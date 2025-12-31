Rusko při útoku na Oděskou oblast zranilo šest lidí včetně dětí

Ruské vzdušné útoky na Oděskou oblast zranily šest lidí včetně tří dětí, přičemž část Oděsy zůstala bez elektřiny, tepla a vody. S odvoláním na místní činitele to napsal server Ukrajinska pravda, podle něhož Rusové útočili na civilní a energetickou infrastrukturu. Ukrajinské letectvo oznámilo zneškodnění 101 z celkových 127 dronů, které Rusové na zemi v noci vyslali, dalších dvacet bezpilotních letounů podle něj zasáhlo jedenáct míst.
Nepřátelský dronový útok pokračuje, stejně tak zásah proti němu, dodaly ráno ukrajinské vzdušné síly na platformě Telegram. Podrobnosti o zasažených místech nesdělily.
„Drony zaútočily na obytnou, logistickou a energetickou infrastrukturu našeho regionu,“ napsal mezitím na telegramu šéf správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Později informoval o šesti zraněných včetně tří dětí ve věku od sedmi měsíců do čtrnácti let. Rusové podle něj při útoku poškodili mimo jiné bytové domy. „Kvůli nepřátelskému útoku není v části města elektřina, voda ani topení,“ uvedl šéf oděské městské správy Serhij Lysak.
Ukrajinská energetická společnost DTEK uvedla, že Rusko v noci útočilo na dva její energetické objekty v Oděské oblasti a způsobilo rozsáhlé škody. „Obnovení zařízení do provozuschopného stavu bude nějakou dobu trvat,“ uvedla firma na telegramu.
Dva zraněné civilisty hlásí po ruském útoku podle agentury AFP také úřady v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti a o dvou zraněných informují podle ruskojazyčné stanice BBC i činitelé v Kyjevské oblasti, kde byly poškozeny dva vícepodlažní obytné domy ve městě Bila Cerkva.
Ruské úřady hlásí pět zraněných
Ruské regionální úřady uvedly, že dronový útok cílil na Tuapse v Krasnodarském kraji na jihu Ruska. Úřady tvrdí, že úder poškodil přístavní kotviště, zařízení v ropné rafinerii a domy. Gubernátor Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov napsal, že „dopad munice“ v Šebekinském okrese zranil tři civilisty.
Ruské ministerstvo obrany ve dvou různých hlášeních mluví o likvidaci 113 ukrajinských dronů za uplynulou noc. Ruský resort obrany obvykle nehlásí celkový rozsah ukrajinských vzdušných útoků, ale pouze sestřelené drony, neinformuje ani o škodách nebo obětech. O určitých škodách a případně o zraněných či zabitých civilistech zpravidla informují ruští regionální činitelé. Informace nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské agresi a součástí bojů jsou i vzdušné údery obou stran. Ukrajinské údery se v posledních měsících stále častěji zaměřují vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Kyjev uvádí, že tak chce omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu. Rusko v souvislosti se zimním obdobím opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.