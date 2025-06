Na Vsetínsku hoří pila. Dva lidé jsou zranění

„Na místě jsme ošetřili a do Vsetínské nemocnice odvezli dva muže. Jednoho muže na chirurgickou ambulanci s podvrtnutým kotníkem, to byl dobrovolný hasič. Druhého muže jsme převezli do interní ambulance, nadýchal se zplodin,“ řekla Netopilová Sluštíková.

Pila začala hořet v úterý po 03:00, požár zasáhl plochu sedmdesát krát padesát metrů. „Hoří prostor na zpracování dřeva a sklad řeziva. Hasičům se podařilo uchránit čtyři sušárny včetně technologií,“ uvedl Martinec.

V 07:15 hasiči požár lokalizovali.