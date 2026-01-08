Majitelé psů si od začátku roku musejí dávat pozor, aby neuvazovali svoje zvířata na dlouhou dobu. Legislativa nově hodnotí takové jednání jako týrání. Pokuta je až jeden milion korun. K prvnímu porušení tohoto zákona došlo letos pravděpodobně na Tachovsku, kde majitel držel svého huskyho na metr a půl dlouhém provazu v nezateplené boudě bez podestýlky i v současných mrazech. Pes měl k dispozici jen zmrzlé žrádlo v misce, proto ho lidé z okolí Přimdy chodili krmit a následně nahlásili. Vedoucí Záchranné stanice Tachov Karel Bobál se s majitelem psa domluvil na převzetí. Zvíře se tak dočkalo lepšího zacházení, ale tím se podle Richarda Bílého z Krajské veterinární správy v Plzni znemožnilo zajištění důkazů při úřední kontrole. Uvazování psů na kratší dobu, třeba u obchodu, novela veterinárního zákona nezakazuje.
Za dlouhodobé uvazování psů hrozí nově pokuta až milion korun
před 42 mminutami|Zdroj: ČT24
2 minuty