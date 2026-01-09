Novým předsedou brněnského hnutí ANO je poslanec Václav Trojan

Novým předsedou brněnského hnutí ANO se v pátek stal šéf pěstírny léčebného konopí v brněnské fakultní nemocnici a poslanec Václav Trojan. Zvolila si jej oblastní organizace brněnského hnutí ANO, která o předsednictvo přišla po vyloučení deseti brněnských zastupitelů loni v prosinci. Trojan v čele nahradil náměstka primátorky René Černého, jenž spolu s dalšími zůstal v brněnské městské koalici jako nezávislý.
První místopředsedkyní se stala Ludmila Oulehlová, místopředsedy Libor Tupa a Pavel Outrata. Trojana volilo 74 přítomných členů, tři se hlasování zdrželi. „Nebylo to jednoduché, ale ta velká podpora, která mi byla udělena, je především závazek. A těch několik měsíců, které nás čekají do voleb, je především práce. A já tuto roli předsedy přijímám především proto, abychom pracovali minimálně tak, jak jsme předvedli ve volbách parlamentních,“ sdělil Trojan. Komunální volby se budou konat letos v říjnu.
Zda bude i lídrem kandidátky pro komunální volby, ale není jisté. Podle předsedkyně jihomoravské krajské organizace ANO a ministryně financí Aleny Schillerové se v pátek řešilo vedení brněnské buňky. Kandidátka by měla být tématem až na dalším sněmu oblastní organizace na jaře.
Podle Schillerové je ale třeba sestavit silnou kandidátku a dosáhnout ve volbách co nejlepšího výsledku. Zdůraznila, že si však neumí představit koalici s ODS, pokud by tam měli kandidovat lidé, kteří jsou podle ní zatíženi řadou skandálů.
Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo brněnské politiky na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek byl totiž dlouholetým členem brněnské ODS. Smlouvu vypověděli tři ze třinácti zastupitelů. Zůstat v koalici se rozhodli náměstek Černý, náměstkyně Karin Podivinská, radní pro územní plánování Petr Bořecký a další. Černý ve čtvrtek řekl, že nyní musí vytvořit nový zastupitelský klub.