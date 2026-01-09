Chameneí obvinil USA z nepokojů, Íránce vyzval k jednotě

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v televizním projevu vyzval íránský lid k jednotě. Z nepokojů, které v zemi probíhají už skoro dva týdny, obvinil Spojené státy, které by si podle něj měly hledět svých vlastních problémů. Zároveň varoval, že islámská republika neustoupí a nebude se podřizovat zahraničním zemím, uvedly agentura Reuters a íránská stanice Iran International.
„Včera v noci v Teheránu skupina vandalů a výtržníků zničila budovu, která patřila státu (...), jen aby potěšila srdce prezidenta Spojených států,“ řekl Chameneí a Donalda Trumpa vyzval, aby „řídil svou vlastní zemi“, píše Reuters.
Projev zazněl v době, kdy protesty v Íránu trvající již dvanáctý den nabývají na síle a zemřelo při nich už nejméně 45 lidí.
Blokování internetu
Reuters také připomíná, že v zemi byl v pátek blokován internet – podle serveru Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), který odkazoval na skupinu NetBlocks, výpadek trval dvanáct hodin. Podle RFE/RL se tím tamní úřady snaží nepokoje potlačit.
V zemi bylo také vypnuté pevné telefonní připojení, rušeny byly lety a íránské zpravodajské weby se aktualizovaly pouze sporadicky, píše Reuters.
Protesty, které jsou největší za tři roky, zahájili 28. prosince v Teheránu obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a demonstrace získaly politický ráz.
Demonstranti podle AFP skandovali slogany jako „Toto je poslední bitva, Pahlaví se vrátí“, čímž odkazují na dynastii svrženou islámskou revolucí v roce 1979. Volají také po odstoupení Chameneího.
