Thajsko propustilo osmnáct kambodžských vojáků zadržovaných od července

Thajsko ve středu propustilo osmnáct kambodžských vojáků, které zadržovalo od července. Informovaly o tom podle agentury Reuters kambodžské úřady. Po sérii přeshraničních bojů panuje mezi oběma zeměmi od uplynulé soboty nový klid zbraní.
Součástí nové dohody o příměří bylo i navrácení osmnácti kambodžských vojáků. Stát se tak původně mělo po 72 hodinách klidu zbraní, thajská vláda ale uvedla, že po pondělním incidentu s drony se rozhodla návrat posunout. Podle thajské armády totiž kambodžské drony narušily thajský vzdušný prostor, což Phnompenh popřel.
Obě znesvářené země podepsaly rozšířené příměří na konci října v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru, čemuž přihlížel americký prezident Donald Trump. Ten na obě země vyvíjel ekonomický nátlak, aby ukončily přeshraniční spor, který vypukl na konci května, když po přestřelce s Thajci zahynul kambodžský voják.
Boje se opět naplno rozhořely na začátku tohoto měsíce; od té doby zahynulo na obou stranách nejméně 101 lidí, uvedl Reuters. Své domovy muselo opustit na půl milionu lidí na kambodžské straně a zhruba 400 tisíc v Thajsku. V sobotu ale země uzavřely nové příměří.
Thajsko a Kambodža se už více než sto let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.