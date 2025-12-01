Většina brněnských zastupitelů ANO navzdory výzvě vedení zůstává v koalici


1. 12. 2025Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Deset ze třinácti zastupitelů z hnutí ANO se navzdory výzvě krajského předsednictva rozhodlo zůstat součástí koalice na brněnském magistrátu. Neopustí ji náměstek René Černý, náměstkyně Karin Podivinská ani radní Petr Bořecký. Smlouvu vypověděli zastupitelé René Novotný, Pavel Outrata a Miroslav Kubásek. Krajské předsednictvo ANO vyzvalo zastupitele k opuštění koalice kvůli bitcoinové kauze.

Krajská předsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová požadavek na opuštění koalice odůvodnila reputačním rizikem, protože bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek byl dlouholetým členem brněnské ODS a primátorka Markéta Vaňková (ODS) jeho blízkou spolupracovnicí. Členové ANO ve vedení města si nicméně spolupráci v koalici dlouhodobě chválili.

Schillerová, která je kandidátkou na ministryni financí v budoucí vládě předsedy ANO Andreje Babiše, po pondělním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Hradě řekla, že odjíždí do Brna na zasedání krajského předsednictva. „Tam se o tom budeme bavit. Prosím, nejdřív budu mluvit se svými kolegy než s médii. Určitě tu situaci budu komentovat,“ podotkla.

Zodpovědnost a loajalita, zdůvodnili zastupitelé své setrvání v koalici

„Moje zodpovědnost a loajalita patří voličům hnutí ANO, kteří mi dali důvěru ve volbách a všem občanům města. Proto pokračuji ve své práci v pozici prvního náměstka pro investice,“ sdělil Černý.

Podivinská své rozhodnutí zůstat zdůvodnila tím, že mandát jí dali voliči. „A já ho budu dál vykonávat zodpovědně. Mojí prioritou je pokračovat v práci pro Brno a plnit závazky, které mám vůči občanům,“ doplnila.

Přijmout bitcoiny nebyla dle Blažka chyba
Exministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS)

Kromě nich zůstává v koalici také radní pro územní plánování Bořecký, dále Kateřina Jarošová, Daniel Struž, Vít Prýgl, Pavel Kříž, Karel Kalivoda, Alena Gruberová a Sabina Benešová.

Brněnská koalice tvořená ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM má 42 mandátů v 55členném zastupitelstvu. ANO má třináct zastupitelů, koalice by si uchovala většinu v zastupitelstvu i bez nich. V opozici jsou Piráti, SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno.

Blažek pozastavil členství v ODS
Pavel Blažek

