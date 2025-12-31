Vlaky opět jezdí tunelem pod Lamanšským průlivem v obou směrech

Železniční doprava v tunelu pod Lamanšským průlivem byla obnovena v obou směrech, oznámila na svém webu železniční společnost Eurostar. Výpadek proudu v tunelu zastavil v úterý na několik hodin vlakové spoje mezi Londýnem a evropskou pevninou. Společnost Getlink, která je provozovatelem tunelu, podle agentury AFP uvedla, že se problém s elektřinou podařilo v noci vyřešit.
Společnost Eurostar začala provoz částečně obnovovat už v noci. Provoz byl zajištěn střídavým způsobem v obou směrech, spoje ale nabíraly zpoždění a některé byly zrušeny. Eurostar uvedl, že chce ve středu vypravit všechny plánované spoje, cestující ale musejí počítat se zpožděním. Může se také stát, že bude nutné na poslední chvíli některý ze spojů zrušit.
Kyvadlová služba LeShuttle, která převáží tunelem osobní a nákladní vozy s jejich pasažéry, už provoz plně obnovila. Jen cestující z Francie do Británie zatím stále musejí počítat se zpožděním, uvedl server BBC. Službu provozuje Getlink.
Porucha způsobená závadou v systému nadzemního napájení narušila v úterý plány tisíců cestujících v Londýně, Paříži, Bruselu a v Amsterdamu. Problém nastal v období, které patří mezi nejrušnější v roce.
Loni cestovalo se společností Eurostar rekordních 19,5 milionu lidí, proti předchozímu roku to byl nárůst zhruba o 850 tisíc. LeShuttle loni přepravil 2,2 milionu osobních a 1,2 milionu nákladních aut.