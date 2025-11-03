ŽivěANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu


před 25 mminutami
ŽIVĚ: ANO, SPD a Motoristé podepisují koaliční smlouvu
Zdroj: ČT24

Hodinu před začátkem ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny podepsali představitelé ANO, SPD a Motoristů koaliční smlouvu. Pravděpodobná nová vláda, kterou z pověření prezidenta Petra Pavla skládá předseda ANO Andrej Babiš, by měla také oficiálně zveřejnit své programové prohlášení. Následujícím krokem bude předložení návrhu personálního obsazení vlády. Babiš doufá, že jeho kabinet vznikne nejpozději do poloviny prosince.

V koaliční smlouvě se strany mimo jiné dohodly, že budou chtít klíčové zákony prosazovat společně. „Vládní návrhy zákonů a strategické materiály zásadní povahy (rozpočet, daně, zahraniční a bezpečnostní politika, volební a ústavní zákony) budou předkládány jako koaličně dohodnuté,“ stojí v dokumentu.

Strany si také ve smlouvě písemně stvrzují, jak si mezi sebou rozdělily ministerská křesla. Devět členů vlády včetně premiéra bude mít hnutí ANO, čtyři ministerská křesla získají Motoristé a tři hnutí SPD. Podle textu nese hlavní odpovědnost za řízení vlády, koordinaci její činnosti a zajištění jednotného postupu koaličních partnerů premiér.

Koaliční smlouva mezi ANO, SPD a Motoristy
(pdf, 227 kB)
Stáhnout

Babiš se při příležitosti podpisu koaliční smlouvy vyjádřil také ke státnímu rozpočtu. ANO, SPD a Motoristé podle něj rozpočet chtějí schválit do 17. prosince a vyhnout se tak provizoriu. Šéf ANO doufá, že nynější kabinet Petra Fialy (ODS) rozpočet pošle do sněmovny. „Musíme akceptovat návrh schodku, i když ten rozpočet nemá krytí,“ prohlásil Babiš. Vznikající vláda se s tím však musí vyrovnat a rozpočet schválit, doplnil.

Vznikající koalice chce návrh rozpočtu schválit do 17. prosince
Poslanecká sněmovna

Programové prohlášení vlády

O programu jednali ANO, SPD a Motoristé minulý týden, okruhy odpovídaly ministerským agendám. Za strategické priority označuje vznikající koalice v programovém prohlášení, které má ČT k dispozici, levnější energie a energetickou bezpečnost, dostupné zdravotnictví, bydlení jako veřejný zájem, spravedlivé důchody a bezpečnost.

Dokument mimo jiné potvrzuje odmítnutí emisních povolenek ETS2, počítá i s rozvojem jaderné energetiky. Strany chtějí zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 letech, zachovat korunu či obnovit elektronickou evidenci tržeb.

Návrh programového prohlášení vlády České republiky, listopad 2025
(pdf, 611 kB)
Stáhnout

Program v pátek dostal k dispozici prezident Pavel. Po volbách označil za zásadní, aby vláda počítala s pevným zakotvením v EU, česká politika byla v souladu s mezinárodním právem a kladla důraz na lidskou důstojnost a lidská práva. Za bezpečnostní záruku prezident považuje členství v NATO.

Mezi klíčové otázky zařadil i zachování a podporu institucí demokratického státu, nezávislost médií veřejné služby, autonomii vysokých škol či nezávislost justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek, ale i dalších státních orgánů.

Jmenuje prezident Turka? Kysela a Rychetský popsali Pavlovy možnosti
Otázky Václava Moravce: Pavel Rychetský a Jan Kysela

Personální otázky vznikající koalice odložila stranou i kvůli kontroverzím, které se objevily v souvislosti s některými zvažovanými jmény krátce po volbách. Motoristé trvají na nominaci poslance Filipa Turka na ministerstvo zahraničních věcí i po kauze spojené s jeho rasistickými a homofobními výroky na sociálních sítích.

Odborná veřejnost či budoucí opozice zpochybňují také zvažovaný nástup šéfa Motoristů Petra Macinky na ministerstvo životního prostředí, poslance stejné strany Oto Klempíře na kulturu či Martina Šebestyána na zemědělství.

Poslanci na ustavující schůzi sněmovny složí sliby

Nově zvolení poslanci se poprvé po říjnových volbách sejdou na ustavující schůzi. Sněmovna tím ve 14:00 obnoví činnost. Poslanci složí slib a zřídí mandátový a imunitní výbor. Nejsledovanější body první schůze, tedy volba nového předsedy a místopředsedů dolní komory, budou na programu při jejím středečním pokračování.
10:48Aktualizovánopřed 21 mminutami

Žloutenkou A se letos nakazilo nejvíc lidí od sametové revoluce

V České republice se od začátku roku žloutenkou typu A nakazilo 2374 lidí, což je nejvíc od roku 1989. V Praze lékaři za poslední týden nahlásili 71 nových případů, od začátku roku jich je v metropoli 1010, informovala mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batók. Za celý loňský rok bylo nemocných v Praze 37.
11:38Aktualizovánopřed 26 mminutami

Policie při zásahu v centrále VZP zadržela 19 lidí

Policie při pondělním zásahu v pražské centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) zadržela devatenáct lidí. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se týká veřejných zakázek, u kterých je zadavatelem zejména VZP, uvedlo na webu Vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje.
08:02Aktualizovánopřed 58 mminutami

Zemřel český polárník a zakladatel antarktické stanice Prošek

Zemřel geograf a polárník Pavel Prošek, bylo mu 85 let. Založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse. Působil jako prezident Českého antarktického nadačního fondu. Zemřel v neděli v kruhu svých nejbližších, potvrdil manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler.
před 1 hhodinou

Lékaři pomohli loni rekordnímu počtu lidí po mrtvici

Čeští lékaři dokázali v loňském roce pomoci rekordnímu počtu lidí po mrtvici. Stojí za tím hlavně lepší osvěta a včasné příjezdy do nemocnice. Pacientů, kteří se lékařské pomoci dočkají pozdě, je ale stále více než polovina. Cévní mozkovou příhodu ročně prodělá přes dvacet tisíc lidí. Průměrnému pacientovi bývá přes sedmdesát let. Lékaři radí přivolat pomoc vždy, když se objeví některý z příznaků – pokleslý koutek, ochrnutí končetin či porucha řeči.
před 3 hhodinami

Českou hlavu získal parazitolog Lukeš

Nejvyšší české vědecké ocenění Česká hlava letos získal parazitolog Julius Lukeš z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ocenění dostal za celoživotní přínos vědeckému výzkumu v biologii parazitů a za mimořádný vliv na českou i mezinárodní vědeckou scénu. Mezi další oceněné letošního ročníku patří například hematolog Marek Mráz nebo chemik Martin Volek.
před 3 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o programovém prohlášení možné vlády

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali programové prohlášení možné vládní koalice, o které jednají ANO, SPD a Motoristé. Diskuse se zaměřila také na předávání státních vyznamenání prezidentem Petrem Pavlem či na postoj britského krále Karla III. k LGBTQ+ vojákům v tamní armádě. Pozvání přijali publicista a komik Luděk Staněk, novinář a moderátor Čestmír Strakatý, komentátor Mladé fronty DNES Petr Kolář, herec, politik a diplomat Martin Stropnický a advokát Petr Sokol. Pořadem provázela Jana Fabianová.
před 4 hhodinami
