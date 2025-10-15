Přijetí miliardového bitcoinového daru pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného muže podle exministra Pavla Blažka (dříve ODS) nebyla chyba. V minulosti uznal, že resort pod jeho vedením chyboval v postupu souvisejícím s přijetím daru. Žádná instituce ale nerozhodla o tom, že darované bitcoiny pocházejí z trestné činnosti, řekl Blažek při příchodu na jednání senátního bezpečnostního výboru o kauze, kvůli které rezignoval na funkci.
Přijmout bitcoiny nebyla dle Blažka chyba
„Ministerstvo to prověřovalo, rizika tam byla řekněme politická, právní do dnešního dne nikoli,“ uvedl Blažek. Zdůrazňoval, že neexistuje žádné rozhodnutí, které by určilo, že darované bitcoiny pocházejí z trestné činnosti. Pokud by to tak stanovil soud, pak by Blažek podle svých slov uznal, že přijetí daru byla chyba. „Teď nemám důvod to říkat,“ dodal. Darovací smlouva byla podle exministra právně v pořádku.
Podle auditu, který zadala Blažkova ministerská nástupkyně Eva Decroix (ODS), ale resort neprovedl povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě. Ministerstvo nemohlo zjistit, že bitcoiny pocházely z trestné činnosti, řekl Blažek.
„Darovací smlouva je ultralegální“
„Nikdy jsem neřekl, že jsou ultračisté ty bitcoiny, ale (darovací) smlouva je ultralegální. Nikdo ji nezrušil, je platná, stát má ty bitcoiny,“ prohlásil Blažek. V červnu ale při mimořádném jednání sněmovny o bitcoinové kauze připustil, že postup resortu, který souvisel s přijetím daru, byl chybný, a to i s ohledem na reputační a etickou stránku.
Bývalý koordinátor pro objasňování bitcoinové kauzy David Uhlíř počátkem srpna uvedl, že ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského, a to hlavně kvůli možnému ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislou justici.
Jiřikovský je nyní ve vazbě kvůli tomu, že podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu.