Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Průmyslová výroba loni v listopadu meziročně rostla o 5,7 procenta, což byl nejvýraznější nárůst za více než tři roky. K růstu přispěly především automobilový a kovozpracující průmysl. Stavební výroba v listopadu zpomalila meziroční růst na 6,1 procenta z říjnových 7,1 procenta. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

„Průmyslová produkce v listopadu vzrostla ve většině průmyslových odvětví. Do výsledků se zčásti propsal i efekt nižší srovnávací základny,“ sdělil ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Růst zaznamenala kromě zmíněného kovozpracujícího a automobilového průmyslu i odvětví navázaná na výrobu motorových vozidel, například výroba pryžových a plastových výrobků nebo elektrických zařízení. Nadále posilovala také výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení nebo výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství. Produkce naopak oslabila v těžbě a dobývání – zejména uhlí – a ve farmaceutickém průmyslu.

Hodnota nových zakázek v průmyslu v listopadu meziročně vzrostla o 4,1 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 6,3 procenta a nové zakázky z Česka o 0,2 procenta. Meziměsíčně ale hodnota nových zakázek o 1,1 procenta klesla.

Stavební výroba a průmyslová produkce meziročně vzrostly
Ilustrační fotografie

„K růstu hodnoty nových zakázek v průmyslu v listopadu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel a jejich dílů, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků nebo výroba elektrických zařízení,“ doplnila vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Hodnota nových zakázek naopak poklesla ve farmaceutickém, chemickém, papírenském a textilním průmyslu.

Ačkoli výroba v průmyslu rostla, počet pracovníků klesal. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v listopadu 2025 meziročně snížil o 1,3 procenta, tedy podobně jako předtím v říjnu. Meziroční pokles pracovníků ale v posledních měsících postupně zpomaluje. Na začátku loňského roku se počty zaměstnanců v průmyslu snižovaly meziročně o více než dvě procenta a ještě v srpnu činil pokles 1,9 procenta. V září už to bylo jen 1,6 procenta a v říjnu 1,4 procenta.

Stavebnictví zpomalilo meziroční růst na 6,1 procenta

Stavební výroba v listopadu zpomalila meziroční růst na 6,1 procenta z říjnových 7,1 procenta. Rostlo pozemní i inženýrské stavitelství. Meziměsíčně byla stavební výroba nižší o 0,1 procenta. V meziročním srovnání české stavebnictví posiluje od listopadu 2024, v loňském roce statistici evidovali v pěti měsících dvouciferný růst.

„Meziroční růst stavební produkce pokračuje již třináctý měsíc v řadě a odehrává se v inženýrském stavitelství i na výstavbě budov,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Nájmy stále rostou a bytů je nedostatek
Bydlení, ilustrační foto

Loni v listopadu se v meziročním srovnání produkce v pozemním stavitelství, tedy ve stavbách budov, zvýšila o 8,1 procenta a inženýrské stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, vzrostlo o 3,2 procenta.

„I přes vysokou srovnávací základnu v listopadu pokračoval výrazný meziroční růst počtu zahájených bytů, a to v rodinných i bytových domech,“ sdělil Matějka. Počet bytů, které se v listopadu začaly stavět, meziročně stoupl zhruba o pětinu na 4353 bytů. Dokončeno bylo v listopadu 2371 bytů, meziročně o 4,4 procenta více.

Orientační hodnota staveb, na které bylo v listopadu vydáno stavební povolení, vzrostla meziročně o procento na 43,5 miliardy korun.

Cenový tlak na potraviny polevuje, ve stavebnictví však sílí
Potraviny

Výběr redakce

Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

před 6 mminutami
Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

před 13 mminutami
Babiš je na Slovensku, tamní politici si slibují zlepšení vztahů

Babiš je na Slovensku, tamní politici si slibují zlepšení vztahů

03:26Aktualizovánopřed 49 mminutami
Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

01:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku porušuje právo EU, rozhodl Nejvyšší soud

Uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku porušuje právo EU, rozhodl Nejvyšší soud

08:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Venezuelské úřady hovoří o stovce mrtvých po americkém sobotním úderu

Venezuelské úřady hovoří o stovce mrtvých po americkém sobotním úderu

03:01Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Dvě ukrajinské oblasti jsou po ruských útocích téměř bez proudu

Dvě ukrajinské oblasti jsou po ruských útocích téměř bez proudu

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

Průmyslová výroba loni v listopadu meziročně rostla o 5,7 procenta, což byl nejvýraznější nárůst za více než tři roky. K růstu přispěly především automobilový a kovozpracující průmysl. Stavební výroba v listopadu zpomalila meziroční růst na 6,1 procenta z říjnových 7,1 procenta. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).
před 6 mminutami

Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

Za vraždu dvou žen v obchodě v Hradci Králové Vrchní soud v Praze potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci. Zamítl jeho odvolání. Obžalovaný se k činu přiznal, nesouhlasil ale s výší trestu a s uložením detence. Čtvrteční rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné.
před 13 mminutami

Babiš je na Slovensku, tamní politici si slibují zlepšení vztahů

Uvítacím ceremoniálem s vojenskými poctami na nádvoří úřadu slovenské vlády začala dopoledne oficiální návštěva českého premiéra Andreje Babiše (ANO) na Slovensku. Přivítal ho jeho slovenský kolega Robert Fico (Smer) a oba politici pak společně prošli po červeném koberci kolem nastoupené jednotky čestné stráže. Babiše čeká i setkání se slovenským prezidentem nebo předsedou Národní rady.
03:26Aktualizovánopřed 49 mminutami

Uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku porušuje právo EU, rozhodl Nejvyšší soud

Česká právní úprava plošného uchovávání dat o elektronické komunikaci dlouhodobě a zvlášť závažným způsobem porušuje právo Evropské unie, potvrdil Nejvyšší soud (NS). Zamítl dovolání ministerstva průmyslu a obchodu, které se podle pravomocného rozsudku musí omluvit novináři Janu Cibulkovi za zásah do jeho práv na ochranu soukromí a osobních údajů. Rozsudek je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
08:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Kolem Turka je dle Bartoše pat. Vondráček Hradu nerozumí

Jako „patovou situaci“ vnímá místopředseda pirátských poslanců Ivan Bartoš spor kolem nominace Filipa Turka (za Motoristy) do čela ministerstva životního prostředí. Místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD) argumentům Hradu nerozumí, prezident Petr Pavel dle něj „začíná překreslovat systém parlamentní demokracie“. Události, komentáře moderoval Lukáš Dolanský. Do debaty zvala ČT také zástupce Motoristů a ANO, pozvání nepřijali.
před 1 hhodinou

Za dlouhodobé uvazování psů hrozí nově pokuta až milion korun

Majitelé psů si od začátku roku musejí dávat pozor, aby neuvazovali svoje zvířata na dlouhou dobu. Legislativa nově hodnotí takové jednání jako týrání. Pokuta je až jeden milion korun. K prvnímu porušení tohoto zákona došlo letos pravděpodobně na Tachovsku, kde majitel držel svého huskyho na metr a půl dlouhém provazu v nezateplené boudě bez podestýlky i v současných mrazech. Pes měl k dispozici jen zmrzlé žrádlo v misce, proto ho lidé z okolí Přimdy chodili krmit a následně nahlásili. Vedoucí Záchranné stanice Tachov Karel Bobál se s majitelem psa domluvil na převzetí. Zvíře se tak dočkalo lepšího zacházení, ale tím se podle Richarda Bílého z Krajské veterinární správy v Plzni znemožnilo zajištění důkazů při úřední kontrole. Uvazování psů na kratší dobu, třeba u obchodu, novela veterinárního zákona nezakazuje.
před 5 hhodinami

Prezident Turka nejmenuje, poslanecký klub Motoristů za ním ale stojí

Na novoročním obědě na Pražském hradě přivítal ve středu prezident Petr Pavel premiéra Andreje Babiše (ANO). Premiér po obědě sdělil, že hlavě státu předal nominaci poslance Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí. Pavel ovšem podle Babiše jmenovat Turka odmítá. O kompetenční žalobě premiér neuvažuje. Poslanecký klub Motoristů vyjádřil na večerním jednání Turkovi jednomyslnou podporu.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

„Je, byl a bude to Turek,“ řekl Macinka k nominaci na ministra životního prostředí

Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka v Interview ČT24 uvedl, že strana dál trvá na nominaci poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka do čela resortu životního prostředí. Dodal, že si Motoristé počkají na písemné zdůvodnění, proč Turka prezident Petr Pavel nechce jmenovat. Připustil také, že existují i jiné kroky než kompetenční žaloba. Macinka se v pořadu moderovaném Danielem Takáčem vyjádřil také k pokračování muniční iniciativy.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Načítání...