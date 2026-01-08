Babiš navštíví Slovensko, tamní politici si slibují zlepšení vztahů

Premiér Andrej Babiš (ANO) zamíří ve čtvrtek na oficiální návštěvu Slovenska, během které se sejde s vrcholnými politiky této země. Ti už dříve uvítali vítězství hnutí ANO a jeho šéfa Babiše v loňských sněmovních volbách. Od nové české vlády si slibují zlepšení politických vztahů mezi Prahou a Bratislavou.
Podle tradice půjde o první oficiální zahraniční cestu Babiše po jmenování do premiérské funkce loni v prosinci. Dopoledne se předseda české vlády sejde se svým slovenským protějškem Robertem Ficem (Smer). Podle úřadu slovenské vlády budou politici hovořit o rozvoji vzájemných vztahů obou zemí a také o aktuálních otázkách evropské a světové politiky.
Fico ve středu uvedl, že věří v obnovení společných jednání vlád obou zemí. Mezivládní konzultace s Bratislavou předloni přerušil tehdejší kabinet premiéra Petra Fialy (ODS), který krok zdůvodnil rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.
Slovensko v roce 2023 po nástupu Ficova kabinetu například zastavilo ze státních zásob vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Babiš v úterý po jednání lídrů zemí takzvané koalice ochotných v Paříži uvedl, že Česko muniční iniciativu pro Ukrajinu rušit nebude, bude ji ale jen koordinovat a nepůjdou do ní peníze českých občanů.
Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Kyjev. Fico, který dlouhodobě kritizuje přístup zemí západní Evropy k válce na Ukrajině, se pařížského jednání nezúčastnil.
Babiš se odpoledne v Bratislavě sejde také se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim a předsedou slovenské sněmovny Richardem Rašim. Český premiér pak položí věnce k památníkům spoluzakladatelů Československa.