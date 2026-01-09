Novým předsedou brněnského hnutí ANO je poslanec Václav Trojan


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Novým předsedou brněnského hnutí ANO se v pátek stal šéf pěstírny léčebného konopí v brněnské fakultní nemocnici a poslanec Václav Trojan. Zvolila si jej oblastní organizace brněnského hnutí ANO, která o předsednictvo přišla po vyloučení deseti brněnských zastupitelů loni v prosinci. Trojan v čele nahradil náměstka primátorky René Černého, jenž spolu s dalšími zůstal v brněnské městské koalici jako nezávislý.

První místopředsedkyní se stala Ludmila Oulehlová, místopředsedy Libor Tupa a Pavel Outrata. Trojana volilo 74 přítomných členů, tři se hlasování zdrželi. „Nebylo to jednoduché, ale ta velká podpora, která mi byla udělena, je především závazek. A těch několik měsíců, které nás čekají do voleb, je především práce. A já tuto roli předsedy přijímám především proto, abychom pracovali minimálně tak, jak jsme předvedli ve volbách parlamentních,“ sdělil Trojan. Komunální volby se budou konat letos v říjnu.

Zda bude i lídrem kandidátky pro komunální volby, ale není jisté. Podle předsedkyně jihomoravské krajské organizace ANO a ministryně financí Aleny Schillerové se v pátek řešilo vedení brněnské buňky. Kandidátka by měla být tématem až na dalším sněmu oblastní organizace na jaře.

Hnutí ANO vyloučilo desítku brněnských zastupitelů
Dosavadní šéf brněnského ANO René Černý

Podle Schillerové je ale třeba sestavit silnou kandidátku a dosáhnout ve volbách co nejlepšího výsledku. Zdůraznila, že si však neumí představit koalici s ODS, pokud by tam měli kandidovat lidé, kteří jsou podle ní zatíženi řadou skandálů.

Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo brněnské politiky na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek byl totiž dlouholetým členem brněnské ODS. Smlouvu vypověděli tři ze třinácti zastupitelů. Zůstat v koalici se rozhodli náměstek Černý, náměstkyně Karin Podivinská, radní pro územní plánování Petr Bořecký a další. Černý ve čtvrtek řekl, že nyní musí vytvořit nový zastupitelský klub.

Jihomoravské ANO navrhne vyloučení deseti brněnských zastupitelů
Krajská předsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová hovoří s novináři po jednání sněmu

Výběr redakce

Novým předsedou brněnského hnutí ANO je poslanec Václav Trojan

Novým předsedou brněnského hnutí ANO je poslanec Václav Trojan

před 13 mminutami
Na svobodu se dostalo podle organizací procento politických vězňů ve Venezuele

Na svobodu se dostalo podle organizací procento politických vězňů ve Venezuele

včeraAktualizovánopřed 23 mminutami
Počet obětí protestů v Íránu stoupá, internet zůstává vypnutý

Počet obětí protestů v Íránu stoupá, internet zůstává vypnutý

11:17Aktualizovánopřed 52 mminutami
Je dobře, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl Macinka v Kyjevě

Je dobře, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl Macinka v Kyjevě

09:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Bouře připravila domácnosti v Británii a Francii o elektřinu. V Německu uzavřela školy

Bouře připravila domácnosti v Británii a Francii o elektřinu. V Německu uzavřela školy

09:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Turek podá žalobu na Pavla. Chce omluvu za zdůvodnění, proč nemá být ministrem

Turek podá žalobu na Pavla. Chce omluvu za zdůvodnění, proč nemá být ministrem

19:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

07:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Americké námořnictvo obsadilo další tanker s ropou v Karibiku

Americké námořnictvo obsadilo další tanker s ropou v Karibiku

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Jihomoravský kraj

Novým předsedou brněnského hnutí ANO je poslanec Václav Trojan

Novým předsedou brněnského hnutí ANO se v pátek stal šéf pěstírny léčebného konopí v brněnské fakultní nemocnici a poslanec Václav Trojan. Zvolila si jej oblastní organizace brněnského hnutí ANO, která o předsednictvo přišla po vyloučení deseti brněnských zastupitelů loni v prosinci. Trojan v čele nahradil náměstka primátorky René Černého, jenž spolu s dalšími zůstal v brněnské městské koalici jako nezávislý.
před 13 mminutami

Brno rozšíří modré zóny. Pravidla parkování mění i jinde

Řidiče letos čekají další úpravy parkování v řadě měst. Brno rozšíří modré zóny a zavede zpoplatnění parkování už od nedělního večera, Praha ruší bezplatné stání pro elektromobily. Nová pravidla zavádějí i menší města, která chtějí ulevit místním obyvatelům.
před 2 hhodinami

Kvůli bourání mostu se o víkendu uzavře D2 před křižovatkou s D1 v Brně

Silničáři o víkendu uzavřou část dálnice D2 před křižovatkou s D1 v Brně. Omezení souvisí s bouráním mostu nad dálnicí a je součástí kompletní přestavby křižovatky. Řidiči musejí počítat s objížďkami i změnami v dopravním značení, které bylo po stížnosti policie doplněno.
před 7 hhodinami

Valtice chtějí mít centrální park. Část ale budují bez stavebního povolení

Spory a kontroverze provázejí budování městského parku v centru Valtic na Břeclavsku. Majitelé sousedních nemovitostí si stěžují, že kvůli projektu přijdou o příjezdovou cestu ke svým pozemkům. Jedna z etap výstavby parku, která se týká veřejného osvětlení, navíc nemá stavební povolení.
před 11 hhodinami

Pomník z fragmentů brněnských domů připomene v Liverpoolu architekta Wiesnera

Kameník Radim Skácel pracuje ve své dílně na speciálním pomníku. Objekt vytvořený z kamenných fragmentů brněnských staveb Ernsta Wiesnera chtějí iniciátoři projektu umístit v Liverpoolu vedle architektova náhrobku. Připomenout tak chtějí jednoho z nejvýznamnějších meziválečných architektů Československa a upozornit na jeho složitý osud. Jako židovský uprchlík musel opustit domov, žil a zemřel ve Velké Británii.
před 14 hhodinami

Nedostatečné značení komplikuje dopravu na křížení D1 a D2, přibývá nehod

Na přestavovaném křížení dálnic D1 a D2 u Brna komplikuje řidičům orientaci nedostatečné dopravní značení. Na nový režim dopravy si zvykají třetím dnem. Policisté upozorňují, že zatímco někde provizorní informace chybí, jinde dosud nezmizely staré dopravní značky. I kvůli tomu přibývá nehod.
7. 1. 2026

Noc důstojnosti upozornila na potřebu komunitních služeb místo ústavní péče

V Praze, Brně a v další desítce měst se už počtvrté konala Noc důstojnosti. Připomíná tragický případ Doroty Šandorové, kterou před pěti lety udusil pečovatel sociální služby v domově pro lidi s postižením. Akce upozorňuje na porušování práv lidí s intelektovým postižením a zdůrazňuje nutnost rozvoje komunitních služeb namísto ústavní péče.
7. 1. 2026

Řidiči vjeli na stavbu křižovatky D1 a D2 u Brna. Policie je musela navést zpět

Jedno nákladní a několik osobních aut vjelo v pondělí ráno do prostoru stavby na křížení dálnic D1 a D2 u Brna. Řidiči zřejmě následovali nákladní vůz se stavebním materiálem. S návratem na správnou komunikaci jim museli asistovat policisté. Silničáři ráno v křižovatce uzavřeli jízdní pás na dálnici D1 ve směru na Ostravu, aby mohli pokračovat v přestavbě, kterou zahájili letos v říjnu. Aktuálně se místem projíždí dvěma zúženými pruhy v každém směru, uzavřené jsou také některé sjezdové a nájezdové větve.
5. 1. 2026
Načítání...