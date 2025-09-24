Česko je v rámci úrovně bydlení páté nejhorší ze zemí Evropské unie a pořadí se už tři roky zhoršuje. Každá desátá domácnost na něj vynakládá víc než čtyřicet procent svých příjmů. Jako nejpalčivější problém současnosti vnímají nedostupnost bydlení mladí lidé. Skoro čtyřicet procent z nich nevěří, že si někdy budou moct pořídit vlastní byt či dům.
Pesimismus kvůli situaci s bydlením dopadá hlavně na mladé
Na pořízení průměrného bytu potřebují Češi bezmála čtrnáct ročních platů. V Praze skoro osmnáct. Pesimismus s tím spojený dopadá zejména na mladé lidi. Dvě třetiny z nich současná situace s bydlením stresuje. Například Roman Vyšanský našel spolubydlení nakonec přes známé. Říká, že mu to zabere třetinu příjmů. „Pokud bych chtěl uvažovat o tom, že bych chtěl bydlet s partnerkou v nejbližší době nebo si třeba pořídit hypotéku, tak pro mě je to absolutně nemyslitelné.“
Platit nájemné je v tuzemsku kvůli vysokým cenám stále výhodnější než koupě bytu. Nejistota v bydlení ale ovlivňuje i životní plány: polovina lidí do třiceti let kvůli ní odkládá rodičovství.
„Ta dostupnost je pro ně náročná, protože i to nájemní bydlení je pro ně relativně drahé. To, že si nemohou dovolit bydlení vlastní ani nájemní, tak v nich způsobuje, že odkládají některé důležité životní kroky,“ zmiňuje šéfredaktor Evropy v datech Tomáš Odstrčil.
Situace na trhu s byty zvyšuje i sociální nerovnosti. Mladí lidé bez majetkového zázemí mají do života podstatně horší start.
Nejdražší Praha, nejlevnější Ústecký kraj
Dlouhodobý nedostatek nemovitostí žene ceny nahoru. Důvodem je hlavně nedostatek bytů. Staví se jich málo. I proto obce a města přemýšlejí o tom, kde by mohly vzniknout nové čtvrti. Nejdražší byty si nyní koupí lidé v Praze, středních Čechách nebo Liberci.
Například v Havlíčkově Brodě je velký zájem o menší parcely. Prodávaly se tu za zhruba dva miliony korun. Dvě větší za čtyři miliony na svého kupce ještě čekají. Na Havlíčkův Brod je to poměrně vysoká částka, podle místních realitních makléřů ale budou brzy pryč. I tady je totiž malá nabídka.
Tradičně nejlevnější je Ústecký kraj. Ani tady se růst cen ale nezastaví. Třeba mostecká radnice dlouhodobě usiluje o odkup celé plochy u jezera. S areálem má velké plány. Do budoucna by v jižní části mohla vzniknout obytná čtvrť pro šest tisíc lidí. Kromě domů by tu ale měly být i školy, obchody a nebo parky.
I zde se totiž poptávka po bydlení zvedá. A s ní jdou nahoru také ceny. Třeba byt v Mostě na okraji vyloučené lokality našel kupce do týdne za cenu milion a půl. Před dvěma lety by to bylo o půl milionu míň. V lepších čtvrtích je růst ještě znatelnější.
Češi zatím zvládají splácet hypotéky
Strach ze stále dražšího bydlení zvedá zájem o hypotéky, Češi totiž už nákupy odkládat nechtějí.
Podle bankovní asociace Češi hypotéky platit zvládají. Problém ale do budoucna mohou dělat celkové náklady na bydlení a to, kdo na hypotéku ještě dosáhne. „Když se díváme na průměrné náklady na bydlení, tak je to 23 procent za celou Českou republiku z celkových výdajů domácnosti, u Pražanů je to o mnoho více,“ uvedl specialista na finanční trh společnosti IPSOS Michal Straka.
Obecně přitom platí, že pokud na bydlení lidé vydají víc než čtyřicet procent příjmů, už mohou mít se splácením problémy.