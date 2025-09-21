Vládní program na výstavbu nebo rekonstrukci nájemního bydlení zůstává pozastavený. Kvůli mimořádnému zájmu má příjem žádostí od července stopku. A to vadí opozici. Vyzývá proto kabinet, aby do projektu vložil víc peněz a umožnil jeho restart. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) říká, že na financích i znovuotevření této podpory je v kabinetu shoda. Na výstavbu bydlení s dostupnými nájmy je podle resortu v rozpočtu na příští rok garantováno 4,5 miliardy korun. A stejná částka má být k dispozici i v dalších letech.
Přihoďte peníze, vyzývá opozice vládu kvůli programu na podporu bydlení
„V souvislosti s rozpočtem na rok 2026 a střednědobým výhledem budeme řešit dofinancování tak, aby tento program mohl být znovu otevřen. Předpokládám, že se to stane na podzim. Nebudu blíže specifikovat dobu, určitě to závisí na finálních dohodách ve vztahu k tvorbě rozpočtu,“ avizoval Kulhánek.
Například v Praze na Proseku projektoví manažeři zatím čekají, zda jejich projekt se šedesáti byty v programu uspěl. „Potřebujeme nabídnout ty byty veřejným profesím. A to z toho důvodu, že náklad na bydlení v Praze je tak vysoký, že se stáváme z hlediska profesí nekonkurenceschopnými,“ řekl starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).
Podobných žádostí se sešlo celkem 326. Hodnota projektů přesahuje dvacet miliard korun, program jich má ale k dispozici sedm. Pokud by uspěli všichni, znamenalo by to až šest tisíc nových bytů. Podle Aleše Juchelky (ANO) by se peníze měly najít proto, aby se obce motivovaly k výstavbě dostupnějších bytů pro své občany. Podle Kulhánka budou projekty vyhodnocovány v řádu měsíců, proto je podle něj lhostejné, zda program bude znovu otevřen v říjnu, nebo v listopadu.
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) avizoval, že prioritou vlády je žádosti přijímat dál, „aby se to znovu otevřelo a projekty se opravdu rozeběhly a byly realizovány“.
K začátku týdne fond s žadateli o podporu uzavřel celkem jednatřicet smluv. Jejich hodnota přesahuje miliardu. Podepsány už jsou tak kontrakty na 340 nájemních bytů. „Jednoznačně se musí najít peníze na to, aby tady vznikalo nové dostupné bydlení pro naše občany. Protože ta katastrofa, kterou tu dnes všichni vidíme, je opravdu neúnosná,“ říká místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Lucie Šafránková (SPD).
Program se otevřel loni v říjnu
„Jako Piráti jsme od začátku říkali, že deset miliard korun, které (pirátský exministr pro místní rozvoj – pozn. red.) Ivan Bartoš vyjednal, je málo a je potřeba, aby na toto bylo dvacet miliard ročně,“ tvrdí místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti).
Podle starosty města Chrast Vojtěcha Krňanského (nestr. za Motoristy) pozastavení chybou je. „Nicméně je potřeba si uvědomit, že nájemní bydlení, které budou dělat obce, není jediným řešením bytové krize. Je třeba se zamyslet nad propojením veřejného a soukromého sektoru,“ zdůraznil.
Hnutí Stačilo! má podle pražské lídryně Jany Maláčové přepočteno, že na kupní sílu má tuzemsko nejdražší bydlení – jak vlastnické, tak nájemní. „A v takovém momentě, zvlášť když je přetlak žádostí, tak je třeba s tím něco udělat,“ vyzvala.
Program se žadatelům otevřel loni v říjnu. Peníze je možné použít na rekonstrukci nebo výstavbu nového bytového domu. Lze za ně ale koupit i již hotové jednotky.
Loni se začalo stavět skoro 37 tisíc bytů
Většinu z výše zmíněných jednatřiceti smluv uzavřel stát se samosprávami. V jednom případě kontrakt podepisovala církev – investovat bude v Moravskoslezském kraji.
Zhruba půl na půl jsou záměry rozděleny mezi nové stavby a rekonstrukce. Dvě obce ve Zlínském kraji pak z nabízených peněz koupí stávající bydlení.
Nejvíc uzavřených kontraktů je aktuálně ve Středočeském, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji. V součtu tam má vzniknout bezmála sto osmdesát nájemních bytů. Třeba žadatelé v Praze a na Liberecku zatím na podpisy kontraktů čekají.
Loni se v Česku začalo stavět skoro 37 tisíc bytů – meziročně víc, v předchozích letech už ale byla čísla vyšší. Teď klesl i počet dokončených bytů – a to na třicet tisíc.
