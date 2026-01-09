Chameneí obvinil USA z nepokojů, Íránce vyzval k jednotě


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v televizním projevu vyzval íránský lid k jednotě. Z nepokojů, které v zemi probíhají už skoro dva týdny, obvinil Spojené státy, které by si podle něj měly hledět svých vlastních problémů. Zároveň varoval, že islámská republika neustoupí a nebude se podřizovat zahraničním zemím, uvedly agentura Reuters a íránská stanice Iran International.

„Včera v noci v Teheránu skupina vandalů a výtržníků zničila budovu, která patřila státu (...), jen aby potěšila srdce prezidenta Spojených států,“ řekl Chameneí a Donalda Trumpa vyzval, aby „řídil svou vlastní zemi“, píše Reuters.

Projev zazněl v době, kdy protesty v Íránu trvající již dvanáctý den nabývají na síle a zemřelo při nich už nejméně 45 lidí.

Protesty v Íránu nabraly na síle
Hořící auta při protestu v Teheránu v noci na 9. ledna 2026

Blokování internetu

Reuters také připomíná, že v zemi byl v pátek blokován internet – podle serveru Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), který odkazoval na skupinu NetBlocks, výpadek trval dvanáct hodin. Podle RFE/RL se tím tamní úřady snaží nepokoje potlačit.

V zemi bylo také vypnuté pevné telefonní připojení, rušeny byly lety a íránské zpravodajské weby se aktualizovaly pouze sporadicky, píše Reuters.

Íránci nemají na maso, vzdor sílí i mezi příznivci režimu, říká expertka
Obchody v Teheránu

Protesty, které jsou největší za tři roky, zahájili 28. prosince v Teheránu obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a demonstrace získaly politický ráz.

Demonstranti podle AFP skandovali slogany jako „Toto je poslední bitva, Pahlaví se vrátí“, čímž odkazují na dynastii svrženou islámskou revolucí v roce 1979. Volají také po odstoupení Chameneího.

Načítání...

Výběr redakce

Ministr zahraničí Macinka je na Ukrajině

Ministr zahraničí Macinka je na Ukrajině

09:37AktualizovánoPrávě teď
Ze západních Čech postupuje intenzivní sněžení, dochází k nehodám

Ze západních Čech postupuje intenzivní sněžení, dochází k nehodám

07:37Aktualizovánopřed 16 mminutami
Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči právnímu řádu, napsal Pavel

Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči právnímu řádu, napsal Pavel

11:18Aktualizovánopřed 20 mminutami
Chameneí obvinil USA z nepokojů, Íránce vyzval k jednotě

Chameneí obvinil USA z nepokojů, Íránce vyzval k jednotě

před 31 mminutami
Rusko zabíjelo v Kyjevě a při útoku na západ Ukrajiny použilo Orešnik

Rusko zabíjelo v Kyjevě a při útoku na západ Ukrajiny použilo Orešnik

09:30Aktualizovánopřed 52 mminutami
Jiřikovský zadržené bitcoiny nedostane, Ústavní soud odmítl stížnost

Jiřikovský zadržené bitcoiny nedostane, Ústavní soud odmítl stížnost

10:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Macinka neřekl nic neústavního, míní Válková. Podle Pospíšila byly výroky skandální

Macinka neřekl nic neústavního, míní Válková. Podle Pospíšila byly výroky skandální

před 2 hhodinami
Syrské úřady vyhlásily klid zbraní ve třech čtvrtích v Aleppu

Syrské úřady vyhlásily klid zbraní ve třech čtvrtích v Aleppu

03:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ministr zahraničí Macinka je na Ukrajině

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přijel na Ukrajinu. V Kyjevě se má setkat se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou, v plánu má i schůzku s ukrajinskou premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Na cestě ho doprovází mimo jiné poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek. Už před návštěvou se šéfové diplomacií shodli na tom, že je jejich společným úkolem pracovat na tom, aby byly jejich vztahy pozitivnější.
09:37AktualizovánoPrávě teď

Chameneí obvinil USA z nepokojů, Íránce vyzval k jednotě

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v televizním projevu vyzval íránský lid k jednotě. Z nepokojů, které v zemi probíhají už skoro dva týdny, obvinil Spojené státy, které by si podle něj měly hledět svých vlastních problémů. Zároveň varoval, že islámská republika neustoupí a nebude se podřizovat zahraničním zemím, uvedly agentura Reuters a íránská stanice Iran International.
před 31 mminutami

Nevytvořil jste precedent pro Čínu a Rusko? Novinář se ptal Trumpa kvůli Venezuele

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že je na čínském vládci Si Ťin-pchingovi, co Čína udělá na Tchaj-wanu. Zároveň ale šéf Bílého domu naznačil, že nechce, aby Čína nad Tchaj-wanem převzala kontrolu. Trump to uvedl v rozhovoru s deníkem The New York Times (NYT). Čínské ministerstvo zahraničí reagovalo, že tchajwanská otázka je výhradně věcí Číny a nikdo zvenčí se do ní vměšovat nebude.
00:40Aktualizovánopřed 44 mminutami

Rusko zabíjelo v Kyjevě a při útoku na západ Ukrajiny použilo Orešnik

Masivní ruský raketový a dronový útok zabil v Kyjevě v noci na pátek nejméně čtyři lidi a více než dvě desítky dalších zranil, uvedly městské úřady a policie. Mezi mrtvými je i jeden ze záchranářů, kteří se sjeli k zasaženému domu, jenž poté Rusové zasáhli znovu. Půl milionu odběratelů je ve městě bez proudu. Cílem náletu byla i přilehlá Kyjevská oblast a také Lvovská oblast na západě země. Při úderu na západní Ukrajinu použila Moskva novou nadzvukovou střelu Orešnik.
09:30Aktualizovánopřed 52 mminutami

Bouře připravila domácnosti v Británii a Francii o elektřinu

Sněhové bouře v Evropě několikátý den po sobě omezily vlakovou i leteckou dopravu, v částech Německa si vynutily uzavření škol. V Británii a Francii připravily desetitisíce domácností o elektřinu, píší média. Dopolední letecké spoje mezi Prahou a Londýnem a mezi Prahou a Amsterdamem jsou zrušeny.
před 1 hhodinou

Syrské úřady vyhlásily klid zbraní ve třech čtvrtích v Aleppu

Syrské ministerstvo obrany vyhlásilo klid zbraní ve třech čtvrtích severosyrského města Aleppo. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž by ohlášené příměří mohlo zastavit boje mezi vládními silami a kurdskými bojovníky. Střety ve městě propukly v úterý, podle úřadů při nich zemřelo nejméně šestnáct civilistů.
03:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Protesty v Íránu nabraly na síle

Protirežimní protesty v Íránu se podle agentury AP rozšířily do všech provincií. Lidé vyjadřovali nesouhlas křikem z oken a masově demonstrovali v ulicích. Podpořil je syn bývalého šáha Rezá Pahlaví. Podle některých zpráv demonstranti zapalovali vládní budovy a v ulicích byla slyšet střelba. V noci celou zemi zasáhlo odstřižení od internetu. Prezident Masúd Pezeškján vyzval ke zdrženlivosti. Protesty si od konce prosince vyžádaly už nejméně 45 obětí, informovala agentura AFP s odvoláním na organizaci Iran Human Rights (IHR).
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Federální imigrační agenti v Portlandu postřelili dva lidi

Federální imigrační agenti postřelili v Portlandu v americkém státě Oregon dva lidi. S odkazem na tamní úřady to uvedla agentura AP. Incident vyšetřuje Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) tvrdí, že agenti chtěli zastavit vozidlo a řidič se ho prý pokusil použít jako zbraň. Jeden z agentů podle resortu pak „vystřelil v sebeobraně“. Podle DHS imigrační agenti chtěli vůz zastavit kvůli venezuelskému přistěhovalci s napojením na zločinecký gang.
01:32Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...