Při protestech v Íránu zemřelo již nejméně deset lidí


Při protestech v Íránu zemřelo od středy již nejméně deset lidí, píše agentura Reuters s odvoláním na státní média a lidskoprávní organizace. Demonstrace začaly v Teheránu v neděli, kdy do ulic vyšli obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny, a postupně se rozrostly do více měst a mezi další společenské skupiny.

Násilné střety mezi protestujícími a bezpečnostními složkami byly v pátek hlášeny z různých částí země. Mezi mrtvými jsou podle úřadů i dva příslušníci milic basídž, jež jsou součástí íránských revolučních gard.

Ve čtvrti Nármak v Teheránu zapálili protestující policejní automobil a motocykl. Ve městě Záhedán na jihovýchodě země, kde dominuje menšina etnických Balúčů, demonstranti provolávali protirežimní hesla včetně „Smrt diktátorovi“, které se vztahuje na íránského nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Podle kurdské lidskoprávní organizace Hengau sídlící v Norsku bylo v západních provinciích zatčeno nejméně 133 lidí.

Rozsáhlé protesty v Íránu si vyžádaly nejméně šest mrtvých
Největší protesty za poslední tři roky

Současné protesty, které byly zprvu vedeny ekonomickými požadavky, jsou největšími za poslední tři roky.

Íránská ekonomika se s ochromujícími mezinárodními sankcemi uvalenými kvůli jadernému programu potýká již několik let. Obchodníci si mimo jiné stěžují na to, že propadající se měna jim komplikuje či znemožňuje dovoz zboží ze zahraničí. Íránský ríjál loni ztratil přibližně polovinu své hodnoty vůči dolaru a inflace v prosinci dosáhla 42,5 procenta.

Úřady v posledních letech potlačovaly protesty proti vysokým cenám, suchu, omezení práv žen a politických svobod. Často kvůli tomu sáhly k tvrdým bezpečnostním opatřením a rozsáhlému zatýkání.

Trump pohrozil Íránu intervencí na ochranu demonstrantů
Donald Trump

