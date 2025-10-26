Trump uvedl, že bude u podpisu mírové dohody mezi Thajskem a Kambodžou

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v neděli zúčastní podpisu mírové dohody mezi Thajskem a Kambodžou po svém příletu na summit skupiny zemí ASEAN do Malajsie. Napsal to na své síti Truth Social. Mezi oběma zeměmi na konci července vypukl ozbrojený konflikt, který po pěti dnech ukončilo příměří zprostředkované právě Trumpem.
„Abychom uspokojili všechny při této velké události, podepíšeme mírovou dohodu ihned po příletu,“ napsal Trump během letu v prezidentském speciálu, který v neděli přistane v Kuala Lumpur. Uvedl také, že se sejde s thajským premiérem Anutinem Čánvirakunem, který svůj přílet na summit odložil kvůli úmrtí thajské královny matky Sikirit. Trump napsal, že zaslal kondolence „skvělému thajskému lidu“.
Thajsko a Kambodža se už více než sto let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Země se mimo jiné přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.
Vztahy obou asijských království narušila smrt kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z pokládání min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků. Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat; během pěti dní na obou stranách zemřelo nejméně 43 lidí a z pohraničí odešlo na 300 tisíc osob.
Příměří z 28. července následovalo po ekonomickém tlaku prezidenta Trumpa, který znepřátelené země varoval, že USA s nimi neuzavřou obchodní dohody, pokud budou boje pokračovat. Washington pak 1. srpna oběma zemím snížil cla na dovoz do USA z 36 na 19 procent. Obě strany se však od uzavření příměří navzájem obviňují z jeho porušování.