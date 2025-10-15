Pražská policie začala prověřovat údajné výroky čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka jako možné trestné činy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu. ČT to sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk. Nevyloučil, že do budoucna může policie v této souvislosti začít prověřovat ještě další trestné činy.
Policie řeší údajné výroky Turka jako možné schvalování trestného činu či hanobení národa
„Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestné činy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel, podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a schvalování trestného činu. V tuto chvíli nevylučujeme ani možné rozšíření o další trestné činy,“ uvedl Daněk.
Deník N před několika dny zveřejnil článek o tom, že Turek v minulosti údajně opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala trestní oznámení.
Podrobnosti připravujeme.