jak v rámci českého, tak v rámci evropského právního řádu,“ nastínil místopředseda ANO.

Babiš je jediným kandidátem, zdůraznil Havlíček

Pavel v pondělí na Národní třídě Radiožurnálu také řekl, že pokud by Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, bylo by podle něj dobré, aby hnutí jako vítěz voleb nabídlo na post předsedy vlády jiného kandidáta.

„My chceme, aby se stal premiérem lídr a předseda nejsilnější strany, který k tomu má podporu hnutí ANO, které dostalo dva miliony hlasů, má k tomu podporu koalice, má k tomu všechny předpoklady, už byl premiérem a bude se chovat zcela v mezích zákona,“ zdůraznil Havlíček s tím, že Babiš je jediným a nezvratným kandidátem koalice.

Pavel: Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, ANO by mělo nabídnout jiného kandidáta
Prezident Petr Pavel 17. listopadu na Národní třídě

Havlíček by prý pozici premiéra nepřijal. „Já jsem vždycky tvrdil, že pokud Babiš bude chtít být premiérem, tak ho v tomto vždycky podpořím,“ poznamenal s tím, že podle jeho názoru by měl být premiérem předseda vítězné strany. „A to, že jsem byl čtyři roky stínovým premiérem, na tom vůbec nic nemění,“ dodal.

O personálním složení vlády se ještě povedou finální jednání

Havlíček se vyjádřil i k tomu, proč ještě není oznámeno personální složení budoucí vlády. „My jsme řekli, že se nejdříve ukonají základní věci, jako je vládní půdorys, jako je Poslanecká sněmovna, jako je koaliční dohoda a jako je program,“ vyjmenoval a doplnil, že finální seznam kandidátů by měl být v rámci koaliční rady definitivně domluven v příštích dnech.

ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu
Podpis koaliční smlouvy ANO, SPD a Motoristů

Jednání se podle Havlíčka povedou zejména s Motoristy. Zda bude na ministra zahraniční navržen Filip Turek (za Motoristy), který podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku rasistické či homofobní příspěvky, ale sdělit nechtěl.

„My jsme řekli, že nebudeme komentovat jmenný seznam do té doby, dokud nebude definitivně odsouhlasen v rámci koalice, což ještě nenastalo. Nastane tak v příštích dnech a potom jsme řekli, že první, kdo se to dozví, bude pan prezident,“ zdůraznil Havlíček, jenž si prý uvědomuje problémy kolem osoby Turka a s výroky, které údajně psal, nesouhlasí.

„Na druhou stranu si také uvědomujeme, že koalice má nějakou ambici. Vznikla na základě solidní stoosmičky,“ dodal s odkazem na počet mandátů, kterým rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů disponuje v dolní komoře.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
zdroj: ČSÚ, ČT24

Výběr redakce

Ruský útok na Charkov zranil desítky lidí, Polsko aktivovalo stíhačky

Ruský útok na Charkov zranil desítky lidí, Polsko aktivovalo stíhačky

06:24Aktualizovánopřed 12 mminutami
Nechceme s prezidentem vykopávat válečnou sekeru, říká Havlíček

Nechceme s prezidentem vykopávat válečnou sekeru, říká Havlíček

před 22 mminutami
Americký Senát podpořil návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

Americký Senát podpořil návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

včeraAktualizovánopřed 38 mminutami
Vznikající vláda by mohla nová pravidla sněmovny předložit do konce roku

Vznikající vláda by mohla nová pravidla sněmovny předložit do konce roku

před 1 hhodinou
Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Fico žádá Rutteho o posílení protivzdušné obrany Slovenska

Fico žádá Rutteho o posílení protivzdušné obrany Slovenska

před 9 hhodinami
Izrael zasáhl uprchlický tábor v Libanonu. Tvrdí, že terčem bylo středisko Hamásu

Izrael zasáhl uprchlický tábor v Libanonu. Tvrdí, že terčem bylo středisko Hamásu

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Nechceme s prezidentem vykopávat válečnou sekeru, říká Havlíček

Podmínka prezidenta Petra Pavla, aby šéf ANO Andrej Babiš sdělil před jmenováním premiérem, jak vyřeší svůj střet zájmů, podle prvního místopředsedy hnutí Karla Havlíčka nevyplývá ze zákona, ale přesto bude akceptována. „Z mého pohledu se jedná o seriózní přístup, jedná se o vstřícný krok a my nechceme vykopávat žádnou válečnou sekeru s panem prezidentem,“ zdůraznil Havlíček v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
před 22 mminutami

Firmy obtížně hledají pracovníky pro zimní sezonu

Už 143 zaměstnavatelů ohlásilo letos do října hromadné propouštění. O práci tímto způsobem přijde více než jedenáct tisíc lidí, o dva tisíce méně než loni. Firmám se ale i tak obtížně shánějí pracovníci pro zimní sezonu. Personalisté uvádějí, že za to může větší nabídka sezonních prací a malá ochota Čechů dojíždět za prací. Pracovní trh přesto prochází změnou, podle generální ředitelky ManpowerGroup a prezidentky Asociace personalistů ČR Jaroslavy Rezlerové klesá počet pracovníků v průmyslu a naopak roste ve službách. Tento trend podle ní potrvá dalších deset až patnáct let. Prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček (ODS) uvádí, že kvalifikovaní zaměstnanci na trhu nejsou. Firmám tak podle něj nezbývá než svým zaměstnancům zvýšit mzdy. Průzkum komory zjistil, že se k tomuto kroku chystá v příštím roce většina firem.
před 1 hhodinou

Vznikající vláda by mohla nová pravidla sněmovny předložit do konce roku

Vznikající koalice chce změnu pravidel jednání sněmovny, předložit by ji mohla ještě do konce roku. První návrh už mají politici připravený – řeší například časové limity pro vystoupení poslanců. O parametrech chtějí jednat i s nastupující opozicí, s níž se mají sejít ve středu odpoledne. Široká shoda se rýsuje u omezení pro takzvaná přednostní práva.
před 1 hhodinou

„Na silnici jako doma.“ Nový pořad má za cíl přispět k bezpečnosti i pobavit

Nová minisérie České televize, platformy Vize 0 a agentury GEN nazvaná „Na silnici jako doma“ má přispět k větší bezpečnosti na českých silnicích a zároveň pobavit. Desetidílný seriál sleduje běžné dopravní prohřešky pohledem jedné rodiny a ty nejčastější s humorem analyzuje. Většina řidičů pravidla neporušuje, výjimky ale vyčnívají. Až za čtyřicet procent smrtelných nehod může agresivita. I proto se jí věnuje hned několik dílů edukativního pořadu, který se na obrazovkách objeví už příští týden. Pomoci zlepšit bezpečnost by ale mohly také úpravy legislativy. Odborníci i policie usilují mimo jiné o to, aby se úmyslné agresivní chování za volantem v některých případech řešilo jako trestný čin. Právě kvůli změně trestního zákona už vznikla i pracovní skupina.
před 11 hhodinami

Babiš Hradu předloží seznam kandidátů na ministry příští týden

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš příští týden předá prezidentu Petru Pavlovi seznam navrhovaných ministrů, sdělil v úterý. O jeho slibu hlavě státu informoval i odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pavel podle něj očekává, že list obdrží a v následujících dvou týdnech povede konzultace s kandidáty na členy kabinetu.
před 12 hhodinami

Babiš odmítá nevratné kroky ve věci střetu zájmů, dokud nebude jisté jeho jmenování

Předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že pokud nebude mít jistotu, že ho prezident Petr Pavel jmenuje premiérem, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů. V odpovědích na dotazy občanů na instagramu také zopakoval, že pokud bude jmenován předsedou vlády, vyřeší problém v souladu s evropskými zákony a českými soudy. Prezident v úterý zopakoval svůj požadavek, aby Babiš veřejně oznámil řešení svého střetu zájmů.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Češi používají čím dál víc antibiotik. Má to značná rizika

Skutečná spotřeba antibiotik v Česku za posledních pět let výrazně narostla. Podle dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) vzrostl počet spotřebovaných denních dávek z 52 na 73 milionů ročně. Česká lékárnická komora upozorňuje, že tento trend odráží zhoršující se situaci v léčbě infekcí a současně zvyšuje pravděpodobnost vzniku antibiotické rezistence.
před 15 hhodinami

Praha vypíše tendr za 2,47 miliardy na průzkum pro dostavbu městského okruhu

Pražský magistrát vypíše tendr s předpokládanou hodnotou 2,47 miliardy korun s DPH na geotechnický průzkum pro plánovanou dostavbu vnitřního městského okruhu. V úterý to schválili městští radní. Průzkum se bude skládat především ze tří štol pro budoucí tunely Bílá skála, Jarovský a Malešický. V metropoli zbývá dokončit asi jedenáctikilometrovou část vnitřního okruhu mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Načítání...