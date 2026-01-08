Za dlouhodobé uvazování psů hrozí nově pokuta až milion korun


Majitelé psů si od začátku roku musejí dávat pozor, aby neuvazovali svoje zvířata na dlouhou dobu. Legislativa nově hodnotí takové jednání jako týrání. Pokuta je až jeden milion korun. K prvnímu porušení tohoto zákona došlo letos pravděpodobně na Tachovsku, kde majitel držel svého huskyho na metr a půl dlouhém provazu v nezateplené boudě bez podestýlky i v současných mrazech. Pes měl k dispozici jen zmrzlé žrádlo v misce, proto ho lidé z okolí Přimdy chodili krmit a následně nahlásili. Vedoucí Záchranné stanice Tachov Karel Bobál se s majitelem psa domluvil na převzetí. Zvíře se tak dočkalo lepšího zacházení, ale tím se podle Richarda Bílého z Krajské veterinární správy v Plzni znemožnilo zajištění důkazů při úřední kontrole. Uvazování psů na kratší dobu, třeba u obchodu, novela veterinárního zákona nezakazuje.

Babiš navštíví Slovensko, tamní politici si slibují zlepšení vztahů

Premiér Andrej Babiš (ANO) zamíří ve čtvrtek na oficiální návštěvu Slovenska, během které se sejde s vrcholnými politiky této země. Ti už dříve uvítali vítězství hnutí ANO a jeho šéfa Babiše v loňských sněmovních volbách. Od nové české vlády si slibují zlepšení politických vztahů mezi Prahou a Bratislavou.
před 3 hhodinami

Prezident Turka nejmenuje, poslanecký klub Motoristů za ním ale stojí

Na novoročním obědě na Pražském hradě přivítal ve středu prezident Petr Pavel premiéra Andreje Babiše (ANO). Premiér po obědě sdělil, že hlavě státu předal nominaci poslance Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí. Pavel ovšem podle Babiše jmenovat Turka odmítá. O kompetenční žalobě premiér neuvažuje. Poslanecký klub Motoristů vyjádřil na večerním jednání Turkovi jednomyslnou podporu.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

„Je, byl a bude to Turek,“ řekl Macinka k nominaci na ministra životního prostředí

Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka v Interview ČT24 uvedl, že strana dál trvá na nominaci poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka do čela resortu životního prostředí. Dodal, že si Motoristé počkají na písemné zdůvodnění, proč Turka prezident Petr Pavel nechce jmenovat. Připustil také, že existují i jiné kroky než kompetenční žaloba. Macinka se v pořadu moderovaném Danielem Takáčem vyjádřil také k pokračování muniční iniciativy.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Muniční iniciativa bude pokračovat, potvrdil Babiš

Muniční iniciativa bude pokračovat, zopakoval po jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl ale, že do ní Česko nebude dávat peníze. Podle bývalé vlády činil dosavadní příspěvek Česka dvě až tři procenta z celkového objemu vložených peněz.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Fico věří v obnovení společných jednání české a slovenské vlády

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) věří v obnovení společných jednání české a slovenské vlády. Řekl to v příspěvku na sociální síti před čtvrteční návštěvou svého českého protějšku Andreje Babiše (ANO) v Bratislavě. Mezivládní konzultace s Bratislavou přerušil předloni tehdejší kabinet premiéra Petra Fialy (ODS), který krok zdůvodnil rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.
před 13 hhodinami

Za sexuální útoky a znásilnění potvrdil soud masérovi pět a půl roku vězení

Za znásilnění a sexuální útoky vůči klientkám potvrdil odvolací Městský soud v Praze masérovi Richardu Pobišovi trest pět a půl roku vězení a zákaz činnosti na deset let. Poškozeným ženám musí Pobiš podle rozsudku vyplatit asi 1,7 milionu korun. Středeční rozhodnutí je pravomocné. Muži hrozil trest od dvou do deseti let vězení.
před 13 hhodinami

Babiš čeká s vložením akcií Agrofertu do fondu na souhlasy ze zahraničí

Premiér Andrej Babiš (ANO) čeká s vložením akcií Agrofertu do svěřenského fondu na veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí. V pondělí napsal ministerstvu spravedlnosti dopis popisující situaci. Babiš to uvedl ve středu na dotaz ohledně čtvrtečního vypršení termínu, do kterého má podle zákona vyřešit svůj střet zájmů. Akcie do fondu vloží bezprostředně po získání souhlasů, uvedl a dodal, že na některé kroky nemá vliv.
před 15 hhodinami
