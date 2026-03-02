Vývoj související s izraelsko-americkými útoky na Írán se dotýká i českých občanů pobývajících na Blízkém východě. Írán totiž provádí odvetné údery na okolní země včetně Izraele. V jeho severní části je i česká studentka Ilona Szárazová na studijním pobytu. „Napětí je mezi lidmi velmi znát, hlavně proto, že nemůžeme vycházet z domu. Můžeme se zdržovat jen v oblasti krytu, aby se nám případně nic nestalo. Kryt máme přímo v domě. Ne každý dům má ale svůj vlastní kryt, takže se v noci stává, že k nám přiběhnou sousedé i s dětmi, případně i s domácími mazlíčky,“ popsala pro ČT. Na dotaz moderátora Jiřího Václavka o úvahách o své blízké budoucnosti Szárazová odpověděla, že je pro ni momentálně bezpečnější setrvat na místě. „Nacházíme se na severní hranici Izraele. Do Tel Avivu zatím nejezdí veřejná doprava a auto nemáme, proto je pro nás bezpečnější zůstat a nepodnikat tuto cestu,“ dodala.
Repatriační let do Jordánska bude v úterý. Země dle Macinky uzavře vzdušný prostor
Vzhledem k tomu, že Jordánsko večer uzavře svůj vzdušný prostor, repatriační let do Ammánu bude posunut na úterní ráno, uvedl na brífinku v pondělí odpoledne ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Druhý letoun místo do Egypta nově zamíří do Ománu, dodal. Systém Drozd eviduje asi 6600 lidí v regionu, zájem o repatriaci jich má zhruba 650. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) Česko koordinuje postup i se Slovenskem a dalšími partnery.
Skotská policie zatkla muže, který v Edinburghu pobodal dva lidi
Muž ve skotském městě Edinburgh pobodal dva lidi, kteří skončili v nemocnici. Podle policie je útočník zatčen a situace je pod kontrolou a nehrozí další nebezpečí. Čin zároveň policie nepovažuje za teroristický, napsala agentura Reuters. „Vyšetřování pokračuje a policisté zůstanou v této oblasti,“ uvedla na síti X skotská policie.
V Íránu půjde o delší operaci, avizoval Caine. Podle Hegsetha nebude nekonečná
Americko-izraelská operace proti Íránu pokračuje. Podle ministra obrany USA Peta Hegsetha Spojené státy válku nezačaly, ale za prezidenta Donalda Trumpa ji ukončí. Jejich cílem nebylo změnit režim, ač k tomu již došlo, poznamenal s tím, že „nyní je chvíle Íránců“. Útoky na Írán podle něj nepovedou k nekonečné válce, smyslem je zničit jeho rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Postup komentoval i šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine, který zopakoval Trumpova slova o tom, že operace bude „delší“. Očekává další ztráty na americké straně.
VideoJe pro nás bezpečnější zůstat na místě, popsala Češka studující v Izraeli
Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron, oznámil Londýn
Základnu britského letectva Akrotiri na Kypru v noci na pondělí zasáhl dron, který podle kyperských úřadů způsobil jen omezené škody. Další dva drony byly podle kyperské vlády zničeny ve vzduchu. Cílem těchto dronů byla rovněž britská základna. Podle kyperského zdroje bezpilotní stroje zřejmě vypustilo libanonské teroristické hnutí Hizballáh, které je spojencem Íránu, píše agentura Reuters. Kyperská vláda vyzvala Británii, aby svou základnu používala jen pro humanitární účely. Během incidentů nebyl nikdo zraněn.
Cena plynu pro Evropu vzrostla kvůli Íránu téměř o polovinu
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se v pondělí v důsledku americko-izraelských útoků na Írán prudce zvyšuje. Odpoledne růst zrychlil až k padesáti procentům po zprávě, že katarská společnost QatarEnergy zastavuje kvůli útokům produkci zkapalněného zemního plynu (LNG). EU je významným odběratelem plynu z Kataru. Na trhu sílí obavy z výpadků v dodávkách plynu v důsledku útoků na Írán.
Cestovní kanceláře ruší zájezdy do Emirátů. S turisty v místě jsou v kontaktu
Zrušené zájezdy a dovolené do Spojených arabských emirátů (SAE) kvůli konfliktu na Blízkém východě se týkají čtyř až pěti tisíc cestujících z Česka. Informoval o tom místopředseda Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jan Papež. Zároveň ujistil, že lidé, kteří uvázli v SAE a cestovali s cestovními kancelářemi (CK), jsou zabezpečení, mají kde bydlet i co jíst. Pobyty se většinou prodloužily.
Macron oznámil, že nařídil navýšit počet francouzských jaderných zbraní
Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že nařídil navýšit počet francouzských jaderných zbraní. O přesném množství hlavic Paříž podle něj nebude informovat. Macron v projevu k francouzské politice jaderného odstrašení řekl, že země musí zpřísnit svou jadernou doktrínu tváří v tvář novým hrozbám. Francie má podle posledních odhadů 280 jaderných hlavic.
