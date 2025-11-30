Nájmy stále rostou a bytů je nedostatek

Nájmy dál zdražují, ve třetím čtvrtletí to podle společnosti Deloitte bylo zhruba o tři procenta. Průměrná cena za metr čtvereční se tak dostala na 336 korun. Za sedmdesátimetrový byt tak lidé zaplatí kolem 24 tisíc korun měsíčně. Velké rozdíly v cenách nájmů jsou napříč regiony. Co se příliš neliší, zvlášť ve velkých městech, je nedostatek bytů. Na ty se proto mění budovy továren, hotelů nebo kanceláří.
V Praze se ve třetím čtvrtletí nájmy vyšplhaly v průměru k 500 korunám za metr čtvereční. Za sedmdesátimetrový byt lidé zaplatí asi 34 tisíc korun za měsíc. Nejdražší je Praha 1, naopak nejlevnější desátá městská část.
„Jsou to nabídkové ceny. Když se podíváme na byty, které jsou dlouhodobě pronajaté, tak tam se určitě koukáme na ceny, které jsou nižší,“ doplnil jednatel Flat Zone Vít Soural.
Například kancelářské budovy se dnes mění na byty a podobné přestavby mají přibývat. „Ve většině případů, když přestavujete stávající objekt, pokud nemá nějaké zásadní problémy, tak je ten proces rychlejší,“ vysvětluje ředitelka správy nemovitostí Cimex Invest Alexandra Němcová.
Jiné je to u starých továren, i ty by ale mohly častěji sloužit k bydlení. „Třeba v Berlíně je to velmi běžné, protože tam docházelo k velkým přestavbám průmyslových budov. Rekonstrukce budovy bude dražší než postavit budovu na zelené louce,“ popisuje projektová manažerka Lofty Kolbenova, Masák & Partner Marie Antošíková.
Velký zájem o pronájmy
Bytů je nedostatek a nájemní bydlení podle odborníků poroste na úkor vlastnického. Už teď přitom makléři říkají, že pronájmy jsou obsazené většinou do měsíce. Někdy už za pár dnů.
Počty dokončených bytů v posledních letech klesají. Z více než 39 tisíc v roce 2022 na loňských zhruba třicet tisíc. Letos od ledna do září jich stavební firmy dokončily asi 25,5 tisíce. Podobný počet se za stejné období týkal zahájené bytové výstavby.
V nájmu v Česku žije zhruba 23 procent lidí. A jejich podíl v posledních pěti letech vzrostl. Asociace nájemního bydlení odhaduje, že v roce 2030 se dostane na čtvrtinu populace.
Nejdražší bydlení je v hlavním městě. Následuje Jihomoravský kraj, kde ceny ženou nahoru hlavně nájmy v Brně. V průměru tam lidé platí 366 korun za metr čtvereční. Nad 300korunovou hranicí jsou nájmy ještě ve středních Čechách. Naopak nejníže, jen málo nad 200 korunami za metr čtvereční, je nájemní bydlení v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.
Zájem o bydlení, a tím i cenu nájmů, zvyšuje také dopravní dostupnost. Například Chomutov na severu a Písek na jihu Čech jsou zhruba stejně daleko od Prahy. O bydlení v Písku je ale zájem větší, a nájmy tam zdražují rychleji. Po otevření dálnice D4 se ceny nájmů v Písku zvedly až o dvacet procent. Podobný trend je také v Chomutově. Až bude dálnice D7 do Prahy hotová celá, mohla by zvednout současné ceny nájmů o další desetinu až pětinu.