Ministerstvo pro místní rozvoj znovu uvolnilo podmínky podpory sociálního bydlení. Nově mohou v těchto bytech žít všichni, kteří nepatří mezi 40 procent nejbohatších. Resort tím chce motivovat obce, aby více žádaly o dotace z evropských fondů. Od roku 2021 se o peníze z nového Integrovaného regionálního operačního programu přihlásilo asi 120 projektů, díky nimž má vzniknout bezmála 900 nových bytů.
Ministerstvo uvolnilo podmínky podpory sociálního bydlení
Se třemi dětmi žije Kristýna Šarkoziová v azylovém domě pro matky s dětmi od ledna. Otec s nimi bydlet nesmí, a proto už osmý měsíc žádají o sociální bydlení. „Tady může být jenom tak dvě hodinky na návštěvě s námi,“ popsala.
Jistotu, že se pro ně byt najde, ale stále nemají. V Ostravě je v bytové nouzi 7600 lidí, přičemž sociálních bytů má radnice jen 220. „Využíváme obecní bytový fond a taktéž spolupracujeme se soukromými majiteli,“ popsal vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu Zdeněk Živčák.
Pro výstavbu nebo rekonstrukci sociálních bytů mohou obce žádat o evropské peníze. Dosud v nich ale mohli žít jen lidé v bytové nouzi. „Tím, že tam byly od počátku přísné regulace, atraktivita nebyla příliš vysoká. Teď se to rozvolňuje a lze říct, že by to mohlo zvýšit atraktivitu tohoto čerpání,“ řekla výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková.
Mírnější podmínky pro získání sociálního bydlení
Nově bude stačit, aby domácnosti v bytové nouzi obsadily jen pětinu sociálních bytů. U většiny budou podmínky mírnější. Nastěhovat se bude moct například jednotlivec s měsíčním příjmem nižším než 35 300 korun nebo rodina se dvěma dětmi s příjmem pod 74 tisíc.
„Pro nás je důležité, aby dlouhodobě obce investovaly a stavěly, protože ty jejich bytové fondy potřebujeme k zajištění vyšší dostupnosti bydlení,“ podotkl ředitel sekce regionální politiky, politiky bydlení a sociálního začleňování ministerstva pro místní rozvoj Jan Schneider.
Zájem o program mají například ve Žďáru nad Sázavou. Namísto výstavby nových bytů je město vykupuje od veřejnosti. Díky programu jich zatím získalo šest. „Novinku určitě vítáme, protože můžeme rozšířit cílovou skupinu, to znamená pomoci ještě více lidem,“ řekl starosta města Martin Mrkos (STAN).
Olomouckého primátora ale ani další zmírnění podmínek nepřesvědčilo. „Jenom ta samotná administrativa je nesmyslná. Spíš budeme chtít využívat dotační tituly jiné, které jsou zaměřené na dostupné bydlení,“ prohlásil primátor Miroslav Žbánek (ANO).
Na sociální bydlení je v operačním programu stále přes 530 milionů korun.
