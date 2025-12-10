Hnutí ANO vyloučilo desítku brněnských zastupitelů


10. 12. 2025Aktualizovánopřed 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Celostátní předsednictvo ANO ve středu vyloučilo z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení ANO. O rozhodnutí informoval mluvčí hnutí Martin Vodička.

Jihomoravská šéfka ANO Alena Schillerová, jež je také místopředsedkyní hnutí na celostátní úrovni, požadavek na vystoupení z koalice odůvodnila reputačním rizikem, protože bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek byl dlouholetým členem brněnské ODS a primátorka Markéta Vaňková (ODS) jeho blízkou spolupracovnicí.

Brněnská koalice tvořená ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM má 42 mandátů v 55členném zastupitelstvu. ANO mělo původně třináct zastupitelů, koalice by si uchovala většinu v zastupitelstvu i bez nich. V opozici jsou Piráti, SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno.

Smlouvu vypověděli tři ze třinácti zastupitelů ANO. Zůstat v koalici se rozhodli náměstek primátorky a dosavadní brněnský šéf ANO René Černý, náměstkyně Karin Podivinská či radní pro územní plánování Petr Bořecký. Kromě nich zůstávají v koalici také Kateřina Jarošová, Daniel Struž, Vít Prýgl, Pavel Kříž, Karel Kalivoda, Alena Gruberová a Sabina Benešová. Jihomoravské vedení ANO na začátku prosince reagovalo návrhem na jejich vyloučení.

Jihomoravské ANO navrhne vyloučení deseti brněnských zastupitelů
Krajská předsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová hovoří s novináři po jednání sněmu

Skandálů byla obrovská řada, tvrdí Schillerová

„Brněnská ODS je zejména v posledních letech zatížena obrovskou řadou skandálů. Za všechny bych mohla jmenovat kokainovou kauzu primátorky Vaňkové, závažnou kauzu s přidělováním bytů, ale zejména miliardový bitcoinový skandál, ve kterém hrály tváře brněnské ODS klíčovou roli v čele s Pavlem Blažkem,“ uvedla ve středu Schillerová.

„Takové věci není možné přehlížet a kolegové bohužel upřednostnili své funkce před hodnotami a reputací hnutí ANO. Proto museli v hnutí skončit,“ dodala.

Zastupitelé chtěli vedení hnutí přesvědčit kromě jiného představením projektů, na kterých v Brně pracují a které chtějí dokončit. Tamní politici rovněž kritizovali, že jim před třemi lety po komunálních volbách koalici s ODS nikdo nevymlouval.

Brno bude příští rok hospodařit s výdaji téměř 26 miliard korun
Ilustrační foto

Výběr redakce

Ukrajinské drony vyřadily další tanker ruské stínové flotily

Ukrajinské drony vyřadily další tanker ruské stínové flotily

před 14 mminutami
Hnutí ANO vyloučilo desítku brněnských zastupitelů

Hnutí ANO vyloučilo desítku brněnských zastupitelů

19:37Aktualizovánopřed 46 mminutami
Soud povolil odtajnění části spisů z Epsteinovy kauzy

Soud povolil odtajnění části spisů z Epsteinovy kauzy

před 2 hhodinami
Po letech demokrat a poprvé žena. Miami má novou starostku

Po letech demokrat a poprvé žena. Miami má novou starostku

před 3 hhodinami
Pavel dál počítá se schůzkou s Turkem, má k němu ale dlouhodobé výhrady

Pavel dál počítá se schůzkou s Turkem, má k němu ale dlouhodobé výhrady

16:03Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Třetí den v řadě padaly teplotní rekordy

Třetí den v řadě padaly teplotní rekordy

před 4 hhodinami
EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2

EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2

01:28Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Fiala: Jsem přesvědčen, že naše vláda byla úspěšná

Fiala: Jsem přesvědčen, že naše vláda byla úspěšná

03:47Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Jihomoravský kraj

Hnutí ANO vyloučilo desítku brněnských zastupitelů

Celostátní předsednictvo ANO ve středu vyloučilo z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení ANO. O rozhodnutí informoval mluvčí hnutí Martin Vodička.
19:37Aktualizovánopřed 46 mminutami

Brno bude příští rok hospodařit s výdaji téměř 26 miliard korun

S příjmy ve výši 21,3 miliardy korun a výdaji 25,7 miliardy korun bude v příštím roce hospodařit město Brno. Rozpočet navrhuje úvěr 3,6 miliardy korun na pokrytí kapitálových výdajů. Návrh rozpočtu ve středu schválili zastupitelé. Opozice se zdržela, nikdo nebyl proti. Zelení kritizují například to, že se město zadlužuje kvůli financování stavby multifunkční arény. Ocenili nicméně přehlednost materiálu. Na letošní rok 2025 schválili loni brněnští zastupitelé rozpočet města s příjmy 19,9 miliardy a výdaji 24 miliard korun.
před 2 hhodinami

V okolí Prahy vyroste několik záchytných parkovišť

Středočeský kraj plánuje na příští rok výstavbu několika nových záchytných parkovišť typu P+R s kapacitou zhruba tisíc míst. Vzniknout mají v Úvalech, Zelenči, Kolíně nebo Čerčanech. Celkem kraj připravuje dvanáct projektů, přičemž jedno parkoviště už funguje v Olbramovicích. Všechna budou propojena s PID Lítačkou a nabídnou jednotný informační a odbavovací systém.
včera v 13:18

Soud v Brně uložil dalším dvěma obžalovaným v kauze Stoka peněžité tresty

Krajský soud v Brně uložil v korupční kauze Stoka podnikateli Luboši Krejčímu peněžitý trest 250 tisíc korun, jeho firmě UNO trest dvě stě tisíc korun. Soud schválil jejich dohody o vině a trestu, které uzavřeli se státním zástupcem. Tresty jsou mírnější, než které jim soud uložil v roce 2022. Jde o devátou a desátou schválenou dohodu v kauze údajného ovlivňování zakázek na městské části Brno-střed. Rozhodnutí jsou pravomocná. Obžalobě čelilo původně jedenáct lidí a dvě firmy. Soud schválit dohody může, ale nemusí.
včera v 11:11

Čech ani Němec, jsem Znojemák, říká Josef Vlasák

Josef Vlasák se narodil pět let před druhou světovou válkou do česko-německé rodiny. Nepovažuje se za Němce ani za Čecha – říká o sobě, že je Znojemák. Jeho rodiče se před válkou hlásili k německé národnosti. Otec, ač aktivní antifašista, musel v roce 1940 narukovat do wehrmachtu. Díky jeho postojům se rodina po válce vyhnula odsunu. Amatérský fotograf a sběratel historických snímků je spoluautorem knihy Milované Znojmo a před deseti lety se stal čestným občanem města.
8. 12. 2025

Policie během adventu posiluje hlídky, aktivnější jsou ale i kapsáři

Ozbrojení policisté jsou tradiční a již standardní součástí bezpečnostních opatření během období adventu. Na řadě míst je doplňují i městští strážníci. Vlastní bezpečnostní opatření zavádějí i některá města. Například vjezdy na náměstí, kde jsou trhy, osazují zábranami. Podle policie jde nicméně v celé šíři o preventivní opatření.
7. 12. 2025

Meteorologové varují před náledím

Převážně v Čechách a na Českomoravské vrchovině se může od pátečního večera do sobotního rána tvořit náledí. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který vydal výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí. Podle meteorologů hrozí na neošetřených komunikacích problémy v dopravě, opatrní by měli být i chodci.
5. 12. 2025

Soud uložil v kauze Stoka další tresty

Krajský soud v Brně uložil v korupční kauze Stoka Petru Liškutinovi, Michalu Unzeitigovi a Jiřímu Hosovi podmíněné a peněžité tresty. Soud jim schválil dohody o vině a trestu, které uzavřeli se státním zástupcem. Jedná se o další schválené dohody v kauze údajného ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed. Všechny již schválené dohody jsou pravomocné.
5. 12. 2025
Načítání...