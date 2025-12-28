Rusko blokuje levné volání, cizí aplikace chce nahradit vlastní, do níž „vidí“

Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor začal plošně blokovat levné telefonování přes mobilní aplikace. Oficiálně tvrdí, že služby jako FaceTime, WhatsApp, Snapchat nebo Telegram mohou zneužívat teroristé. Podle části Rusů jde ale hlavně o snahu prosadit státem podporovanou komunikační službu Max se státním a zpravodajským dohledem.
Pouze vyzvánění bez možnosti spojení. Tak teď v Rusku vypadají pokusy o volání přes dříve běžně používané aplikace. Omezení komplikuje život nejen rodilým Rusům, ale i cizincům. Klasické volání do zahraničí je totiž často výrazně dražší než to prostřednictvím aplikací.
„Kdybych volal přes roaming, tak na to padne celá moje výplata. Proto se snažím najít jiné cesty,“ popsal Tádžik Daler Rachmatulajev, který v Moskvě pět let legálně pracuje. Pro řadu lidí je tak kvůli blokování aplikací složitější dovolat se příbuzným v zahraničí.
Lidé zákaz obcházejí pomocí VPN
Lidé se tak snaží omezení obejít. „Všechno se dá obejít přes aplikace VPN (virtuální soukromé sítě – pozn. redakce). I když i VPN už v Rusku začínají omezovat,“ upozornil Rachmatulajev.
Kreml každopádně nemá nad hovory přes FaceTime, WhatsApp nebo Telegram plnou kontrolu. Podle expertů proto blokování sleduje jiný cíl, než jaký uvádějí úřady. Ty se zaštiťují slovy o hrozbě terorismu. „Skutečná příčina tohoto blokování je prostá. V Rusku teď chtějí prosadit národní komunikační aplikaci Max. Učinili z toho otázku národní bezpečnosti,“ přiblížil expert na mobilní komunikaci Eldar Murtazin.
Platforma Max funguje v zemi od března. Její vznik přímo nařídil Kreml speciálním zákonem. Max je navíc propojený i se státními službami. Proto této aplikaci mnoho Rusů nevěří a zatím ji příliš nepoužívají.
Blokováním populárních zahraničních aplikací a podporou národního komunikačního softwaru se tak Rusko podle všeho snaží získat „digitální suverenitu“.