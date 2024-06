Krizi dostupného bydlení má pomoci řešit novela zákona, zatím ale na ní nepanuje shoda

Problém je ale v tom, že v azylovém domě může být jen do letošního září. Proto už teď shání nové bydlení. „Mám registraci na městě. Teď se čeká, jestli se rozhodnou pro mě, nebo pro jiné. Na podnájem se nechytám, protože na něj nemám. Majitelé vlastně ani nechtějí matku samoživitelku na rodičáku,“ říká.

Mezi nízkopříjmové rodiny patří například i Lucie Klimplová se svým rok a půl starým synem. Žije bez partnera, a tak počítá každou korunu. „Já mám jenom rodičák 7307 korun a přídavky 830 korun. Když on (otec dítěte) pošle alimenty, tak tři tisíce,“ popsala samoživitelka z Domova svaté Zdislavy, který zřizuje Městská charita Plzeň.

Právě na takové případy se v Plzni nejčastěji výstavba nových městských bytů zaměřuje. Například ve čtvrti Malesice jich přibude do dvou let jedenáct. „Dnes vlastníme tři procenta celkového bytového fondu v Plzni. Chtěli bychom do roku 2050 dosáhnout osmi procent, což znamená výstavbu 4300 bytů,“ vysvětlila radní pro oblast bytovou Světlana Budková (STAN).

Rychlost výstavby nových bytů ale v tuto chvíli poptávce nestačí. Lidem proto zatím pomáhají neziskové organizace, které fungují i jako garanti pro majitele bytů, kteří se obávají, že jim nájemníci přestanou platit. „Máme více než devadesátiprocentní úspěšnost v tom, že si lidé bydlení udrží,“ sdělil ředitel spolku Ledovec a iniciátor projektu Housing First Petr Moravec.

Děti v ústavní péči stojí víc, než když mají adekvátní bydlení se svou rodinou

Podobné garanty a kontaktní místa, která budou evidovat volné byty a žadatele, chce vytvořit i vláda v rámci návrhu zákona na podporu bydlení. „Neřešení bytové nouze stojí vládu obrovské množství peněz. Umisťovat děti do ústavní péče je výrazně nákladnější, než jim dát adekvátní domov. Bavíme se o šedesáti tisících měsíčně na jedno dítě,“ řekl mluvčí iniciativy Za bydlení Mikoláš Opletal.