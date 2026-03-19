Téměř polovina elektřiny v EU pocházela loni z obnovitelných zdrojů

I v minulém roce překonal objem vyrobené elektřiny v Evropské unii hranici čtyřiceti sedmi procent. Oproti roku 2024 se zvýšil o jednu desetinu procenta na celkových 47,3 procenta. Z tohoto podílu byla hlavním zdrojem elektřiny větrná energie, která představovala více než třetinu získané energie z obnovitelných zdrojů. Na druhém místě skončila energie vyrobená ze slunce. Vyplývá to z dat Eurostatu.
Ve srovnání s rokem 2024 byla solární energie nejrychleji rostoucím zdrojem. Naproti tomu výroba elektřiny z vodní energie klesla o bezmála dvanáct procent.
Dánsko ve výrobě vede, Česko zaostává
Nejvyšší podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrobili v Dánsku, většinou šlo o energii z větrných elektráren. Další v pořadí skončily Rakousko a Portugalsko.
Česko naopak ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů výrazně zaostává. Menší podíl zaznamenala jenom Malta s 16,2 procenta. Nad hodnotu dvaceti procent se nedostalo třeba ani sousední Slovensko, které z obnovitelných zdrojů vyrobilo 17,8 procenta elektřiny.