Rusko blokuje levné volání, cizí aplikace chce nahradit vlastní, do níž „vidí“


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Rusko blokuje volání přes mobilní aplikace
Zdroj: ČT24

Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor začal plošně blokovat levné telefonování přes mobilní aplikace. Oficiálně tvrdí, že služby jako FaceTime, WhatsApp, Snapchat nebo Telegram mohou zneužívat teroristé. Podle části Rusů jde ale hlavně o snahu prosadit státem podporovanou komunikační službu Max se státním a zpravodajským dohledem.

Pouze vyzvánění bez možnosti spojení. Tak teď v Rusku vypadají pokusy o volání přes dříve běžně používané aplikace. Omezení komplikuje život nejen rodilým Rusům, ale i cizincům. Klasické volání do zahraničí je totiž často výrazně dražší než to prostřednictvím aplikací.

„Kdybych volal přes roaming, tak na to padne celá moje výplata. Proto se snažím najít jiné cesty,“ popsal Tádžik Daler Rachmatulajev, který v Moskvě pět let legálně pracuje. Pro řadu lidí je tak kvůli blokování aplikací složitější dovolat se příbuzným v zahraničí.

Rusko zavádí povinný „digitální gulag“
Ruská aplikace Max

Lidé zákaz obcházejí pomocí VPN

Lidé se tak snaží omezení obejít. „Všechno se dá obejít přes aplikace VPN (virtuální soukromé sítě – pozn. redakce). I když i VPN už v Rusku začínají omezovat,“ upozornil Rachmatulajev.

Kreml každopádně nemá nad hovory přes FaceTime, WhatsApp nebo Telegram plnou kontrolu. Podle expertů proto blokování sleduje jiný cíl, než jaký uvádějí úřady. Ty se zaštiťují slovy o hrozbě terorismu. „Skutečná příčina tohoto blokování je prostá. V Rusku teď chtějí prosadit národní komunikační aplikaci Max. Učinili z toho otázku národní bezpečnosti,“ přiblížil expert na mobilní komunikaci Eldar Murtazin.

Platforma Max funguje v zemi od března. Její vznik přímo nařídil Kreml speciálním zákonem. Max je navíc propojený i se státními službami. Proto této aplikaci mnoho Rusů nevěří a zatím ji příliš nepoužívají.

Blokováním populárních zahraničních aplikací a podporou národního komunikačního softwaru se tak Rusko podle všeho snaží získat „digitální suverenitu“.

Tresty za vyhledávání „extremistického obsahu“ v Rusku pobuřují i některé propagandisty
Budova Státní dumy v Moskvě

Výběr redakce

„Miliardy lidé utratí jinde.“ Cestovní ruch v USA oslabují i kroky Trumpa

„Miliardy lidé utratí jinde.“ Cestovní ruch v USA oslabují i kroky Trumpa

před 33 mminutami
Rusko blokuje levné volání, cizí aplikace chce nahradit vlastní, do níž „vidí“

Rusko blokuje levné volání, cizí aplikace chce nahradit vlastní, do níž „vidí“

před 1 hhodinou
Armáda chce novou výzbroj, ochránit má i před balistickými střelami

Armáda chce novou výzbroj, ochránit má i před balistickými střelami

před 2 hhodinami
Kanada poskytne Ukrajině dodatečnou finanční pomoc, uvedl premiér Carney

Kanada poskytne Ukrajině dodatečnou finanční pomoc, uvedl premiér Carney

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Na severu Čech platila výstraha před ledovkou

Na severu Čech platila výstraha před ledovkou

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Lidé po Vánocích vyrazili za sportem. Nejen na hory, ale i do měst

Lidé po Vánocích vyrazili za sportem. Nejen na hory, ale i do měst

před 10 hhodinami
Italská policie zadržela devět lidí. Má podezření, že financovali Hamás

Italská policie zadržela devět lidí. Má podezření, že financovali Hamás

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Po ruských úderech skončil v Kyjevě a okolí bez proudu více než milion domácností

Po ruských úderech skončil v Kyjevě a okolí bez proudu více než milion domácností

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

„Miliardy lidé utratí jinde.“ Cestovní ruch v USA oslabují i kroky Trumpa

Nová pravidla nastolená vládou Donalda Trumpa pro cestování do Spojených států amerických negativně dopadla na cestovní ruch. Podle statistik poklesly počty zahraničních návštěvníků oproti loňsku už sedmý měsíc v řadě. Podle představitelů turistického průmyslu se navíc odvětví dosud nevzpamatovalo z covidové pandemie. V příštím roce přitom USA čeká fotbalové mistrovství světa a výročí 250 let od vyhlášení nezávislosti země.
před 33 mminutami

Rusko blokuje levné volání, cizí aplikace chce nahradit vlastní, do níž „vidí“

Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor začal plošně blokovat levné telefonování přes mobilní aplikace. Oficiálně tvrdí, že služby jako FaceTime, WhatsApp, Snapchat nebo Telegram mohou zneužívat teroristé. Podle části Rusů jde ale hlavně o snahu prosadit státem podporovanou komunikační službu Max se státním a zpravodajským dohledem.
před 1 hhodinou

V Myanmaru probíhají první „volby“ od převratu. Podle kritiků jsou nesvobodné

V Myanmaru začaly první parlamentní „volby“ od vojenského převratu v roce 2021. Hlasování se z bezpečnostních důvodů koná ve třech kolech, poslední se uskuteční 25. ledna, podotýká agentura Reuters. Lidé míří k urnám v době, kdy ve velké části země zuří občanská válka. Vládnoucí vojenská junta tvrdí, že „volby“ pro zemi znamenají šanci na nový politický a ekonomický začátek. Západní kritici však zpochybňují důvěryhodnost hlasování. Předpokládá se, že junta zůstane i nadále u moci.
před 3 hhodinami

Bouře Johannes si ve Švédsku vyžádala dva životy

V důsledku bouře Johannes, která sužuje Švédsko, Norsko a Finsko, zahynuli dva lidé. Desetitisíce domácností zůstaly bez dodávek elektřiny, uvedla agentura AFP. Švédský meteorologický a hydrologický ústav vydal varování před silným větrem pro velkou část severní poloviny země.
před 7 hhodinami

Kanada poskytne Ukrajině dodatečnou finanční pomoc, uvedl premiér Carney

Ottawa poskytne Ukrajině dodatečnou pomoc ve výši 2,5 miliardy dolarů (51,42 miliardy korun), uvedl v sobotu v podvečer SEČ premiér Mark Carney po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který severoamerickou zemi navštívil před svou cestou do Spojených států. Podle Carneyho tato podpora pomůže Kyjevu uvolnit financování z Mezinárodního měnového fondu, informovala agentura Reuters. Následně si se Zelenským telefonovali evropští lídři.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Podezřelý z útoku nožem v pařížském metru je na psychiatrii

Podezřelý z pátečního útoku nožem v pařížském metru byl propuštěn z vazby a převezen do psychiatrického zařízení. Podle agentury AFP to v sobotu uvedla pařížská prokuratura, podle které pokračování vazby není slučitelné se zdravotním stavem muže. Útočník ve třech stanicích metra zranil tři ženy, žádná z nich podle agentury nebyla zraněna vážně.
před 9 hhodinami

EU podpořila suverenitu Somálska poté, co Izrael uznal nezávislost Somalilandu

Podle Evropské unie je důležité respektovat jednotu, suverenitu a územní celistvost Somálska, uvedl v sobotu v prohlášení mluvčí unijní diplomacie Anouar El Anouni, dle nějž je to klíčové pro mír a stabilitu celého východoafrického regionu. Prohlášení přichází poté, co Izrael v pátek jako první země na světě oficiálně uznal nezávislost Somalilandu, který vyhlásil samostatnost na Somálsku v roce 1991. Izraelský krok již odsoudily Africká unie, Organizace islámské spolupráce a několik afrických a blízkovýchodních států, píše agentura AP.
před 11 hhodinami

Italská policie zadržela devět lidí. Má podezření, že financovali Hamás

Italská policie zadržela devět lidí, které podezřívá z financování palestinské skupiny Hamás, kterou Evropská unie považuje za teroristickou organizaci, uvedla v sobotu tisková agentura ANSA. Dle policie tři propalestinské organizace zaslaly Hamásu zhruba sedm milionů eur (asi 170 milionů korun), které původně vybraly pro dobročinné účely.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...