Kompenzace regionům za dostavbu Dukovan mají vyjít na patnáct miliard

Patnáct miliard korun mají stát kompenzační opatření v regionech dotčených dostavbou Jaderné elektrárny Dukovany. Většinu sumy uhradí stát, část ale i kraje a obce. Ty už připravují projekty na bydlení a infrastrukturu. S výstavbou nových bloků má totiž přijít až deset tisíc lidí.
Jen před několika týdny vznikla v Oslavanech nová ulice Václava Čapka. Stojí tu zatím dva rodinné domy, dalších 130 má ale přibýt spolu se třemi sty byty pro zhruba 1200 lidí. Město ale bude muset posílit infrastrukturu i jinde.
„Nebude stačit kapacita čistíren, v současné době intenzifikujeme centrální čistírnu v Ivančicích, abychom získali čas a měli možnost postavit novou moderní čistírnu,“ přiblížil starosta Oslavan Vít Aldorf (ODS). Podobně jsou na tom i v pětitisícovém Moravském Krumlově. I tady se počet obyvatel zvýší. Do dvou let tu soukromý investor začne stavět asi dvě stovky bytů.
Jihokorejská firma KHNP, která na dostavbu Dukovan bude dohlížet, teď hledá hlavně ubytovací kapacity pro pracovníky. Pro 500 z nich by mohla vzniknout ubytovna například v Okružní ulici. „Za podmínek, že bude i zaručena bezpečnost, třeba tím, že bude navýšen tabulkový počet policistů – ale ne jen tabulkově, ale aby tady i reálně žili, protože i teď jsou v nějakém podstavu,“ uvedl starosta Moravského Krumlova Zdeněk Juránek (KDU-ČSL).
„Pro další rok jsme zřídili dotační titul, který má za úkol podpořit dotčené území projektovou přípravou, aby si během příštího roku zvládli vyřídit stavební povolení na ty dané projekty,“ popsal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Marek Sovka (TOP 09).
Například silnice mezi Moravskými Bránicemi a Silůvkami má sloužit jako přepravní trasa pro dopravování materiálu na stavbu. Její oprava vyjde na 133 milionů. Silniční stavby související s dostavbou Dukovan letos vyšly na 770 milionů korun. Už příští rok by se ale měly rozběhnout projekty za více než miliardu. Celkem si úpravy komunikací vyžádají přes šest miliard a hotové mají být do roku 2029.