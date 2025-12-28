„Miliardy lidé utratí jinde.“ Cestovní ruch v USA oslabují i kroky Trumpa

Nová pravidla nastolená vládou Donalda Trumpa pro cestování do Spojených států amerických negativně dopadla na cestovní ruch. Podle statistik poklesly počty zahraničních návštěvníků oproti loňsku už sedmý měsíc v řadě. Podle představitelů turistického průmyslu se navíc odvětví dosud nevzpamatovalo z covidové pandemie. V příštím roce přitom USA čeká fotbalové mistrovství světa a výročí 250 let od vyhlášení nezávislosti země.
Světoznámé monumenty, vyhlášená muzea s bezplatným vstupem byly místy, která do Washingtonu loni přilákala víc než dva miliony zahraničních turistů. Letos město kopíruje celoamerický trend a čeká meziroční propad návštěvníků z ciziny – konkrétně o čtyři procenta.
„Metropole Spojených států má turistům jistě co nabídnout,“ míní zahraniční zpravodaj ČT Václav Černohorský. „Podle řady kritiků je to právě Bílý dům, který svými kroky staví turistickému průmyslu do cesty jednu překážku za druhou,“ dodal.
Třeba obchodní a celní válka vedená Trumpem odradila tradičně největší zahraniční klientelu – Kanaďany. Americká cestovní asociace mezi vládní opatření s potenciálem negativně zasáhnout turismus řadí i zvýšení poplatků za víza a nový návrh kontrolovat obsah sociálních sítí turistů.
„Lidé sem přijíždějí obchodovat s americkými firmami, kupovat americké výrobky a zažít krásy naší skvělé země. Pokud tento přístup poškodíme, miliony cestovatelů mohou vzít svůj byznys a miliardy dolarů utratit jinde, což Ameriku jen oslabí,“ varuje Americká cestovní asociace.
Vyhlížení mistroství světa ve fotbale
V metropoli USA Washingtonu přitom turismus zasáhl i vleklý vládní shutdown nebo nasazení Národní gardy. Elliot Ferguson, který stojí v čele organizace Destination DC, která má na starosti propagaci metropole, se snaží město jako takové oddělit od obrazu utvářeného politikou.
„Chceme být známí jako místo, kam se jezdí za sportovními akcemi, protančit celou noc, za jídlem, do divadla. Nad rámec památníků a monumentů,“ nastínil Ferguson.
Podnikatelé v cestovním ruchu už vyhlížejí rok 2026, kdy USA čekají oslavy 250 let od vyhlášení nezávislosti a také fotbalové mistrovství světa. Fanoušky chce v souvislosti s touto akcí přilákat i Washington – přestože zápasy nepořádá.
„Budou tu příznivější ceny za hotely a pak můžete naskočit na vlak do Filadelfie nebo New Yorku,“ radí cestovatelům Ferguson.
Světová rada cestovního ruchu předpovídá, že zahraniční turisté letos ve Spojených státech utratí o dvanáct miliard dolarů méně než loni. Zda se trend zvrátí, bude dle expertů do velké míry záviset na rozhodnutích, která padnou v Bílém domě.