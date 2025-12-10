Brno bude příští rok hospodařit s výdaji téměř 26 miliard korun

S příjmy ve výši 21,3 miliardy korun a výdaji 25,7 miliardy korun bude v příštím roce hospodařit město Brno. Rozpočet navrhuje úvěr 3,6 miliardy korun na pokrytí kapitálových výdajů. Návrh rozpočtu ve středu schválili zastupitelé. Opozice se zdržela, nikdo nebyl proti. Zelení kritizují například to, že se město zadlužuje kvůli financování stavby multifunkční arény. Ocenili nicméně přehlednost materiálu. Na letošní rok 2025 schválili loni brněnští zastupitelé rozpočet města s příjmy 19,9 miliardy a výdaji 24 miliard korun.
„Vedení města se rozpočtem intenzivně zabývalo od září. Podobně jako letos budeme v příštím roce průběžně vyhodnocovat zejména vývoj daňových výnosů, nyní počítáme s růstem,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS). Vyšší daňové příjmy města mají pokrýt výdaje městských částí v souvislosti s přesunem agendy financování nepedagogické práce ve školství ze státu na obce. Rozpočty městských částí proto město posiluje o 760 milionů korun. „Podle propočtu i z jejich strany by částka měla stačit,“ doplnila primátorka.
Objem ostatních provozních výdajů se zvýší kvůli zajištění činností městských obchodních společností a příspěvkových organizací a v souvislosti s očekávanou legislativní úpravou odměňování zaměstnanců magistrátu, městské policie a příspěvkových organizací. Na vykrytí případných dalších potřeb roku 2026 poslouží rezerva v objemu 200 milionů korun.
Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v návrhu rozpočtu přesahuje 33 procent. „Rozpočet je opět velmi proinvestiční. Z velkých akcí počítáme zejména s více než miliardou korun na stavbu Janáčkova kulturního centra,“ konstatovala Vaňková.
Miliardy míří také do dopravy. K nejvýznamnějším akcím patří stavby na velkém městském okruhu, prodloužení tramvajové trati na Kamechy nebo dotace dopravnímu podniku na rekonstrukci tramvajové tratě Renneská. Ve sportu je významnou investicí stavba multifunkční haly. Na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury je v návrhu rozpočtu 925 milionů korun. Na výstavbu nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou půjde 662 milionů.
Spor ohledně sportovní haly
Podle opoziční zastupitelky Jany Drápalové (Zelení) je rozpočet poznamenán halou, kterou město staví za přibližně pět miliard korun na brněnském výstavišti. „Brno se kvůli tomu zadluží na úroveň ekonomické krize kolem roku 2009. Kritizujeme zejména důvod zadlužení. Vybrat si investici haly bylo politické rozhodnutí, není to projekt, u kterého by zadlužení dávalo smysl, jako třeba u dostupného bydlení. Připravuje se sice družstevní bydlení, ale nebude dostupné pro všechny. Na obecní byty město rezignovalo,“ uvedla Drápalová.
Náměstkyně primátorky pro bytovou problematiku Karin Podivinská (ANO) se proti tomu ohradila. Navrhla na příští zasedání připravit přehled projektů, na kterých její odbor pracuje. K zadluženosti města Vaňková uvedla, že bude na konci příštího roku dosahovat 6,5 miliardy korun, což je částka výrazně nižší, než povoluje zákon. „Chováme se rozpočtově odpovědně. Úvěr využijeme na velké investice, které by město pouze ze svého rozpočtu nemohlo zaplatit,“ poznamenala.
Zastupitelé také vzali na vědomí návrh rozpočtu celého statutárního města, tedy rozpočet Brna i s rozpočty všech jeho 29 městských částí. Jeho příjmy jsou 22,7 miliardy a výdaje 27,9 miliardy.