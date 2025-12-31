Rusko při útoku na Oděskou oblast zranilo šest lidí včetně dětí


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Ruské vzdušné útoky na Oděskou oblast zranily šest lidí včetně tří dětí, přičemž část Oděsy zůstala bez elektřiny, tepla a vody. S odvoláním na místní činitele to napsal server Ukrajinska pravda, podle něhož Rusové útočili na civilní a energetickou infrastrukturu. Ukrajinské letectvo oznámilo zneškodnění 101 z celkových 127 dronů, které Rusové na zemi v noci vyslali, dalších dvacet bezpilotních letounů podle něj zasáhlo jedenáct míst.

Nepřátelský dronový útok pokračuje, stejně tak zásah proti němu, dodaly ráno ukrajinské vzdušné síly na platformě Telegram. Podrobnosti o zasažených místech nesdělily.

„Drony zaútočily na obytnou, logistickou a energetickou infrastrukturu našeho regionu,“ napsal mezitím na telegramu šéf správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Později informoval o šesti zraněných včetně tří dětí ve věku od sedmi měsíců do čtrnácti let. Rusové podle něj při útoku poškodili mimo jiné bytové domy. „Kvůli nepřátelskému útoku není v části města elektřina, voda ani topení,“ uvedl šéf oděské městské správy Serhij Lysak.

BBC: Ruské ztráty rostou nejrychleji od začátku války
Ruský diktátor Vladimir Putin se účastní slavnostního předávání medailí vojákům, kteří bojovali na Ukrajině, 17. prosince 2025

Ukrajinská energetická společnost DTEK uvedla, že Rusko v noci útočilo na dva její energetické objekty v Oděské oblasti a způsobilo rozsáhlé škody. „Obnovení zařízení do provozuschopného stavu bude nějakou dobu trvat,“ uvedla firma na telegramu.

Dva zraněné civilisty hlásí po ruském útoku podle agentury AFP také úřady v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti a o dvou zraněných informují podle ruskojazyčné stanice BBC i činitelé v Kyjevské oblasti, kde byly poškozeny dva vícepodlažní obytné domy ve městě Bila Cerkva.

Ruské úřady hlásí pět zraněných

Ruské regionální úřady uvedly, že dronový útok cílil na Tuapse v Krasnodarském kraji na jihu Ruska. Úřady tvrdí, že úder poškodil přístavní kotviště, zařízení v ropné rafinerii a domy. Gubernátor Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov napsal, že „dopad munice“ v Šebekinském okrese zranil tři civilisty.

Ruské ministerstvo obrany ve dvou různých hlášeních mluví o likvidaci 113 ukrajinských dronů za uplynulou noc. Ruský resort obrany obvykle nehlásí celkový rozsah ukrajinských vzdušných útoků, ale pouze sestřelené drony, neinformuje ani o škodách nebo obětech. O určitých škodách a případně o zraněných či zabitých civilistech zpravidla informují ruští regionální činitelé. Informace nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské agresi a součástí bojů jsou i vzdušné údery obou stran. Ukrajinské údery se v posledních měsících stále častěji zaměřují vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Kyjev uvádí, že tak chce omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu. Rusko v souvislosti se zimním obdobím opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Putin udržel ruské oligarchy na své straně, píše BBC
Vladimir Putin v Kremlu s ruskými podnikateli v den zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu (24. února 2022)

Výběr redakce

Čínské manévry u Tchaj-wanu pokračují, vojenské lodě ale už odplouvají

Čínské manévry u Tchaj-wanu pokračují, vojenské lodě ale už odplouvají

před 2 hhodinami
Silvestr na ČT1 nabídne pražský díl StarDance Tour

Silvestr na ČT1 nabídne pražský díl StarDance Tour

před 3 hhodinami
Rok 2026 v Česku: Nová vláda, obecní volby i změny v zápisech prvňáčků

Rok 2026 v Česku: Nová vláda, obecní volby i změny v zápisech prvňáčků

před 3 hhodinami
Policisté a strážníci budou na silvestra hlídat použití pyrotechniky

Policisté a strážníci budou na silvestra hlídat použití pyrotechniky

před 4 hhodinami
Malajsie přitvrdila, v detenci zemřely stovky migrantů

Malajsie přitvrdila, v detenci zemřely stovky migrantů

před 4 hhodinami
USA podle prezidenta Kolumbie bombardovaly továrnu ve Venezuele

USA podle prezidenta Kolumbie bombardovaly továrnu ve Venezuele

03:57Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Prezidentské volby v Guineji vyhrál podle zveřejněných výsledků vůdce puče

Prezidentské volby v Guineji vyhrál podle zveřejněných výsledků vůdce puče

před 8 hhodinami
Na žádost o sociální dávky zbývá poslední den

Na žádost o sociální dávky zbývá poslední den

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rusko při útoku na Oděskou oblast zranilo šest lidí včetně dětí

Ruské vzdušné útoky na Oděskou oblast zranily šest lidí včetně tří dětí, přičemž část Oděsy zůstala bez elektřiny, tepla a vody. S odvoláním na místní činitele to napsal server Ukrajinska pravda, podle něhož Rusové útočili na civilní a energetickou infrastrukturu. Ukrajinské letectvo oznámilo zneškodnění 101 z celkových 127 dronů, které Rusové na zemi v noci vyslali, dalších dvacet bezpilotních letounů podle něj zasáhlo jedenáct míst.
před 36 mminutami

Čínské manévry u Tchaj-wanu pokračují, vojenské lodě ale už odplouvají

Čína do okolí Tchaj-wanu v rámci svého cvičení v posledních 24 hodinách vyslala 77 vojenských letounů a 25 plavidel námořnictva a pobřežní stráže, z toho 35 letounů překročilo střední linii dělící Tchajwanský průliv, kterou Tchaj-pej považuje za neoficiální hranici mezi oběma zeměmi, uvedl dle agentury Reuters tchajwanský resort obrany. Agentura AFP mezitím s odkazem na tchajwanskou pobřežní stráž uvedla, že se čínské lodě začaly ve středu ráno z okolí Tchaj-wanu stahovat.
před 2 hhodinami

Thajsko propustilo osmnáct kambodžských vojáků zadržovaných od července

Thajsko ve středu propustilo osmnáct kambodžských vojáků, které zadržovalo od letošního července, informovaly podle agentury Reuters kambodžské úřady. Po sérii přeshraničních bojů panuje mezi oběma zeměmi od uplynulé soboty nový klid zbraní.
před 4 hhodinami

Malajsie přitvrdila, v detenci zemřely stovky migrantů

Malajsie čelí náporu migrantů. Řada z nich pochází z Myanmaru, kde před pěti lety převzala moc vojenská junta. Kuala Lumpur letos zahájil „rok vymáhání práva“, včetně vlny zatýkání. V detenci končí podle aktivistů ale i lidé se statusem uprchlíka. Od roku 2020 zemřelo ve vazbě na tři sta migrantů, vyplývá podle listu The New York Times (NYT) z vládních údajů poskytnutých parlamentu.
před 4 hhodinami

USA podle prezidenta Kolumbie bombardovaly továrnu ve Venezuele

Kolumbijský prezident Gustavo Petro v noci na středu SEČ na síti X uvedl, že Spojené státy ve venezuelském přístavním městě Maracaibo bombardovaly továrnu sloužící zřejmě k produkci kokainu. Agentura AFP poznamenala, že z Petrova sdělení není jasné, zda jde o stejné místo amerického dronového úderu ve Venezuele, o kterém bez upřesnění v posledních dnech hovořil prezident USA Donald Trump.
03:57Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Prezidentské volby v Guineji vyhrál podle zveřejněných výsledků vůdce puče

Nedělní prezidentské volby v africké Guineji podle očekávání vyhrál vůdce puče a šéf junty generál Mamady Doumbouya, vyplývá z předběžných výsledků. Podle nich získal Doumbouya 86,72 procenta hlasů, napsala v noci na středu agentura Reuters. Nejvyšší soud má nyní devět dní na ověření výsledků, pokud by se proti nim někdo ohradil. Opozice a kritici tvrdí, že junta tvrdě zasáhla proti svým protivníkům, kterým účast v hlasování znemožnila.
před 8 hhodinami

Lotyšsko dokončilo stavbu plotu na hranici s Ruskem

Lotyšsko dokončilo stavbu 280 kilometrů dlouhého plotu na hranici s Ruskem. Na svém webu to v úterý uvedla lotyšská veřejnoprávní stanice LSM, podle níž budování bariéry trvalo několik let. Projekt je součástí širšího úsilí pobaltských států o posílení bezpečnosti hranic v době zvýšeného napětí s Ruskem, podotkl server The Moscow Times.
před 9 hhodinami

Překvapivý postup separatistů v Jemenu znesvářil Saúdy s Emiráty

Mezinárodně uznávaná jemenská vláda kvůli postupu separatistů podporovaných Spojenými arabskými emiráty (SAE) na jihu země vyhlásila na tři měsíce výjimečný stav. Na 72 hodin také uzavřela letecké, námořní i pozemní hranice. Na zahraniční vojenskou podporu separatistů udeřila ze vzduchu koalice vedená Saúdskou Arábií. Překvapivá ofenziva vrazila klín mezi křehké zahraniční spojence v konfliktu. SAE odpoledne oznámily stažení svých zbývajících jednotek z Jemenu.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...