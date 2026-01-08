Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

Průmyslová výroba loni v listopadu meziročně rostla o 5,7 procenta, což byl nejvýraznější nárůst za více než tři roky. K růstu přispěly především automobilový a kovozpracující průmysl. Stavební výroba v listopadu zpomalila meziroční růst na 6,1 procenta z říjnových 7,1 procenta. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).
„Průmyslová produkce v listopadu vzrostla ve většině průmyslových odvětví. Do výsledků se zčásti propsal i efekt nižší srovnávací základny,“ sdělil ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.
Růst zaznamenala kromě zmíněného kovozpracujícího a automobilového průmyslu i odvětví navázaná na výrobu motorových vozidel, například výroba pryžových a plastových výrobků nebo elektrických zařízení. Nadále posilovala také výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení nebo výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství. Produkce naopak oslabila v těžbě a dobývání – zejména uhlí – a ve farmaceutickém průmyslu.
Hodnota nových zakázek v průmyslu v listopadu meziročně vzrostla o 4,1 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 6,3 procenta a nové zakázky z Česka o 0,2 procenta. Meziměsíčně ale hodnota nových zakázek o 1,1 procenta klesla.
„K růstu hodnoty nových zakázek v průmyslu v listopadu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel a jejich dílů, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků nebo výroba elektrických zařízení,“ doplnila vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Hodnota nových zakázek naopak poklesla ve farmaceutickém, chemickém, papírenském a textilním průmyslu.
Ačkoli výroba v průmyslu rostla, počet pracovníků klesal. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v listopadu 2025 meziročně snížil o 1,3 procenta, tedy podobně jako předtím v říjnu. Meziroční pokles pracovníků ale v posledních měsících postupně zpomaluje. Na začátku loňského roku se počty zaměstnanců v průmyslu snižovaly meziročně o více než dvě procenta a ještě v srpnu činil pokles 1,9 procenta. V září už to bylo jen 1,6 procenta a v říjnu 1,4 procenta.
Stavebnictví zpomalilo meziroční růst na 6,1 procenta
Stavební výroba v listopadu zpomalila meziroční růst na 6,1 procenta z říjnových 7,1 procenta. Rostlo pozemní i inženýrské stavitelství. Meziměsíčně byla stavební výroba nižší o 0,1 procenta. V meziročním srovnání české stavebnictví posiluje od listopadu 2024, v loňském roce statistici evidovali v pěti měsících dvouciferný růst.
„Meziroční růst stavební produkce pokračuje již třináctý měsíc v řadě a odehrává se v inženýrském stavitelství i na výstavbě budov,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.
Loni v listopadu se v meziročním srovnání produkce v pozemním stavitelství, tedy ve stavbách budov, zvýšila o 8,1 procenta a inženýrské stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, vzrostlo o 3,2 procenta.
„I přes vysokou srovnávací základnu v listopadu pokračoval výrazný meziroční růst počtu zahájených bytů, a to v rodinných i bytových domech,“ sdělil Matějka. Počet bytů, které se v listopadu začaly stavět, meziročně stoupl zhruba o pětinu na 4353 bytů. Dokončeno bylo v listopadu 2371 bytů, meziročně o 4,4 procenta více.
Orientační hodnota staveb, na které bylo v listopadu vydáno stavební povolení, vzrostla meziročně o procento na 43,5 miliardy korun.