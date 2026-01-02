Požár rodinného domu v Kroměříži nepřežil jeden člověk

V Kroměříži hořel ráno rodinný dům. Muž, kterého z něj hasiči vynesli, v důsledku udušení zemřel. Zachráněná žena utrpěla rozsáhlé popáleniny, vrtulník ji transportoval do popáleninového centra v Brně. Příčinu požáru i výši způsobené škody zjišťuje vyšetřovatel hasičů.
Oznámení o požáru domu v Seifertově ulici přijali hasiči na tísňové lince v 5:30. Vyjíždělo k němu devět profesionálních a dobrovolných jednotek. „Po příjezdu první jednotky bylo zjištěno, že požár zachvátil velkou část rodinného domu a dále se šíří na sousední objekt. Hasiči okamžitě zahájili hasební práce,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Z hořícího domu vynesli hasiči dva lidi, které předali do péče zdravotnické záchranné služby. „Bohužel i přes desítky minut trvající snahu záchranářských týmů lékař u muže musel konstatovat smrt udušením. Žena utrpěla popáleniny druhého až třetího stupně na 45 až 50 procentech těla. Pacientku záchranářské týmy uvedly do umělého spánku, napojily na umělou plicní ventilaci a celkově zajistily v rámci přednemocniční neodkladné péče,“ sdělila mluvčí krajské záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková. Letecká záchranná služba poté ženu transportovala do popáleninového centra v Brně.
V souvislosti s událostí vyhlásili hasiči druhý stupeň požárního poplachu. Rozeznávají čtyři stupně. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.
Požár už je podle policejního mluvčího Radomíra Šišky uhašený, započaly odklízecí práce. „Kriminalisté jsou na místě s vyšetřovateli hasičů. Společně zjišťují příčiny a okolnosti celé události. V průběhu celého odpoledne budou ohledávat požářiště,“ předeslal Šiška. Na stanovení příčin požáru i výše způsobené majetkové škody je podle něj zatím brzy.