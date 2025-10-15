Policie řeší údajné výroky Turka jako možné schvalování trestného činu či hanobení národa


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Pražská policie začala prověřovat údajné výroky čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka jako možné trestné činy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu. ČT to sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk. Nevyloučil, že do budoucna může policie v této souvislosti začít prověřovat ještě další trestné činy.

„Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestné činy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel, podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a schvalování trestného činu. V tuto chvíli nevylučujeme ani možné rozšíření o další trestné činy,“ uvedl Daněk.

Deník N před několika dny zveřejnil článek o tom, že Turek v minulosti údajně opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala trestní oznámení.

Podrobnosti připravujeme.

