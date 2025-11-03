Hodinu před začátkem ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny podepsali představitelé ANO, SPD a Motoristů koaliční smlouvu. Pravděpodobná nová vláda, kterou z pověření prezidenta Petra Pavla skládá předseda ANO Andrej Babiš, by měla také oficiálně zveřejnit své programové prohlášení. Následujícím krokem bude předložení návrhu personálního obsazení vlády. Babiš doufá, že jeho kabinet vznikne nejpozději do poloviny prosince.
V koaliční smlouvě se strany mimo jiné dohodly, že budou chtít klíčové zákony prosazovat společně. „Vládní návrhy zákonů a strategické materiály zásadní povahy (rozpočet, daně, zahraniční a bezpečnostní politika, volební a ústavní zákony) budou předkládány jako koaličně dohodnuté,“ stojí v dokumentu.
Strany si také ve smlouvě písemně stvrzují, jak si mezi sebou rozdělily ministerská křesla. Devět členů vlády včetně premiéra bude mít hnutí ANO, čtyři ministerská křesla získají Motoristé a tři hnutí SPD. Podle textu nese hlavní odpovědnost za řízení vlády, koordinaci její činnosti a zajištění jednotného postupu koaličních partnerů premiér.
Babiš se při příležitosti podpisu koaliční smlouvy vyjádřil také ke státnímu rozpočtu. ANO, SPD a Motoristé podle něj rozpočet chtějí schválit do 17. prosince a vyhnout se tak provizoriu. Šéf ANO doufá, že nynější kabinet Petra Fialy (ODS) rozpočet pošle do sněmovny. „Musíme akceptovat návrh schodku, i když ten rozpočet nemá krytí,“ prohlásil Babiš. Vznikající vláda se s tím však musí vyrovnat a rozpočet schválit, doplnil.
Programové prohlášení vlády
O programu jednali ANO, SPD a Motoristé minulý týden, okruhy odpovídaly ministerským agendám. Za strategické priority označuje vznikající koalice v programovém prohlášení, které má ČT k dispozici, levnější energie a energetickou bezpečnost, dostupné zdravotnictví, bydlení jako veřejný zájem, spravedlivé důchody a bezpečnost.
Dokument mimo jiné potvrzuje odmítnutí emisních povolenek ETS2, počítá i s rozvojem jaderné energetiky. Strany chtějí zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 letech, zachovat korunu či obnovit elektronickou evidenci tržeb.
Program v pátek dostal k dispozici prezident Pavel. Po volbách označil za zásadní, aby vláda počítala s pevným zakotvením v EU, česká politika byla v souladu s mezinárodním právem a kladla důraz na lidskou důstojnost a lidská práva. Za bezpečnostní záruku prezident považuje členství v NATO.
Mezi klíčové otázky zařadil i zachování a podporu institucí demokratického státu, nezávislost médií veřejné služby, autonomii vysokých škol či nezávislost justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek, ale i dalších státních orgánů.
Personální otázky vznikající koalice odložila stranou i kvůli kontroverzím, které se objevily v souvislosti s některými zvažovanými jmény krátce po volbách. Motoristé trvají na nominaci poslance Filipa Turka na ministerstvo zahraničních věcí i po kauze spojené s jeho rasistickými a homofobními výroky na sociálních sítích.
Odborná veřejnost či budoucí opozice zpochybňují také zvažovaný nástup šéfa Motoristů Petra Macinky na ministerstvo životního prostředí, poslance stejné strany Oto Klempíře na kulturu či Martina Šebestyána na zemědělství.