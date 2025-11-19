Nechceme s prezidentem vykopávat válečnou sekeru, říká Havlíček

Podmínka prezidenta Petra Pavla, aby šéf ANO Andrej Babiš sdělil před jmenováním premiérem, jak vyřeší svůj střet zájmů, podle prvního místopředsedy hnutí Karla Havlíčka nevyplývá ze zákona, ale přesto bude akceptována. „Z mého pohledu se jedná o seriózní přístup, jedná se o vstřícný krok a my nechceme vykopávat žádnou válečnou sekeru s panem prezidentem,“ zdůraznil Havlíček v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
„Když si poslechnete některé ústavní právníky, tak zcela jasně sdělují, že se to má řešit až v momentě jmenování a že nic není nikde uvedeno tak, že před jmenováním by si měl prezident klást tyto podmínky. A i přesto, že to nikde není, tak pan Babiš na tuto hru přistoupil s tím, že je připraven to sdělit. Já myslím, že vstřícnější postup už nemůže být,“ míní Havlíček.
Pavel svůj požadavek odůvodňuje závazným nálezem Ústavního soudu z roku 2020, který ukládá hlavě státu, aby při zvažování, koho jmenovat předsedou nebo jiným členem vlády, přihlížela k možnému vzniku střetu zájmů a možnostem jeho řešení.
Babiš podle Havlíčka nikdy nezpochybňoval, že představí, jakým způsobem střet zájmů vyřeší. Jediné, v čem se podle místopředsedy ANO možný budoucí premiér s hlavou státu nedokázali shodnout, bylo to, že Babiš byl po rozhovorech s prezidentem přesvědčen o tom, že řešení střetu zájmů nejdříve sdělí jemu, poté bude jmenován a až následně představí řešení veřejnosti.
Pavel po Babišovi ovšem chce, aby řešení veřejnosti představil ještě předtím, než bude jmenován. Odbor komunikace prezidentské kanceláře v úterý vpodvečer uvedl, že hlava státu předpokládá, že v týdnu po 24. listopadu obdrží seznam navrhovaných ministrů. Pavel s nimi pak v následujících dvou týdnech povede konzultace. Následně očekává, že Babiš veřejně vyjasní způsob řešení svého střetu zájmů, z něhož má být podle Hradu zřetelné, že bude v souladu se zákony. Poté je Pavel připraven do týdne Babiše jmenovat premiérem.
Důvodem, proč tak předseda ANO dosud neučinil, podle Havlíčka není to, že by „někdo chtěl něco skrývat“. „Uvědomme si, že Agrofert je gigantickou společností, která zaměstnává desítky tisíc lidí. Je velkým investorem nejenom v Česku,“ poznamenal místopředseda hnutí, podle něhož je to o „určitých rodinných vztazích, vztazích s dodavateli, odběrateli, s bankami a tak dále“. „A hraje se tam skutečně o mnohé,“ konstatoval.
Babiš podle Havlíčka potřebuje mít jistotu, že bude jmenován
Babiš v úterý ještě před vyjádřením Hradu prohlásil, že pokud nebude mít jistotu, že ho prezident Petr Pavel jmenuje premiérem, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů. Hrad přitom již v tiskové zprávě z minulého týdne uvedl, že „pokud Andrej Babiš učiní kroky, které budou zřetelně ukazovat, že chce konflikt vyřešit a že má řešení v souladu se zákony, je prezident připraven jmenovat ho předsedou vlády bez odkladu“.
Havlíček zopakoval Babišovo tvrzení, že má-li udělat nevratné kroky, potřebuje mít nějakou míru jistoty, že skutečně jmenován bude. „Pokud se tohle vyjasní, potom předpokládám, že nebude žádný problém to sdělit,“ podotkl s tím, že je třeba, aby se Babiš s Pavlem ještě jednou setkali a řekli si scénář, jak situace bude nadále probíhat.
Šéf ANO navíc podle Havlíčka na řešení střetu zájmů pracuje. Proces ale podle něj nějakou dobu trvá. „V momentě, kdy to bude dokončeno a bude to připraveno k tomu, aby to jasně sdělil panu prezidentovi a následně ostatním, tak to učiní. A jestli to bude za čtrnáct dní, za tři týdny nebo za deset dní, já v tuto chvíli říct definitivně neumím,“ sdělil Havlíček, který možný způsob řešení komentovat nechtěl.
„Andrej Babiš si zvolil jednu z těch cest, která je naprosto jasná, která je z pohledu střetu zájmů akceptovatelná, uznatelná a která bude mít dostatečnou právní oporu, a to jak v rámci českého, tak v rámci evropského právního řádu,“ nastínil místopředseda ANO.
Babiš je jediným kandidátem, zdůraznil Havlíček
Pavel v pondělí na Národní třídě Radiožurnálu také řekl, že pokud by Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, bylo by podle něj dobré, aby hnutí jako vítěz voleb nabídlo na post předsedy vlády jiného kandidáta.
„My chceme, aby se stal premiérem lídr a předseda nejsilnější strany, který k tomu má podporu hnutí ANO, které dostalo dva miliony hlasů, má k tomu podporu koalice, má k tomu všechny předpoklady, už byl premiérem a bude se chovat zcela v mezích zákona,“ zdůraznil Havlíček s tím, že Babiš je jediným a nezvratným kandidátem koalice.
Havlíček by prý pozici premiéra nepřijal. „Já jsem vždycky tvrdil, že pokud Babiš bude chtít být premiérem, tak ho v tomto vždycky podpořím,“ poznamenal s tím, že podle jeho názoru by měl být premiérem předseda vítězné strany. „A to, že jsem byl čtyři roky stínovým premiérem, na tom vůbec nic nemění,“ dodal.
O personálním složení vlády se ještě povedou finální jednání
Havlíček se vyjádřil i k tomu, proč ještě není oznámeno personální složení budoucí vlády. „My jsme řekli, že se nejdříve ukonají základní věci, jako je vládní půdorys, jako je Poslanecká sněmovna, jako je koaliční dohoda a jako je program,“ vyjmenoval a doplnil, že finální seznam kandidátů by měl být v rámci koaliční rady definitivně domluven v příštích dnech.
Jednání se podle Havlíčka povedou zejména s Motoristy. Zda bude na ministra zahraniční navržen Filip Turek (za Motoristy), který podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku rasistické či homofobní příspěvky, ale sdělit nechtěl.
„My jsme řekli, že nebudeme komentovat jmenný seznam do té doby, dokud nebude definitivně odsouhlasen v rámci koalice, což ještě nenastalo. Nastane tak v příštích dnech a potom jsme řekli, že první, kdo se to dozví, bude pan prezident,“ zdůraznil Havlíček, jenž si prý uvědomuje problémy kolem osoby Turka a s výroky, které údajně psal, nesouhlasí.
„Na druhou stranu si také uvědomujeme, že koalice má nějakou ambici. Vznikla na základě solidní stoosmičky,“ dodal s odkazem na počet mandátů, kterým rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů disponuje v dolní komoře.