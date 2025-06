Saúdská Arábie posílá neposlušné ženy do speciálních „věznic“

Mladé Saúdky, které neposlouchají muže, často nejsou doma, případně čelí zneužívání, mohou skončit v takzvaných pečovatelských domech, kde se učí v izolaci přijímat pravidla a čelí tělesným trestům. Píše to deník Guardian s odkazem na svědectví žen, které se z nápravných věznic dokázaly dostat. Rijád tvrdí, že nejde o detenční centra a Saúdky mohou svobodně odejít. Na existenci nechvalně proslulých zařízení přitom upozorňují i lidskoprávní organizace.

Zařízení jsou určena mladým Saúdkám do třicet let, uvedl mluvčí saúdského ministerstva práce a sociálního rozvoje. Cílem je údajně „rehabilitace vězeňkyň“ s pomocí psychiatrů a společných terapií, aby se mohly vrátit ke svým rodinám.

„Je to vězení, ne pečovatelský dům, jak tomu (Saúdové) rádi říkají. Volají na sebe navzájem čísly. ‚Číslo 35, pojď sem.‘ Když jedna z dívek sdělila své příjmení, dostala ránu bičem. Pokud se nemodlí, dostane ránu bičem. Pokud je přistižena o samotě s jinou ženou, dostane ránu bičem a je obviněna z toho, že je lesba. Dozorci se shromažďují a sledují, jak dívky bičují,“ popsala al-Jahiaová, která žije v exilu.

To se stalo Lajle, která byla odvezena do jednoho z těchto zařízení poté, co si stěžovala policii na svého otce a bratry. Tvrdila, že ji zneužívali a poté, co na sociálních sítích zveřejnila příspěvky o právech žen, obvinili z toho, že způsobila hanbu její rodině. V „pečovatelském domě“ zůstala, dokud její otec nesouhlasil s jejím propuštěním, přestože měl být jeden z násilníků, píše Guardian.

„Pokud vás váš bratr či otec sexuálně zneužívá nebo oplodní, budete posláni do Dar al-Reaja, aby byla chráněna pověst rodiny,“ tvrdí žena.

Osmatřicetiletá žena se svěřila, že čelila sexuálnímu zneužívání ze strany otce a výhrůžkám přestěhování do „pečovatelského domu“ už od třinácti let. Saúdky podle ní často nemají před domácím násilím úniku. „Znám ženu, která byla odsouzena k šesti měsícům vězení, protože pomohla oběti násilí. Poskytnutí útočiště ženě obviněné z ‚nepřítomnosti‘ (doma) je v Saúdské Arábii trestný čin,“ upozornila aktivistka.

Ženy v Saúdské Arábii mohly poprvé sledovat fotbal na stadionu. Další reforma by jim měla dovolit řídit

Navzdory tomuto významnému pokroku však přetrvávají rozdíly mezi politikou a praxí. Posílení ekonomické role žen v zemi by mohlo být výraznější, konstatuje think tank v komentáři.

Jejich účast na trhu práce se výrazně zvýšila po některých právních a pracovních reformách, včetně zrušení zákazu řízení, píše nezávislý think tank Atlantická rada . Účast žen na trhu práce prudce vzrostla z 23,2 procenta v roce 2016 na 34,4 procenta do roku 2022, čímž překonala původní cíl Vize 2023 ve výši 30 procent, přičemž ženy vlastnily k říjnu 2024 45 procent malých a středních podniků.

Podle zjištění lidskoprávní organizace Amnesty International ženy v Saúdské Arábii nadále čelí diskriminaci v zákonech i v praxi, a to mimo jiné v otázkách manželství, rozvodu, péče o děti a dědictví.

„I když jsou to všechno kroky správným směrem, v žádném případě nestačí. Systém mužského opatrovnictví – právní rámec, který zachází s dospělými ženami jako s nezletilými – nadále negativně ovlivňuje všechny aspekty života žen a výrazně omezuje jejich základní svobody. Byly oznámeny reformy, které mají údajně chránit ženy před zneužíváním, ale postrádají dostatečné prostředky k vymáhání, což mnoho žen nechává uvězněných v násilných vztazích. ,Neposlušnost‘ ženy vůči jejímu mužskému opatrovníkovi (otci, manželovi, bratrovi nebo dokonce synovi) zůstává také trestným činem,“ připomněla organizace.

Konkrétně zařízení Dar al-Reaja jsou podle ALQST nechvalně proslulá jako státní nástroje k prosazování genderových norem a „stojí v ostrém kontrastu s narativem saúdských úřadů o posílení postavení žen“. Aktivisté tvrdí, že kdyby to Rijád myslel s reformami vážně, změnil by systém „rehabilitačních center“ a poskytl by obětem zneužívání řádné a bezpečné útočiště.

Nejde o detenci, tvrdí Rijád

Mluvčí saúdské vlády podle Guardianu připustil existenci specializovaných pečovatelských zařízení, která podle Rijádu podporují zranitelné skupiny, včetně žen a dětí čelících domácím násilí. Důrazně ale odmítl tvrzení o nuceném věznění, špatném zacházení nebo nátlaku.

„Nejedná se o detenční centra a jakékoli obvinění ze zneužívání je bráno vážně a podléhá důkladnému šetření… Ženy mohou kdykoli odejít, ať už do školy, do práce, nebo kvůli jiným osobním aktivitám, a mohou odejít trvale, kdykoli se jim to zlíbí, bez nutnosti souhlasu opatrovníka nebo člena rodiny,“ tvrdí podle britského listu vládní mluvčí.

Web ČT24 v souvislosti s nechvalně proslulými centry pro ženy oslovil velvyslanectví Saúdské Arábie v České republice, které se ale k tématu nevyjádřilo.